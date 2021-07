Jani Sievinen odottaa uimari Matti Mattssonilta jymypaukkua, mutta vaatii malttia – ”Älkää hyvät ihmiset tuomitko heti sosiaalisessa mediassa”

Olympiahopeaa Atlantassa 1996 voittanut Jani Sievinen muistuttaa, ettei lauantaina uitavasta sadan metrin rintauintikisasta kannata vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä Matti Mattssonin päämatkaa ajatellen.

Matti Mattsson saa karistaa suurimman kisajännityksensä Tokion altaaseen heti lauantaina, kun hän avaa olympiaurakkansa sivulajissaan 100 metrin rintauinnissa.

Porilaisuimarin uraa tiiviisti seurannut ja TV5:llä olympialaisissa asiantuntijana toimiva entinen huippu-uimari Jani Sievinen korostaa, ettei lauantain uinnista kannata tehdä juuri minkäänlaisia johtopäätöksiä Mattssonin menestysmahdollisuuksista ajatellen hänen päämatkaansa 200 metriä. Sen alku- ja välierät uidaan ensi viikon keskiviikkona, finaali varhain torstaiaamuna.

– Älkää hyvät ihmiset heti tuomitko sosiaalisessa mediassa, jos menestystä ei tule lauantaina. Matti voisi ihan hyvin jättää uimatta 100 metriä Tokiossa. Mitään menestysodotuksia tällä matkalla ei ole, mutta hän saa ennen päämatkaansa alle yhden kovan kisastartin. Ajatusmaailma rutinoituu ja hän saa helpotusta jännitykseen, kun ensimmäinen startti on pois alta, Sievinen alleviivaa.

Jännityksen laukaiseminen onkin paikallaan, ainakin mikäli Mattsson on yhtään saman luokan hermoilija kuin Sievinen oli urallaan.

– Minua jännitti olympialaisissa aina ihan jumalattomasti! Marssi starttikorokkeen taakse, verkkarit pois, yksi pitkä vihellys ja nousu korokkeelle. Vasta tämän jälkeen jännitys laukesi ja suoritus muuttui tekniseksi.

Jani Sievinen uskoo, että Matti Mattsson teki oikean liikkeen vaihtaessaan Eetu Karvosen valmentajakseen pettymykseen päättyneiden Rio de Janeiron olympialaisten jälkeen.

Mattsson on osoittanut aiemmissa arvokisoissaan, ettei hänen tasonsa laske kovassa paikassa. Taustalla on toki kyyneliin päättynyt pettymys Riossa 2016 ja vielä tuoreemmassa muistissa hyytyminen johtopaikalta neljänneksi Budapestin EM-finaalissa tänä keväänä.

Uinnit ovat kuitenkin vastanneet hyvin sen hetken tasoa ja ajat ovat olleet linjassa aiempiin suorituksiin nähden. Pitkän radan EM-kisoissa 200 metrin rintauinnin Suomen ennätys parani aikaan 2.08,26.

– Matti on uinut tänä vuonna loistavan ajan useaan kertaan. Tuloskunto on ainakin 2.08-alkuinen. SM-kisoissa hänellä oli jumitila, kuten juuri siihen aikaan (kesäkuun puolivälissä) pitikin olla. Sen jälkeen on alkanut herkistelyvaihe, jonka aikana minulta putosi ajasta aina sellaiset 4–5 sekuntia, Sievinen muistelee.

Mattsson ui Kuopiossa Suomen mestariksi ajalla 2.12,36. Viiden sekunnin parannus tuohon aikaan laittaisi Suomen ennätyksen jälleen uusiksi ja se voisi Sievisen mukaan olla jo todella kova sana olympia-altaassa.

– Uinti on helppo tilastolaji, ajat kertovat paljon. Matti on nyt maailmanlistalla sijalla 12, mutta maakiintiöiden takia hieman ylempänä Tokion tilastoissa. Tarkoittaa sitä, että suunnilleen 2.08 tarvitaan Tokiossa finaalipaikkaan. Olympiafinaali sitten onkin jo yllätyksiä täynnä. Siihen kun pääsee ja saa sekunnin pois SE-ajasta, on mitaleilla, Sievinen täräyttää hurjan haavekuvan.

– Mattsson ei ole mitaliehdokas, mutta mitali on täysin mahdollinen. Totta kai se olisi todella kova temppu toteutuessaan. Hän on hyvä kilpailija.

Matti Mattsson kilpailee Tokiossa jo uransa kolmansissa olympialaisissa.

Uimarille Tokion olosuhteet eivät aiheuta juuri ylimääräistä miettimistä. Altaat ovat arvokisoissa niin sanotusti vakioita, eli todella nopeita.

Yhden yllättävän, mahdollisen edun Sievinen nostaa esiin.

– Uskon, että tyhjille katsomoille uiminen on suomalaisille iso etu. Suurmailla on tavallisesti hurjat kannustusjoukot, joista ei ole nyt apua. Kun miettii normaalia tilannetta arvokisojen uintikatsomossa, niin aika hiljaista siellä aina on, kun suomalaisia esitellään. Uskon, että tämä tilanne sopii meille.

Mattsson on tottunut runttaamaan alun lujaa. Usein hän on pystynyt pitämään tasonsa korkealla loppuun saakka, mutta EM-finaalissa hänelle tuli hyytyminen viimeisellä vinstalla. Se sai valmentaja Eetu Karvosenkin mietteliääksi.

Sievinen näkee syyn hyytymiseen, mutta ei usko samaa tapahtuvan Tokiossa. Tai jos tapahtuu, ei Mattsson ole ongelmansa kanssa yksin.

– Muuttuvia tekijöitä on paljon; startti, käännökset ja vedenalaiset liu’ut. 200 metrin uinti on kuin 800 metrin juoksu yleisurheilussa. Altaassa ei tönitä, mutta moni tekijä vaikuttaa loppuaikaan.

– Kolme kovaa starttia lyhyeen ajanjaksoon voi aiheuttaa hyytymisen, mutta olympialaisissa kaikkien on uitava täysillä alusta loppuun päästäkseen jatkoon. Siitä ei siis juuri kukaan saa kilpailuetua. Vain Venäjän Anton Chupkov (tuore Euroopan mestari) voi olla sellainen, joka ei joudu uimaan alkuerää ihan täysillä.

Seuraavat puolitoista viikkoa olympiauinteja Kööpenhaminan tv-studiossa kommentoiva Sievinen on kaiken kaikkiaan luottavainen siihen, että Porin Uimaseuran johtotähti on yksi Suomen suurimmista menestystoivoista Tokion uima-altaassa.

– Takana on onnistunut harjoittelukausi, hän on saanut paljon itsevarmuutta ja tasaisuutta tekemiseensä. Ulkomuoto kertoo hyvästä harjoittelun suunnittelusta sekä tasapainoisesta elämästä. Matti näyttää kokonaisuudessaan erilaiselta urheilijalta kuin 3–4 vuotta sitten.

Kuka? Jani Sievinen Syntynyt: 31. maaliskuuta 1974 Vihdissä. Laji kilpauimarina: Päämatka oli 200 metrin sekauinti, mutta ui muitakin matkoja menestyksekkäästi vuosina 1993–2003. Saavutuksia: Olympiahopeaa 1996 Atlantassa, 5 MM-kultaa, 3 MM-hopeaa, 12 EM-kultaa, 6 EM-hopeaa ja 4 EM-pronssia. Uran jälkeen: Vuodesta 2007 saakka Eurosport-kanavan uintikommentaattorina. Tokion olympialaisissa hän toimii samaan yhtiöön kuuluvan TV5:n ja Discovery+-palvelun uintiasiantuntijana.

Mattssonin urakaari on ollut poikkeuksellinen. Hän jysäytti MM-pronssille vain 19-vuotiaana ja maailma näytti olevan auki uudelle kotimaiselle uintitähdelle. Keliakia, karvat vienyt autoimmuunisairaus ja muut esteet ehtivät pudottaa uimarin alas kirkkaimmalta huipulta, mutta nyt tuloskäyrä sojottaa jälleen ylöspäin ja Suomen ennätykset saavat kyytiä kisa toisensa jälkeen.

Samalla matkalla sekauinnissa uransa kovimmat saavutukset tehnyt Sievinen uskoo Mattssonilla olevan vielä paljon vuosia huipulla, mikäli hän jaksaa tehdä töitä samaan malliin kuin viime aikoina.

– 200 metrin matkalla ei ole ihanteellista ikää, ja huippu-uimarien keski-ikä on noussut omista aktiiviajoistani. Se, että Matin MM-pronssista on kahdeksan vuotta, on tietenkin aika pitkä aika, mutta hän tekee uutta tulemista. Iso hatunnosto siitä, että hän on jaksanut jatkaa uraansa vastoinkäymistenkin jälkeen.

Keskiviikkona Mattsson, 27, julkaisi Instagramissa kuvan, jonka saatetekstissä hän kertoi nostavansa vielä hieman vauhtia ennen lauantain kisaa. Sievinen ei osaa sanoa, mistä juuri tässä yhteydessä puhutaan, mutta antaa esimerkin.

– Voi olla, että harjoituksissa uidaan rikottu 200 metriä, eli neljä kertaa 50 metriä lyhyillä tauoilla. Jos yksi vinsta on uitu aiemmin 32 sekuntiin, niin se voidaan nyt kisojen alla uida 31 sekuntiin. Nyt voi vielä nostaa vauhtia, mutta perjantaina ei ole enää mitään tehtävissä, Sievinen nauraa.

Tärkeintä on löytää flow-tila, kun on oma vuoro hypätä altaaseen.

– Minulle kävi urani lopussa, viimeisten neljän vuoden aikana niin, että ennen paikoillenne-komentoa aloin miettiä jotain ihan muita asioita kuin uintia. Välillä mietin omaa lasta tai jotain muuta vastaavaa. Silloin ymmärsin, että homma alkaa olla osaltani ohi.

