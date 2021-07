Tosi tarina: Juna poikkesi aikataulusta vain 25 sekuntia – pian Japanin televisiossa nähtiin absurdi näytelmä: "Kasvojen menettämisen pelko on niin syvä”

Olympiakaupunki Tokiossa, kuten Japanissa ylipäätään, täsmällisyys on kunnia-asia. Suomen Tokion-suurlähetystössä pitkään työskennelleelle Teppo Turkille on tuttua myös se, että perfektionismin tavoittelu aiheuttaa maassa tosinaan kummallisia tapahtumia.

Tokio

VR:n junat myöhästelevät usein, monesti useita kymmeniä minuuttejakin. Harvat kiinnittävät siihen enää mitään huomiota, eikä VR varsinkaan halua pitää asiasta melua.

Olympialaisiin valmistautuvassa Japanissa kaikki on toisin. Paikalliset junayhtiöt esittävät anteeksipyynnön välittömästi jo siinä vaiheessa, jos niiden junat ovat vain joitakin sekunteja myöhässä. Tosin täsmällisyydestään tunnetussa Japanissa junat eivät juuri koskaan myöhästele, vaan ne lähtevät aamuruuhkissakin juuri oikeilla sekunninlyömillä.

Maassa maan tavalla, siis. Tämän tietää hyvin Tokiossa Suomen suurlähetystössä viitisen vuotta tiede-, teknologia ja innovaationeuvoksena työskennellyt Teppo Turkki, joka vieraili nousevan auringon maassa ensimmäisen kerran 1993.

– Japanissa täsmällisyys on kunnia-asia, kyse on perfektionismiin tähtäävästä maasta. On uskomatonta, miten reilusti yli 30 miljoonan asukkaan olympiakaupunki Tokiossakin julkinen liikenne toimii päivittäin sekunnilleen, noin viikko sitten Japanista Suomeen palannut Turkki kertoo Ilta-Sanomille.

Japanissa täsmällisyys on kunnia-asia, tietää Tokion-suurlähetystössä pitkään neuvoksena työskennellyt Teppo Turkki.

Silloin harvoin, kun myöhästymisiä on Japanissa sattunut, ne ovat yleensä nousseet isoiksi uutisaiheiksi. Näin tapahtui esimerkiksi 2017, kun junayhtiö JR-Westin juna oli lähtenyt asemalta 25 sekuntia etuajassa.

Vaikka kyse oli marginaalisesta poikkeamasta, pian sen jälkeen Japanin suurella tv-kanavalla nähtiin suomalaisittain absurdi näytelmä: junayhtiön päällikkö polvistui kansan edessä ja esitti julkisen anteeksipyynnön.

Siis vain 25 sekunnin poikkeaman vuoksi.

Junayhtiön mukaan tapahtunut ”oli aiheuttanut suurta haittaa asiakkaille ja se oli täysin anteeksiantamatonta”.

– Muistan tapauksen hyvin. Jo noin pieni erhe aiheutti ison häpeän junayhtiölle. Japanissa ja muissa Aasian maissa kasvojen menettämisen pelko istuu kulttuurissa syvässä, ja siksi anteeksipyynnöt ovat tällaisten tapausten jälkeen tyypillisiä, Japanissa myös yliopistotutkijana työskennellyt Turkki tietää.

– Myös mainekulttuuri on isossa roolissa maassa. Jos tapahtuu virhe, siitä joutuu yleensä heti maksamaan.

Erityisesti veturinkuljettajien paineet ovat Japanissa kovat, koska pienikin myöhästyminen yksittäisellä asemalla tarkoittaa usein, että monet asiakkaat eivät ennätä jatkoyhteyksilleen.

Paine onkin saanut jotkut kuskit toimimaan käsittämättömästi.

Näin tapahtui uutiskanava CNN:n mukaan viimeksi nyt toukokuussa, kun luotijunan kuljettaja poistui junan ohjaimista vessatauon vuoksi Shizuokan prefektuurissa. Junan 36-vuotias kuski poistui 150 kilometrin tuntivauhtia kulkeneen junan vessaan kolmeksi minuutiksi jättäen konduktöörin vastuuseen ohjaamisesta. Konduktööreillä ei ole pätevyyttä ohjata junia.

Junan kyydissä oli aamukahdeksan aikaan 160 ihmistä. Onnettomuutta ei tapahtunut, mutta kuljettaja pahoitteli syvästi tapahtunutta ja kertoi pitkittyneen vessatauon syyksi kovat vatsakivut. Hän ei halunnut pysäyttää junaa lähimmälle asemalle vedoten aikataulussa pysymiseen.

Japanissa luotijunienkin on pysyttävä tarkasti aikataulussa, sillä jo parinkymmenen sekunnin poikkeama sekoittaa koko päivittäisen junaliikenteen.

Aina onnettomuuksilta ei ole vältytty. Teppo Turkki muistaa yhä tapauksen vuodelta 2005, kun Amagasakia lähestynyt JR Nishi-Nihonin pikajuna suistui kaarteessa raiteilta. Juna törmäsi radan vieressä olleeseen asuinkerrostaloon traagisin seurauksin: junan kuljettaja ja 106 matkustajaa menehtyi, ja 562 matkustajaa loukkaantui.

– Se oli todella surullinen tapaus, se kosketti suuresti japanilaisia, Turkki kertoo.

Onnettomuuden välitön syy oli ylinopeus. Juna oli pysähtynyt edellisellä asemalla Itamissa 72 metriä liian pitkälle ja jäi siksi noin 80 sekuntia aikataulusta jälkeen.

Kun japanilaiskuljettaja pelkäsi joutuvansa minuutin myöhästymisen vuoksi ”rangaistuslaitokseen”, hän ajoi junalla Amagasakin asemaa lähestyttäessä reipasta ylinopeutta. Seuraukset olivat tuhoisat.

Paineen alla kuljettaja yritti kuroa myöhästymistä kiinni ja kuljetti junaa 120 kilometrin tuntivauhtia. Amagasakin rautatieasemaa edeltävässä mutkassa kuljettaja käytti jarrua vajaat 20 sekuntia liian myöhään, eikä mitään ollut enää sen jälkeen tehtävissä.

JR Nishi-Nihonin junayhtiöllä oli tapana panna virheitä tehneet kuljettajat uudelleenkoulutusohjelmaan, jota todellisuudessa pidettiin eräänlaisena rangaistuslaitoksena. Kuljettaja ajoi ylinopeutta välttääkseen sinne joutumisen.

Lue lisää: Luotijunan kuljettaja lähti vessaan 150 kilometrin vauhdissa ja jätti konduktöörin ohjaimiin Japanissa – ei halunnut myöhästyä aikataulusta