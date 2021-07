Ilta-Sanomien raati perkaa Tokion olympialaisten toisen varsinaisen kisapäivän merkittävimmät tapahtumat ja puheenaiheet.

TOKION olympialaisissa kisattiin sunnuntaina mitaleista 18 eri tapahtumassa. Suomalaisia vauhdissa oli seitsemän urheilijaa.

Ilta-Sanomien raati käy läpi kisapäivän puhuttavimmat suoritukset ja ilmiöt tutun railakkaaseen tyyliinsä. Olympiatuomiossa ovat tänään mukana Tokiossa olevista toimittajista Rami Tuisku ja Marko Lempinen sekä kotitoimituksesta Olli Kivioja.

Rami Tuisku

Tähti

Eetu Kallioinen pudotti skeet-ammunnan alkukilpailussa 74 kiekkoa 75:stä. Kallioinen on avauspäivän jälkeen jaetulla kuudennella sijalla. Maanantaina ammutaan vielä kaksi 25 kiekon sarjaa, jonka jälkeen kuusi parasta pääsee olympiafinaaliin. Toivottavasti suomalaisen vahva vire jatkuu.

23-vuotiaan Eetu Kallioisen avauspäivä skeet-ammunnassa oli mainio.

Puheenaihe

Pikajuoksija Noah Lyles julisti sunnuntaina Twitterissä juosseensa koko uransa parhaan harjoituksen ja rikkovansa ennätyksensä Tokiossa. Se tietää kiirettä hänen vastustajilleen, sillä Lylesin 200 metrin ennätys on maailman kaikkien aikojen listan nelosaika 19,50. Elokuun alkupäivinä nähdään, onko Lylesin uholle katetta.

Moka

Jade Jonesilla oli Tokiossa mahdollisuus saavuttaa ensimmäisenä brittinaisena olympiakultaa kolmansissa peräkkäisissä kisoissa. Unelma murtui, kun Jones hävisi taekwondo-turnauksessa pakolaisten olympiajoukkuetta edustavalle Kimia Alizadehille. Jones syytti tappiosta sitä, että oli kasannut itselleen liian kovat paineet ja siksi hän tunsi olonsa pelokkaaksi ennen ottelun alkua.

Tyyli

Monelle urheilulegendalle on pystytetty patsas kotikaupunkiinsa, mutta vain aniharva heistä on saanut oman emojin Twitteriin. Voimistelusuuruus Simone Biles on ensimmäinen nainen, joka sai tämän kunnianosoituksen. Emojiin on kuvattu voimisteluasuun puettu, spagaattia tekevä vuohi. Eläinhahmo selittyy sillä, että kaikkien aikojen parasta tarkoittava englanninkielinen kirjainlyhenne GOAT tarkoittaa myös vuohta.

Yllätys

Tokion mittasuhteista on ehtinyt saada vasta pienen käsityksen bussimatkoilla ikkunasta katsoen. Yli 20-kerroksisia kerrostaloja on vieri vieressä ja runsaan 36 miljoonan asukkaan metropolialue näyttää loputtomalta ja hämmentävältä Suomen pienimmässä kaupungissa kasvaneen silmin.

Marko Lempinen

Tähti

Etelä-Korean naisten jousiammuntajoukkue. Lajin joukkuekilpailun olympiakullasta on nyt kisattu yhdeksän kertaa, ja joka ikinen kerta mestariksi on venyttänyt Etelä-Korea. Suoritus hakee kaikessa suvereenisuudessaan vertaistaan, tällaista yhden maan lajidominointia ei ole nähty kuin aniharvoissa olympialajeissa. Tokion voitto oli näyttö Etelä-Korean joukkueen käsittämättömän kovasta paineensietokyvystä. Käsi ei väpättänyt yhdelläkään ampujalla oikeastaan kertaakaan.

Puheenaihe

Suomalaisurheilijoiden rakentama yllättävä mitalilataus. Skeet-ampuja Eetu Kallioinen ampui alkukilpailussa vain yhden hutilaukauksen, ja on maanantaina vahvasti tyrkyllä kuuden ampujan finaaliin – ja sitä kautta jopa mitaleille. Lisäksi purjehtijat Tuula Tenkanen ja Kaarle Tapper ovat avauslähtöjensä jälkeen mitalivauhdissa. Jo pelkästään se, että joku suomalaisurheilija taistelee Tokiossa uskottavasti mitalista, on kova juttu vaisuihin ennakko-odotuksiin nähden.

Tuula Tenkanen aloitti purjehduksen Laser Radial -luokassa jopa mitalivauhdilla.

Moka

Japanilaisviranomaisten yliampuva koronakuri. Median on äärivaikeaa tarjoilla maailmalle kansojen rakastamia urheilijatarinoita, koska maan viranomaiset ovat menneet liian pitkälle ohjeistuksissaan. Turvavälit esimerkiksi haastattelualueilla eivät ole kaksi, vaan yleensä kolme tai neljä metriä. Sitten toimittajat huutavat kilpaa, jotta urheilijat kuulisivat edes kysymykset. Eikä valittu linja edes pidä. Sunnuntaina norjalaissoutaja Olaf Tufte veteli kisa-alueella ihmisten seassa ilman maskia, eikä ketään edes kiinnostanut puuttua asiaan.

Tyyli

Itävallan Anna Kiesenhoferin voitto naisten maantieajossa tuli sellaisella tavalla, että oksat pois! Yksittäiset etappiajot eivät usein ratkea yhden ajajan pitkään irtiottoon, ja siksi oli erittäin tyylikästä, että juuri olympialaisissa sellainen nähtiin. Merkki siitä, että kisassa todella mitattiin, kuka on kuka, eikä joukkuetaktiikka vaikuttanut liiaksi lopputulokseen. Kiesenhoferin viimeisten kilometrien irvistys symboloi kestävyystekijöiden olleen viimeisen päälle kunniassaan.

Itävallan Anna Kiesenhofer esitti naisten maantieajossa huiman irtioton ja voitti olympiakultaa.

Yllätys

Japanilainen taksikuski, joka osasi englantia! Ei tosin kuin auttavasti, mutta iso yllätys se silti oli. Siis Tokiosta on tähän asti ollut mahdotonta löytää englantia puhuvaa kuskia, eikä tätä globaalia kieltä osata muutenkaan laajasti tässä silmän kantamattomiin ulottuvassa metropolissa. Luonteeltaan sulkeutuneet japanilaiset ovat alkaneet avautua, ja myös kielitaito on hiljalleen parantumassa, mutta silti ainakin 95-prosenttia kansasta osaa yhä ainoastaan japania.

Olli Kivioja

Tähti

Ida Hulkko paranteli Suomen ennätystään 54 sekunnin sadasosalla ja meni heittämällä 100 metrin rintauinnin välieriin – niin heittämällä, että ällistyi itsekin. Aika oli alkuerien seitsemänneksi nopein, eli tie saattaa olla auki jopa aina olympiafinaaliin saakka. 22-vuotias uimari antoi upealle suomalaispäivälle makoisan loppuhuipennuksen.

Ida Hulkko yllätti itsensäkin parantamalla 100 metrin rintauinnissa SE-aikaa peräti 0,6 sekuntia.

Moka

Hollannin Annemiek van Vleuten tuuletti villisti ylittäessään maaliviivan naisten maantiepyöräilyn olympiavoittajana – tai niin hän hetken ajan luuli. Van Vleuten ei tiennyt, että suuryllättäjä, Itävallan Anna Kiesenhofer, oli ylittänyt maaliviivan jo puolitoista minuuttia ennen hollantilaista. Riemunhuudot vaihtuivat hetkessä kyyneliin. Vaikka olympiahopea on upea saavutus, tuntuu se pettymykseltä, kun on ehtinyt jo juhlia kultaa.

Puheenaihe

Purjehdus on yksi niistä lajeista, joka on hyötynyt valtavasti tv-teknologian kehityksestä. Lukuisat kuvakulmat vievät katsojan lähelle kulkuvälineitään silmiähivelevän kauniisti käsitteleviä urheilijoita, ja selkeät grafiikat ja laajat yleiskuvat tekevät kokonaistilanteesta helposti ymmärrettävän. Ja lisäksi suomalaisista sekä Tuula Tenkanen että Kaarle Tapper ovat mukana mitalitaistelussa – loistavaa olympiaviihdettä!

Tyyli

Eetu Kallioinen ei turhia pukahtanut lähes täydellisen avauspäivänsä jälkeen skeetin karsintakilpailussa. Tiukasti paikasta kuuden ampujan finaaliin taisteleva 23-vuotias tiivisti tunnelmansa ytimekkäästi viiteen sanaan: ”Ihan hyvä päivä, huomenna uudestaan”. Neljä Suomen 14 kesäolympiamitalista on 2000-luvulla tullut ammunnasta. Tuleeko maanantaina jo viides?

Yllätys

Tunisian 18-vuotias Ahmed Hafnaoui hämmästytti uimalla 400 metrin vapaauinnin olympiakultaan. Kahdeksantena eli viimeisenä finaaliin puristanut Hafnaoui paransi omaa ennätystään yli kolme sekuntia ja jätti perinteikkäällä uintimatkalla taakseen niin Australian Jack McLoughlinin kuin Yhdysvaltain Kieran Smithinkin.