Tässä tiistain olympiaohjelma: Tapper kiinni mitalissa, Potkosella ”hullu matsi”, miesuimareilla tiukka paikka – katso, milloin pitää olla tv:n ääressä!

Purjehtija Kaarle Tapper jahtaa Suomen avausmitalia olympialaisten seitsemäntenä kilpailupäivänä.

Tokion tiistaissa riittää jännitettävää sinivalkoisestakin näkökulmasta. Purjehduksessa Kaarle Tapper jatkaa Laser-luokan olympiaregatan kärkipaikalta mitalijahtiaan, kymmenentenä oleva Tuula Tenkanen yrittää takaisin mitalijahtiin Laser Radial -luokassa ja uinnissa altaaseen pääsevät niin Ari-Pekka Liukkonen kuin Matti Mattssonkin, nyt paraatimatkallaan 200 metrin rintauinnissa.

Lue lisää: Kaarle Tapper kultajahdissa – suomalainen johtaa purjehduksen olympiaregattaa: ”Samoilla fiiliksillä huomiseen”

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Liukkonen starttaa 100 m vapaauintiin neljännessä erässä klo 13.09.

– Viimeistely on sujunut hyvin, treenin suhteen ei mitään ihmeellistä. Nyt vaan koetetaan viritellä kroppaa uintia varten, Liukkonen totesi Olympiakomitean tiedotteessa.

Lisäksi nyrkkeilijä Mira Potkonen avaa kisaurakkansa. Potkonen kohtaa alle 60-kiloisten sarjassa Ranskan Maiva Hamadouchen.

– Aika hullua matsia on tiedossa. Hän tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Mutta mielenkiintoista tulee, mä oikein odotan jo. Hän on hyvä vastustaja, jota vastaan pitää käyttää taitoa ja nopeutta, Potkonen kommentoi.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon maanantain nosto

Vuoden 2013 MM-pronssimitalisti Matti Mattsson ui tiistaina päämatkansa 200 metrin rintauinnin alkuerät. Sivulajissaan 100 metrillä Mattsson ui mukavasti vain kolmen sadasosan päähän Suomen ennätyksestään. Nyt on aivan eri kaliiberin kovat piipussa.

Porilaisen SE-aika 2.08,26 syntyi Budapestin EM-altaassa keväällä, missä Mattsson oli neljäs. Nyt vastus kovenee huomattavasti. Suomalaista nopeammin on uinut 14 miestä, joten pienikin epäonnistuminen voi olla kohtalokas. Välieräpaikka on täyttä realismia. Alle 2.07 on uinut tällä kaudella viisi miestä ja kahdeksannen tulos on 2.07,58. Finaaliin päästäkseen Mattssonin on parannettava SE-aikaansa oletettavasti ainakin puoli sekuntia. Ida Hulkolta moinen parannus näissä kisoissa onnistui, onnistuuko Matti Mattssonilta?

Lajin mitalitaistelu on tiukka. Venäjän olympiakomitean Anton Chupkovilla on kauden kärkiaika 2.06,22. Puolen sekunnin päässä on neljä miestä. Mattssonin vähimmäistavoite voisi olla voittaa ruotsalainen Erik Persson, joka on kauhonut tällä kaudella ajan 2.07,66. Jos se onnistuu, voisi finaalipaikkakin irrota.

Mattssonin erä uidaan Suomen aikaa klo 13.46.

Matti Mattsson hakee menestystä 200 metrin rintauinnista. Alkuerä on vuorossa tiistaina.