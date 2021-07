Tuuli Petäjä-Sirén, 37, heitettiin tylysti ulos tutusta harjoitusporukasta: "He kokevat minut uhaksi"

Sunnuntaina neljännet olympialaisensa avaava purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén sai vuoden odottamatonta harjoitusaikaa kuopuksen syntymän jälkeen.

Tuuli Petäjä-Sirén kertoo, ettei kelvannut olympialaisten alla enää tuttuun harjoitusporukkaan, jossa on virolaisia jaa tanskalaisia purjelautailijoita.

Helsinki

Ystävyyssuhteet voivat muuttua toissijaisiksi, kun huippu-urheilijoiden paineet kasvavat olympialaisten lähestyessä. Purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén kertoi ennen matkaansa Tokioon, etteivät entuudestaan tutut virolaiset ja tanskalaiset toivottaneet häntä enää kesällä tervetulleeksi yhteisiin harjoituksiin.

– Otan sen niin, että he kokevat minut liian suureksi uhaksi. Tunnelma selvästi kiristyy, kokenut Petäjä-Sirén arvioi purjehtijoiden mediapäivässä kesäkuun lopussa.

Hän löysi kesäkuussa uutta harjoitusseuraa viiden maan purjelautailijoista Espanjan Cadizissa, valmentajansa Borja Carracedon kotimaisemissa.

Petäjä-Sirén, 37, kilpailee Tokiossa neljänsissä olympialaisissaan, mutta Tokiosta tulee hänelle silti tyystin erilainen kokemus ilman koronapandemiaakin. Aiemmissa kisoissa RS:X-luokan laudat ovat tulleet järjestäjiltä, mutta Enoshiman olympiavesillä Petäjä-Sirén purjehtii omilla välineillään.

– Kun viedään omat välineet, voi varmistaa, ettei mukaan tule ainakaan mitään maanantaiversiota, Petäjä-Sirén korosti.

Hänen olympialautansa on pari vuotta vanha ja arvokisoissa testattu. Purjeen ja hiilikuitumaston pitää olla uudempia, ja niiden pitää sopia toisiinsa.

– Kaikki välineethän tulevat periaatteessa tehtaalta samojen mittojen mukaan, mutta mastojen taipumajäykkyyksissä voi olla pieniä eroja. Purje on vain viikon, pari ajettu. Nyt on valittu sellainen setti, joka tuntuu hyvältä ja on itselle tuttu.

Välinerikon varalta mukana saa olla varamasto ja -purje.

– Välinekehittelyä tehtäisiin joka tapauksessa MM-kisoja tai muita kisoja varten, sillä niissä ei ole järjestäjien kamoja. Tämä on tuttua duunia, mutta nyt sitä on tehty enemmän pieteetillä, kun tehdään olympialaisiin, Petäjä-Sirén kertoi.

Tuuli Petäjä-Sirén tietää jo nyt, että aikoo jatkaa uraansa kohti Pariisin vuoden 2024 olympialaisia.

Petäjä-Sirén voitti Lontoon 2012 kisoissa hopeaa RS:X-luokassa, jolle Tokio merkitsee jäähyväisiä olympialaisissa. Pariisissa luokka vaihtuu lennokkaaseen iQFoil-luokkaan.

– Onhan tämä yhden aikakauden loppu, kun RS:X:llä on sitten ajettu neljät olympialaiset, Petäjä-Sirén sanoi.

Luokan olympiasijoitukset ratkeavat 27 purjehtijan voimin 25.–31. heinäkuuta. Jos sää sallii, neljänä kisapäivänä ajetaan kolme 20–25 minuutin lähtöä kunakin, ja viidentenä kisapäivänä ratkotaan loppusijoitukset kymmenen parhaan mitalilähdössä. Lajin välipäivät otetaan kisakäyttöön, jos lähtöjä jää ajamatta.

– Olen purjehtinut Enoshimassa vuosina 2016, 2017 ja 2019. Jos siellä tuulee mereltä, aallokko voi olla tosi kova. Jos tuulee maalta, on hyvinkin kotoisaa, Petäjä-Sirén tiivisti.

Olympiavesillä Enoshimassa voi olla kova aallokko, jos tuulee mereltä päin, Petäjä-Sirén tietää kokemuksesta.

Viisivuotiseksi venynyt olympiadi sopi Petäjä-Sirénille, sillä hän sai lisää harjoitusaikaa synnytettyään toisen lapsensa vuonna 2018. Pariisin olympialaisiin onkin Tokion jälkeen enää kolme vuotta.

– Uusi olympialuokka iQFoil motivoi, kun saa oppia uutta. Minulla on lapsenomainen riemu siitä, että juttu, joka oli eilen vauhdikasta ja pelottavaa, onkin nyt hanskassa.

– Arkkitehdin eläkeikä voi olla aika korkea, joten ehdin tehdä sitäkin vielä monta vuosikymmentä. Vielä ei ole kiire siirtyä kokonaan toimistoon, uraansa kohti Pariisia jatkava Petäjä-Sirén naurahti.