Tässä ovat Suomen seitsemän suurinta mitalitoivoa – seuraa heitä Tokiossa

Ilta-Sanomat kertoo, koska kannattaa olla erityisen tarkkana television ääressä.

Suomi on saanut mitalin kaikista olympialaisista, joihin se on osallistunut. Tokiossa Suomella ei ole yhtään etukäteen todennäköistä mitalistia, mutta joukkueessa on tukku urheilijoita, jotka onnistuessaan voivat kavuta palkintokorokkeelle.

Alla olevalla videolla IS:n Tokiossa olevat toimittajat Marko Lempinen ja Pekka Holopainen keskustelevat Suomen mitalisuosikeista ja mitalimahdollisuuksista.

Ilta-Sanomat listaa urheilijat, joiden suorituksia mitalinnälkäisten suomalaisten kannattaa seurata erityisen tarkasti.

Mira Potkonen, nyrkkeily

Mira Potkosella, 40, on onnistuessaan taas mitalisauma olympialaisissa.

Puolesta: Potkonen oli viisi vuotta sitten Riossa Suomen ainoa mitalisti. 40-vuotiaalla nokialaisella on valtava rutiini kansainvälisistä kisoista. Hän osaa voittaa ja on kukistanut suuren osan sarjansa nyrkkeilijöistä.

Vastaan: Potkonen on säilyttänyt tasonsa, mutta maailmalla taso on noussut. Hän lähtee kisoihin kahden ottelun tappioputkessa. Sarjassa on 21 osallistujaa. Riossa mitaliin riitti kaksi otteluvoittoa, nyt niitä tarvitaan kolme.

Tulessa: Sarjan 60 kiloa 1. kierros 27.7., 2. kierros 30.7., puolivälierät 3.8., välierät 5.8., loppuottelu 8.8.

Lizzie Armanto, rullalautailu

Lizzie Armannon laji on park.

Puolesta: Armanto on naisten parkin maailmanrankingin viides. Kaliforniassa kasvanut amerikansuomalainen viihtyy suurissa skeittipuistoissa, ja Tokiossa on tarjolla sellainen.

Vastaan: Armannon reisiluu murtui viime lokakuussa, ja toukokuun olympiakarsintakisa paljasti kuntoutuksen olevan vielä kesken: tuloksena oli 25:s sija. Hurjasti kieppuvat teini-ihmeet ovat hioneet uusia temppuja koronatauon aikana.

Tulessa: Naisten parkin alkuerät ja finaali 5.8.

Arvi Savolainen, paini

Arvi Savolainen painii 97 kilon sarjassa.

Puolesta: Nuorten arvokisatasolla uskomattoman menestynyt urheilija elää urallaan räjähdysmäistä kehitysvaihetta, jonka huipennus voidaan nähdä jo Tokiossa. Olympiapaikka vaati kovan rutistuksen, kun vastassa oli kaksinkertainen arvokisamitalisti Elias Kuosmanen.

Vastaan: Kokemus aikuisten arvokisojen maailmasta vielä kovin ohut, ja se vähäinenkin kokemus hieman mollivoittoinen. Paineensietokyvyn puolesta vielä koko lailla katsomaton kortti. Teknisestä osaamisesta jymypommi ei jää kiinni.

Tulessa: Kreikkalais-roomalaisen painin sarja 97 kiloa 2.–3.8.

Satu Mäkelä-Nummela, ammunta

Satu Mäkelä-Nummela voitti trapin olympiakultaa 13 vuotta sitten.

Puolesta: Voitti olympiakultaa Pekingissä 2008. Unelmien täyttymys poisti suurimmat paineet jatkouralta. Pystyy kilpailemaan vapautuneesti ja kun myös kokemusta löytyy, on aina vaarallinen vastustaja.

Vastaan: Ammunta on äärimmäisen herkkä laji, ja esimerkiksi trapista löytyy helposti ainakin kymmenkunta mitalikandidaattia. Yksikin virhe on arvokisoissa usein likaa, ja viime vuosina suomalaisella on ollut taipumus ailahdella.

Tulessa: Naisten trapin karsinnat 28.7. ja 29.7. sekä finaali 29.7.

Senni Salminen, yleisurheilu

Senni Salminen on onnistuessaan kolmiloikan mitalikandidaattien joukossa.

Puolesta: Kolmiloikan suvereenin hallitsijan, Venezuelan Yulimar Rojasin takana on todella tasaista. Suomen yleisurheilukesän superkomeetta Salminen kuuluu täydellisesti onnistuessaan siihen 6–7 urheilijan porukkaan, jolla on kyvyt ratkaista Rojasin takana muiden huippusijoitusten kohtalo.

Vastaan: Vaikka Salminen on jo kahdesti hypännyt SE-lukemat uusiksi, hänen perustasonsa ja -osaamisensa ei ole vielä vakiintunut kyseiselle tasolle. Ennen olympiamatkaa hänellä oli isoja vaikeuksia yhdistää kovat juoksutehot ja tekninen suoritus. Karsintaan kertyy painetta.

Tulessa: Naisten kolmiloikan karsinta 30.7. ja loppukilpailu 1.8.

Matilda Castrén, golf

Matilda Castren voitti Euroopan kiertueen Turun-osakilpailun heinäkuun puolivälissä.

Puolesta: Pelaa todellista unelmakautta. Voitti LPGA-kiertueen osakilpailun ensimmäisenä suomalaisnaisena kesäkuussa 2021 ja Euroopan kiertueen Turun-osakilpailun heinäkuussa 2021. Löytänyt henkisesti itsensä, itseluottamus huipussaan.

Vastaan: Huippugolfissa yksittäisessä kilpailussa voi olla parikymmentäkin voittajaehdokasta, jopa enemmän. Peräkkäisissä isoissa kisoissa menestyminen on erittäin vaikeaa ja siksi yleensä harvinaista. Iso kysymys on, sortuuko Castren yliyrittämiseen.

Tulessa: Naisten ensimmäinen kierros 4.8. ja neljäs 7.8.

Ari-Pekka Liukkonen, uinti

Ari-Pekka Liukkonen on mielimatkallaan 50 metrin vapaauinnissa maailmantilaston seitsemäs.

Puolesta: Kokenut jyväskyläläinen on iskussa. Liukkonen ui toukokuussa pitkän radan EM-kisoissa 50 metrin vapaauinnin kultaa. Liukkosen aika 21,61 riittää tämän vuoden maailmantilastossa seitsemänteen sijaan.

Vastaan: Liukkosen erottaa maailmanlistan kolmossijasta 0,19 sekuntia. Olympia-altaassa mennään kuitenkin kovempaa, jos vanhat merkit pitävät paikkansa. Mitali vaatisi 32-vuotiaalta Liukkoselta unelmauintia.

Tulessa: Miesten 50 m vapaauinnin alkuerät 30.7., välierät 31.7. ja finaali 1.8.