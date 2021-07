Kommentti: Tässä on Suomen todennäköisin olympiamenestyjä – tiikerimäinen tappajakatse paljastaa muutoksen

Kun kolmiloikkaaja Senni Salminen voitti ensin omat sisäiset pelkonsa, hän löysi sisältään voittajan, kirjoittaa Marko Lempinen.

Golfaaja Matilda Castrenilla (vas.) ja rullalautailija Lizzie Armantolla (oik.) on saumaa mitaliin. Kisojen suomalaismenestyjä tullee kuitenkin olemaan Senni Salminen (kesk.).

Tokio

Suomella ei ole Tokion olympiakisoissa ainuttakaan selkeää mitalikandidaattia. Fakta, joka mitalijanoisten suomalaisjännärien kannattaa pitää mielessä kisalähetyksiä seuratessaan. Kuuta ei kannata odottaa taivaalta.

Tämä ei silti tarkoita, etteikö Suomi voisi saavuttaa mitaleja Tokiossa. Totta ihmeessä voi, mitaliaihioita on näköpiirissä.

Potentiaalia on erityisesti rullalautailija Lizzie Armannossa ja golfaaja Matilda Castrenissa, jotka molemmat asuvat tätä nykyä Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Armanto huokuu jenkkimäiseen tyyliin itsevarmuutta ja on nappisuorituksellaan ilman muuta lähellä mitalia.

Castren puolestaan pelaa todellista unelmakautta. Kesäkuinen LPGA-kiertueen osakilpailuvoitto osoitti, että vielä parisen vuotta sitten espoolaisen viinakaupan kassalla työskennellyt golfaaja on kasvanut mentaalipuolella ratkaisevasti.

Yhtä lailla onnistuessaan mitalisaumaa voi nähdä löytyvän Rion vuoden 2016 olympialaisten pronssimitalistista, nyrkkeilijä Mira Potkosesta. Ja miksei painija Arvi Savolaisesta tai uimari Ari-Pekka Liukkosesta. Kaikkien kohdalla mitaleille venyminen kuitenkin vaatisi, että ainakin joku tai jotkut näiden lajien suosikeista epäonnistuisivat.

Kun Suomen todennäköisimmästä menestyjästä puhutaan, näkemys on selkeä – siis nimenomaan kuin puhutaan menestyjästä, ei mitalikandidaatista. Hän on kolmiloikkaaja Senni Salminen, 25.

Senni Salmisen huippuvire jatkunee Tokion olympialaisissa.

On osattava nähdä lajien erilaisten luonteiden taakse. Naisten olympiakolmiloikassa ei löydy kuin korkeintaan muutama voittajaehdokas, ei ylipäätään enempää selkeitä mitalikandidaattejakaan. Sitä vastoin esimerkiksi golfissa ja ammunnassa realistisia voittaja- ja mitaliehdokkaita on jopa parikymmentä, jos ei jopa enemmän.

Toisin sanoen golfissa nykykuntoa vastaava normaalisuoritus voi esimerkiksi Castrenin kohdalla tarkoittaa yhtä hyvin palkintopallisijaa kuin jäämistä sijoille 10–20. Jos ja kun Salminen pystyy puolestaan säilyttämään kuluvan kauden aikana nähdyn huippuvireensä, toisin sanoen hyppäämään hiljattain tekemänsä SE-tuloksen 14,63 tuntumaan, hän sijoittuu varmuudella korkealle ja voi nousta jopa kuuden parhaan joukkoon.

Se olisi olympialaisten ensikertalaiselle jättisaavutus. Ex-seiväshyppääjä Matti Monosen valmennettava huokuu jotain niin poikkeuksellista, että on vaikea uskoa hänen epäonnistumiseensa.

Alla olevalla videolla Ilta-Sanomien paikan päällä Tokiossa olevat urheilutoimittajat Marko Lempinenja Pekka Holopainen arvioivat Suomen mitalimahdollisuuksia.

Yksilölajeissa on viime vuosina näkynyt harvoin luonteeltaan yhtä vahvanoloisia tyyppejä kuin Salminen. Jo loikkaajan tiikerimäinen tappajakatse vauhtisuoran päässä paljastaa, että hänen urallaan on tapahtunut valtaisa muutos. Hän on henkisesti nyt aivan eri tason urheilija kuin vielä vuosi sitten.

Salmisen kenttäesiintymisessä vaikuttaa olevan paljon samaa kuin miesten 400 metrin aitojen ME:n kuluvalla kaudella juosseen Karsten Warholmin, tuon norjalaisen ihmeviikingin. Itsevarmuus ja rentous huokuvat. Kummastakin voi sanoa, että he menevät kentälle menestymään, eivät ainoastaan suoriutumaan.

Kun tänä vuonna muun muassa lesbosuhteestaan avautunut Salminen voitti ensin omat sisäiset pelkonsa, hän löysi sisältään voittajan. Tähden.