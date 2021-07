Ensimmäinen suomalainen on tositoimissa Tokiossa aamulla kello 7 – estradille astelee toisen polven olympiaurheilija

Lääkäri Antti Vikström on toisen polven olympiaurheilija.

Tokion olympialaisten ensimmäiset urheilutapahtumat kisattiin keskiviikkona. Ensimmäinen suomalaisurheilija ehtii myös aloittaa urakkansa ennen olympialaisten avajaisia, jotka järjestetään Tokiossa perjantai-iltana.

Suomen joukkueen edustajista ensimmäisenä tositoimiin pääsee Antti Vikström. Hän aloittaa urakkansa jousiammunnassa klo 13.00 paikallista aikaa eli Suomen aikaa klo 7.00.

Jousiammuntakisat käydään kuumissa oloissa, sillä Tokiossa on jo useiden päivien ajan ollut paahtavan kuumaa.

– Kisakenttä on siisti ja hieno. Sieltä löytyy katoksia, joissa pystyy vilvoittelemaan ja juotavaa on siellä saatavilla. Alkukisan kenttä on ollut meillä treenipaikkana, joten siihen on saanut jo totuttautua, Vikström sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Tiistaina päästiin tutustumaan myös ottelukenttään. Siinä on vain kaksi taulua, ja se on televisiointia varten rakennettu stadion, Vikström jatkoi.

Vikström valloitti paikan olympiakisaan yllättäen. Kisalippu irtosi, kun hän voitti neljä tiukkaa pudotusottelua viimeisessä maailmankarsinnassa Pariisissa.

– Siinä karsinnassa ammuin omalla hyvällä tasollani. Ja sitä olisi tarkoitus jatkaa, kun kisat alkavat perjantaina.

Jousiammunnassa on perjantaina ohjelmassa alkukisa, jota kutsutaan rankingkierrokseksi. Siinä ammutaan 72 nuolta ja pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden perusteella muodostetaan otteluparit yksilöotteluihin.

Yksilöotteluissa kisataan mies miestä vastaan siten, että ykkönen ampuu viimeistä vastaan, kakkonen toiseksi viimeistä ja niin edelleen. Parin häviäjä putoaa ja voittaja pääsee seuraavaan otteluun.

Otteluissa ammutaan kolmen nuolen sarjoja. Enemmän pisteitä saanut kilpailija saa 2 pistettä ja tasapeli tuo yhden pisteen. 6 pistettä ensin saavuttanut kilpailija voittaa ottelun.

– Erikoistilanteena on se, että mikäli päädytään 5–5-tilanteeseen, niin ammutaan yhden nuolen uusinta. Ja siinä mitataan, kummalla osuma on lähempänä ja hän jatkaa sitten seuraavaan otteluun, Vikström sanoi.

Yksilöottelut ovat ohjelmassa ensi viikolla.

Antti Vikström kuvattuna Tokion olympiakylässä.

Vikström työskentelee lääkärinä Haapaveden terveyskeskuksessa. Hän edustaa Oulaisten Sulkaa. Vuoden 2018 EM-kisoissa hän oli 17:s.

Vikströmin isä Pentti ja äiti Marjo ovat molemmat edustaneet Suomen maajoukkuetta jousiammunnassa. Pentti Vikström sijoittui Soulin olympialaisten henkilökohtaisessa kisassa seitsemänneksi 1988.