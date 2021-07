Ampujalegenda Juha Hirvi tietää, miltä olympiamitalin karkaaminen tuntuu – kertoi epäilyksensä Eetu Kallioisen ratkaisevasta virheestä

Barcelonassa 1992 matkalla kohti olympiakultaa ollut Juha Hirvi epäonnistui ensimmäisessä finaalilaukauksessaan ja jäi neljänneksi.

Suomessa jännitettiin maanantaiaamupäivänä Tokion olympialaisten miesten skeet-ammunnan finaalia, jossa Eetu Kallioinen sijoittui lopulta hienosti neljänneksi. Enemmänkin oli tarjolla, sillä virheettömästi aloittanut loppilainen johti kilpailua pitkään.

Pienoiskiväärillä olympiahopeaa Sydneystä ampunut Juha Hirvi tietää myös sen, miltä tuntuu menettää mitali hyvistä asemista finaalissa. Hirvi ampui tuolloin karsinnassa olympiaennätyksen ja oli matkalla kohti varmaa mitalia, kunnes ampui finaalin ensimmäisellä laukauksellaan vaivaisen vitosen. Hänen loppusijoituksensa oli tuolloin Kallioisen tapaan neljäs.

– Kyllä Eetua varmasti ketuttaa, se on ihan selvä. Kaikkineen kisa oli häneltä valtavan hieno suoritus, mutta heti kisan jälkeen ei välttämättä siltä tunnu, ampumaradalta tavoitettu Hirvi sanoi IS:lle.

Olympiamitalisti jännitti skeetin finaalia tiiviisti kotonaan.

– Totta kai seurasin! Innostuin jopa niin paljon, että lähdin kisan jälkeen itsekin ampumaradalle. Olin minä tosin jo aiemminkin suunnitellut meneväni, mutta kyllä tuo hieno kisa innosti.

Kallioinen osui finaalissa ensimmäisiin 28 kiekkoon ja johti kilpailua, mutta missasi sen jälkeen tuplakiekon molemmat savilätkät. Seuraavalla kymmenen kiekon kierroksella hän ampui samaan kohtaan samanlaisen tuplahudin.

Kivääriampuja ei halua analysoida Kallioisen suoritusta sen tarkemmin, mutta epäilee että viimeisiksi laukauksiksi jääneissä hudeissa ajatukset saattoivat vähän karkailla.

– Ajatukset saattoivat olla osittain vähän muualla kuin keskittymisessä. Edellisen kierroksen pummit ehkä tulivat mieleen.

Eetu Kallioinen oli todella pettynyt skeetin finaalin jälkeen.

Hän muisteli myös omaa finaaliepäonnistumistaan Barcelonassa.

– En vain ollut silloin valmis niihin hommiin. En ollut riittävän hyvä, että olisin saanut hoidettua homman.

Kallioinen sanoi itse Ylen haastattelussa, että ohi lipsahtaneet laukaukset olivat teknisesti huonoja.

– Ensimmäisessä tuplassa en ollut täysin mukana. Jotain ei mennyt niin kuin piti sillä hetkellä, menin ehkä liian nopeasti tai jotain sellaista. Siitä oli seurauksena tuplapummi, joka ei tullut kovin hyvään paikkaan, Kallioinen sanoi.

– Toinen oli oikeastaan täysin samanlainen suoritus, mutta ei johtunut sillä kertaa siitä etten olisi ollut valmis tai hereillä. Ei vaan lähtenyt tällä kertaa niin kuin piti.

Kuusissa olympialaisissa urallaan ampunut Hirvi muistuttaa, että Kallioisella, 23, on vielä monet kisat kisattavana ja on vakuuttunut, että mitaleitakin on tulossa. Hän huomioi, että nuorella ampujalla on kovia arvokisafinaaleja vyöllään vielä kovin vähän.

– Jännä kisa oli, ja mielelläni olisin Eetulle mitalin suonut. Hänet parhaat vuotensa ovat kuitenkin vasta tulossa. Seuraavat olympialaiset ovat kolmen vuoden päästä ja Eetulle tulee varmasti mitaleja muistakin arvokisoista. Tämä nelossija oli tosi hieno saavutus, vaikka spekulaatiolle jäikin sijaa.