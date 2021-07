Ihmetyttääkö olympialaisten monimutkaiseksi muuttunut televisiointi? Näin näet suosikkilajisi suorana lähetyksenä

Tokion olympialaisten tv-lähetykset jakautuvat poikkeuksellisen monelle kanavalle. IS selvitti, mistä mikäkin laji on katsottavissa.

Tokion olympialaisten pirstaloitunut tv-tarjonta on hirvittänyt katsojia jo etukäteen. Discoveryn ja Ylen jakamat kisat näkyvät varsin monessa eri paikassa. IS selvitti, miltä kanavalta tai kanavilta mikäkin laji on seurattavissa.

Ilmaiskanavista kisoja näyttävät Ylen TV2 sekä Discoveryn TV5 ja Kutonen. Maksukanavista lähetyksiä tarjoavat Eurosport 1 ja 2. Lisäksi kisatapahtumia voi seurata kolmesta eri suoratoistopalvelusta: Yle Areenasta, Discovery +:sta ja Eurosport Playeristä. Näistä Areena on maksuton ja jälkimmäiset maksullisia.

Lajeista Discoverylla on yksinoikeudet uintiurheilulajeihin ja koripalloon. Ensin mainitut pitävät sisällään uinnin, uimahypyt, avovesiuinnin, taitouinnin ja vesipallon. Koripallopakettiin kuuluvat koripallo ja 3x3 koripallo. Näitä lajeja voi katsoa suorina lähetyksinä TV5:ltä ja Discovery +:sta. Discovery + on ainoa palvelu, josta näkee suorana kisojen kaikki lajit ja kaikki televisioitavat suoritukset.

Kaikkia muita lajeja saa näyttää myös Yle. Se tarjoaa ison määrän suoria lajikohtaisia suoria lähetyksiä Areenassa sekä aiemmista kisoista tuttuja, eri lajeja yhdisteleviä lähetyksiä TV2:lla. Yle seuraa aiempien kisojen tavoin paljon suomalaisurheilijoiden edesottamuksia. Esimerkiksi suosikkilaji yleisurheilulla on iso painoarvo.

Mainittujen yksinoikeuslajien lisäksi Discoverylla on yksinoikeus myös olympialähetysten näyttämiseen parhaaseen katseluaikaan, eli kello 19–21. Yle ei siis voi tuohon aikaan tarjota olympiasisältöjä tv:stä.

Kevin Durantin blokkeja voi katsoa suorana TV5:ltä.

Discovery näyttää TV5:n ja +-palvelunsa lisäksi kisoja myös Kutoselta sekä Eurosportin kanavilta.

TV5 on ”olympiakanava”, joka näyttää perjantai-illasta lähtien kisojen loppuun asti olympialähetyksiä tauotta. Kanavan lähetysten pääpaino on suorien lähetysten suhteen Discoveryn yksinoikeuslajeissa, eli uintilajeissa, koripallossa ja 3x3 koripallossa.

Lisäksi kanava näyttää runsaasti koosteita muista lajeista sekä suoria lähetyksiä esimerkiksi lentopallosta ja rullalautailusta.

Toinen ilmaiskanava Kutonen tarjoaa katsojille nyrkkeilyä ja jalkapalloa. Kanava näyttää päivittäin suorana kello 11 kieppeillä alkavan kisapäivän myöhemmän nyrkkeilysession. Nyrkkeilyn jälkeen ruutuun tulee suora miesten tai naisten jalkapallo-ottelu niinä päivinä, kun jalkapalloa pelataan.

Eurosportin tv-lähetyksissä pääpaino on kisojen ensimmäisellä viikolla tenniksessä. Toisella viikolla kanava näyttää Ylen tavoin runsaasti yleisurheilua.

Koska yksinoikeuslajeja lukuun ottamatta Yle näyttää samoja lajeja kuin Discovery, lähetyksissä on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Välillä TV2 ja jokin Discoveryn kanavista näyttävät samaa kisatapahtumaa samaan aikaan, jolloin kuluttaja voi itse valita, kumpaa lähetystä seuraa.

Tv-lähetysten viidakko on totuttua monimutkaisempi, mutta olympialaiset näkyvät tänäkin vuonna varsin laajalti myös ilmaisilta kanavilta.