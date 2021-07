Italian kummalliset edustuspuvut herättävät hilpeyttä – BBC pamautti murskaavan tuomion: "Kisojen rumimmat"

Tokion olympialaisten avajaisissa nähtiin monenlaisia edustusasuja. Italian verryttelypuvut saivat monelta taholta murskakritiikkiä.

Italia tunnetaan paitsi hyvä ruoan ja juoman myös muodin luvattuna maana. Tokion olympialaisten avajaisissa tämä käsitys sai kipeän kolauksen – ainakin joidenkin mielestä.

Italian joukkue saapui olympialaisten perinteiseen avajaismarssiin Japanin kansallisstadionille valkoisissa verryttelypuvuissa, joiden keskellä oli suuri maan lipun värein koristeltu ympyrä.

Saapasmaan asut saivat BBC:n liveseurannassa julman tuomion.

– No niin, Italia ottaa kiinnityksen rumin asu -palkintoon. Heillä on yllään valkoinen verkkariasu, jossa on Italian lipun värit etuosassa. Ainut ongelma on, että lippu näyttää Pacmanille tarkoitetulta ruualta. Erittäin outoa, seurannassa kirjoitettiin viitaten tunnettuun videopeliin.

Italian sporttiset asut herättivät runsaasti keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Asun logoa verrattiin ainakin elintarvikkeisiin.

– Vihdoinkin! Italialla on pitsalogo. Se on leikattu hieman oudosti, mutta se on taidetta. Vai onko se versio Japanin lipusta, vai Pacman? eräs Twitter-käyttäjä kysyi.

– He näyttävät limsapulloilta, yksi oli huomaavinaan.

– Italia otti muotineuvoja Teletapeilta, epäiltiin.

Italian hilpeyttä herättäneet olympia-asut ovat – niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin – ylellisen muotitalon Emporio Armanin käsialaa. Naurunalaiseksi joutuneessa logossa jäljitellään Japanin nousevaa aurinkoa.

– Minusta on kiehtovaa etsiä uusia, luovia ratkaisuja urheiluasusteisiin, joiden kuuluu olla elegantteja, mutta käytännöllisiä päällä, Giorgio Armani kommentoi Tokion kisa-asujen lanseeraamistilaisuudessa.