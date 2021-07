31-vuotias olympiamitalisti julkaisi kantaa ottavan imetysvideon – kritisoi kisajärjestäjän kovaa päätöstä: ”En hyväksy tätä”

Espanjalainen Ona Carbonell kertoi kohtalostaan Instagram-videolla.

Tokion olympialaisten tiukat koronavirusrajoitukset ovat herättäneet kiivasta keskustelua, vaikka kisat ovat hädin tuskin alkaneet. Yksi ankarista terveysturmatoimista kärsivä on taitouinnin kaksinkertainen olympiamitalisti Ona Carbonell.

31-vuotias espanjalainen julkaisi maanantaina Instagram-tilillään videon, jossa antaa täyslaidallisen järjestäjien suuntaan. Carbonell ei saa ottaa kisakuplaan mukaan Kai-poikaansa, jota hän vielä imettää.

Carbonell imettää pienokaista koko videon ajan.

– Erinäisten uutisten mukaan urheilijat voisivat matkustaa Tokioon pienten vauvojensa kanssa, mutta se ei pidä paikkaansa. Meitä on informoitu äärimmäisistä toimenpiteistä, eikä lapsen mukaan ottaminen kisoihin ole täten mahdollista, hän kertoo videolla.

Carbonellin mukaan hänen miehensä ja pienen vauvan olisi pitänyt pysytellä koko kisojen ajan kisakuplan ulkopuolella hotellissa. Carbonel olisi saanut käydä päivittäin tapaamassa heitä ja imettämässä Kai-poikaa. Hän ei kuitenkaan suostunut järjestelyyn, sillä se olisi kasvattanut kuplassa olevien joukkuetovereiden tartuntariskiä.

– En hyväksy ratkaisua. Tämä ei tunnu hyvältä, Carbonell tilittää videolla, jota on katsottu lähes 800 000 kertaa.

Mies ja Kai jäävät siis kotiin Espanjaan, ja pienokaista ruokitaan äidin kisaurakan ajan rintapumpulla.

– Toivon, että Kai haluaa jatkaa imetystä vielä sen jälkeen. Se on minulle hyvin tärkeää, Carbonell toteaa.

Newsweek tavoitti Tokion olympialaisten tiedottajan kommentoimaan espanjalaisuimarin kritiikkiä. Hän kertoi, että järjestäjä tekee kaikkensa, jotta nuorten lasten äidit ”pystyvät parhaimpaansa kisoissa”.

– On oleellista tiedostaa, että maahan matkustaminen on Japanin hallituksen vastuulla, ja tämänhetkisen pandemiatilanteen vuoksi akkreditoitujen toimihenkilöiden määrää on jouduttu vähentämään huomattavasti, hän totesi.

Taitouinnit alkavat Tokiossa 2. elokuuta.