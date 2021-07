Ahdistelusta syytetty Alen Hadzic ei saa majoittua olympiakylässä muun joukkueen kanssa.

Yhdysvaltalaista miekkailijaa Alen Hadzicia vastaan on nostettu syytteet seksuaalisesta ahdistelusta. Siitä huolimatta Hadzic pääsi olympialaisiin Yhdysvaltain kalpamiekkailujoukkueen varajäseneksi.

Syytteen vuoksi Hadzicin piti kuitenkin lentää Tokioon kaksi päivää muuta joukkuetta myöhemmin. Hän ei myöskään saa asua olympiakylässä muun joukkueen kanssa, vaan majoittuu 25 minuutin ajomatkan päässä olympiakylästä. Tapauksesta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat The New York Times ja USA Today.

Kolme naista on nostanut syytteet Hadzicia vastaan tapahtumista, joiden he kertovat ajoittuvan vuosille 2013–2015. Ainakin kaksi naisista on New York Timesin mukaan miekkailijoita, jotka kävivät samaan aikaan Hadzicin kanssa Columbian yliopistoa ja kuuluivat koulun miekkailujoukkueeseen.

Viime vuosina Yhdysvaltojen voimistelupiirejä kuohuttaneiden hyväksikäyttötapausten seurauksena maassa perustetiin U.S. Center for SafeSport -keskus, jonka tarkoitus on estää urheiluun liittyvä seksuaalinen hyväksikäyttö.

SafeSport asetti Hadzicin kilpailukieltoon kesäkuun alussa, mutta tämä valitti tuomiostaan. Oikeuden välimies kumosi kilpailukiellon 29. kesäkuuta ja palautti tälle osallistumisoikeuden olympialaisiin.

Välimies määräsi, että Hadzic ei saa ottaa yhteyttä syytteen nostaneisiin naisiin ja totesi, että kilpailukielto oli epäasianmukainen rangaistus syytteiden sisältö huomioiden.

Välimies myös totesi, että Hadzicin osallistuminen olympialaisiin osana joukkuetta ”ei vahingoittaisi Yhdysvaltain tai hänen lajinsa mainetta”.

Tokiossa ratkottiin jo lauantaina kalpamiekkailun mitalit naisten sarjassa.

Yhdysvaltain miekkailuliiton mukaan Hadzic pidetään erillään joukkueen muiden jäsenten turvallisuuden takaamiseksi. Hadzic on kiistänyt syytteet ja sanoi USA Todaylle puhelinhaastattelussa, etteivät syytteissä esitetyt väitteet ole totta.

– Rehellisesti, ne vain eivät ole totta, hän sanoi.

Hadzic ja tämän asianajaja Michael Palma ovat ihmetelleet, miksi asia nousi esiin juuri olympialaisten alla, vaikka naiset ovat esittäneet syytöksiä jo vuosia sitten. Hadzic on aiemminkin edustanut Yhdysvaltoja useissa kilpailuissa myös ulkomailla.

Hadzic vahvisti USA Todaylle, että yksi naisista oli syyttänyt häntä seksuaalisesta ahdistelusta vuonna 2013, kun kumpikin kuului Columbian yliopiston miekkailujoukkueeseen. Hadzic erotettiin tuolloin koulusta vuodeksi tutkinnan vuoksi.

Toisen syytteen nostaneen naisen mukaan toisessa tapauksessa Hadzic oli pyytänyt kahta koulun miekkailujoukkueeseen kuuluvaa naista lähtemään luokseen. USA Todaylle puhuneen naisen mukaan hän tiesi Hadzicia vastaan aiemmin nostetusta syytteestä ja suostui lähtemään tämän luokse vain, koska hänen ystävänsä lähti, ja hän halusi mennä mukaan suojellakseen ystäväänsä.

– Mielestäni jo yhden tapauksen pitäisi riittää siihen, että kyseinen henkilö ei saa osallistua v***n olympialaisiin. Tämä saa kysymään, miten pitkälle jonkun pitää mennä, jotta tätä kiellettäisiin osallistumasta, yksi syytteen nostaneista naisista sanoi USA Todaylle.

Myös yhtä naisista edustava asianajaja Jack Wiener piti NY Timesin haastattelussa kummallisena sitä, että Hadzic voi olla Tokion kisajoukkueessa.

– Ajatellaanpa, että kolmen naisen seksuaalisesta ahdistelusta syytetty mies nousisi olympialaisten mitalipallille Yhdysvaltain lippuun kietoutuneena. Miten tällaista voi tapahtua vuonna 2021? Emmekö ole oppineet mitään viime vuosina? Wiener kysyi.

Yhdysvalloissa kansalaisten oikeustajua on koetellut myös se, että kannabiksen käytöstä kärähtänyt pikajuoksija Sha’Carri Richardson ei voi dopingpannan vuoksi osallistua olympialaisiin, mutta seksuaalisesta ahdistelusta syytteessä oleva Hadzic voi.

– ”Säännöt ovat säännöt”. Siinä selitys, miksi Sha’Carri Richardson joutui jäämään pois olympiajoukkueesta poltettuaan yhden ruohosätkän, mutta toistuvista seksuaalisista ahdistelutapauksista syytetty Alen Hadzic voi kilpailla. Mutta ihmeellisesti säännöt eivät näytä koskevan kaikkia, ihmisoikeusjuristi ja demokraattien kongressiehdokas Qasim Rashid twiittasi.

Sarkastisessa twiitissään Rashid viittasi myös Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin taannoiseen lausuntoon. Biden kommentoi Richardsonin kilpailukieltoa Michiganin-vierailunsa yhteydessä heinäkuun alussa.

– Säännöt ovat säännöt. Jokainen tietää säännöt kilpailuihin osallistuessaan. Se, tulisiko säännöt pitää tuollaisina, on eri asia, Biden vastasi tuolloin CBS:n toimittajalle.

Eristyksestään huolimatta Hadzic saa osallistua joukkueen harjoituksiin Tokiossa. Hän kertoi USA Todaylle epäröineensä, millaisen vastaanotto olisi, kun hän tapaa muun joukkueen ensimmäisen kerran Tokiossa.

– En tiennyt, millainen ilmapiiri olisi. Kun saavuin harjoituskeskukseen, kaikki valmentajat puristivat kättäni ja onnittelivat minua joukkueeseen pääsystä. Pelkäsin, että muut miekkailijat eivät uskaltaisi puhua kanssani, mutta he kaikki tulivatkin tervehtimään. Jopa naiset, Hadzic kertoi USA Todaylle.

Varajäsenenä mukana oleva Hadzic pääsee osallistumaan kilpailuihin vain, jos joku joukkueen varsinaisista urheilijoista estyy kilpailemasta. Kalpamiekkailun ottelut alkoivat Tokiossa lauantaina.