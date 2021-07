54 vuoden ikäero! Tässä ovat Tokion olympialaisten nuorin ja vanhin urheilija

Mitä sinä teit, kun olit 12-vuotias? Syyrialainen Hend Zaza pelaa olympialaisissa pöytätennistä.

Tokion olympialaisten lajikirjo on melkoinen. Olympialaisissa kilvoitellaan 33 eri lajissa, ja kilpailumuotoja on yhteensä 50. Mitaleita jaetaan 339 eri tapahtumassa.

Uusia lajeja ovat kiipeily, lainelautailu, rullalautailu, baseball, softball ja karate.

Lajeja on viljalti, mutta niin on urheilijoitakin: kunniasta ja menestyksestä mittelee Tokiossa yli 11 000 atleettia. Vanhimman ja nuorimman urheilijan ikäero on huimaavat 54 vuotta.

Kisojen nuorin on 12-vuotias pöytätennispelaaja Hend Zaza. Syyrialaislupaus, joka on ITTF:n maailmanlistan 155:s, voitti kisapaikan varmistaneessa karsintaottelussa 42-vuotiaan Mariana Sahakianin.

Zazasta tulee kaikkien aikojen viidenneksi nuorin olympiaurheilija, ja nuorin sitten Beatrice Hustiun, joka kilpaili taitoluistelussa Meksikon olympialaisissa 1968.

Zaza ei ole suinkaan ainut vasta murrosikää lähestyvä urheilija Tokiossa. Debytanttilaji rullalautailussa kilpaileva Kokona Hiraki, 12, on Japanin kaikkien aikojen nuorin olympiaedustaja. 13-vuotias Sky Brown, hänkin rullalautailija, vie Britannian nuorimman olympiaurheilijan tittelin vuonna 1928 Amsterdamin kisoissa uineelta Margery Hiltonilta.

Sky Brown osallistui olympiakarsintoihin jo 10-vuotiaana vuonna 2019.

Ja sitten ne ikänestorit. Tokion kisojen vanhin osanottaja on useiden medialähteiden mukaan australialainen ratsastaja Mary Hanna, 66, joka osallistuu uransa kuudensiin olympialaisiin.

Toiseksi vanhin urheilija on Hannan maanmies, niin ikään ratsastuksessa kilpaileva Andrew Hoy, 62, jolle olympialaiset ovat jo kahdeksannet. Vain kolmella urheilijalla on häntä enemmän olympiaedustuksia.

Mary Hanna osallistui olympialaisiin ensimmäisen kerran Atlantassa 1996. Kuva vuodelta 2016.

Kisojen iäkkäin ei-ratsastaja on Argentiinan 59-vuotias olympiavoittaja Santiago Lange. Tuulen ja tuiskun patinoima herrasmies kilpailee purjehduksen nacra 17 -luokassa.

Suomen 45-henkisen olympiajoukkueen kokenein on Pekingin olympiavoittaja, 50-vuotias trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela ja nuorin 18-vuotias moukarinheittäjä Silja Kosonen.

Kaikkien aikojen vanhin olympiaurheilija on ruotsalainen kilpa-ampuja Oscar Swahn. Hän osallistui 1920 Antwerpenin kisoihin kunnioitettavassa 72 vuoden iässä ja voitti hopeaa.