Suomalaiset valmistautuvat olympialaisiin muun muassa Sagassa ja Fukuokassa.

Suomalaisurheilijoita on saapunut jo sankoin joukoin kisapaikoille Tokioon tai muualle Japaniin valmistautumaan tulevaan olympiaurakkaan.

Esimerkiksi joukko yleisurheilijoita matkasi viikonloppuna valmistautumisleirille, totuttelemaan aikaeroon ja kuumiin olosuhteisiin, Sagan kaupunkiin. Se sijaitsee vajaan 1 000 kilometrin päässä olympiakaupunki Tokiosta.

Aitajuoksija Annimari Korte, 33, julkaisi Instagramissa kuvan Suomen aikaa varhain maanantaiaamuna.

– Eka treeni täällä leirillä Sagassa tehty. Hotellista ulos ei päästä muuta kuin kentälle, maanjäristys ainoa normaali Japani-kokemus tähän mennessä. Viikon päästä kisakylään Tokioon!

Aiemmin viikonloppuna Korte päivitti tunnelmia Instagramin Stories-osiossa.

– San Diegossa asuessa tottui maanjäristyksiin, siellä tuli koettua 7,2 richteriä. Just päässyt Japanissa hotellin sänkyyn ja mietin, että nyt kyllä heiluu huone. Liian tuttu tunne, Korte kirjoitti.

Kortteen ja Reetta Hurskeen, 26, kisat alkavat lauantaina 31.7., kun juostaan naisten 100 metrin aitojen alkuerät.

Kolmiloikan Suomen ennätystä kesällä jo kahdesti parantanut Senni Salminen, 25, julkaisi kuvan Sagan yleisurheilukentältä. Toisessa kuvassa hän poseeraa yhdessä juoksija Sara Kuiviston, 29, kanssa.

– Tervehdys Sagasta. Perille pääsy otti rapeat 25 h, mutta hyvien yöunien jälkeen siitäkin toivuttu jo, Kuivisto puolestaan kirjoitti.

Kuivisto juoksee 30. heinäkuuta 800 metrin ja 2. elokuuta 1500 metrin alkuerissä.

Naisten kolmiloikan karsinta hypätään 30. heinäkuuta. Salmisen lisäksi finaalipaikkaa tavoittelee Kristiina Mäkelä, 28, joka niin ikään julkaisi jo iloisia kuvia Sagan treenileiriltä.

Naisuimareiden kolmikko Fanny Teijonsalo, 25, Mimosa Jallow, 27, ja Ida Hulkko, 22, hiovat kisakuntoaan Fukuokassa.

– Liikkuminen on koronan takia täällä tosi rajoitettua, mutta matkaan on mahtunut sen verran twistejä, että tylsyys ei ole kyllä päässyt iskemään! Kuluneen vuoden aikana on saanut tottua vaikka mihin tilanteisiin, ja me otetaan joka tapauksessa reissusta kaikki irti! Teijonsalo lupasi.

Hulkko julkaisi Fukuokasta hauskan videon, jolla hän esittelee Suomen kisa-asuja.

Kahden lapsen isä, uimari Matti Mattson, 27, julkaisi suloisen kuvan jo kotikonnuiltaan ennen lähtöä olympiareissulle.

Olympialaisten uintimatkat alkavat lauantaina 24. heinäkuuta.

Sulkapalloilija Kalle Koljonen on tulessa ensimmäisten suomalaisten joukossa, kun hänen pelinsä alkavat lauantaina 24. heinäkuuta.

Koljonen, 27, julkaisi vauhdikkaan videon sunnuntaina harjoitusleirinsä viimeiseltä päivältä. Hän kertoi matkustavansa kisakylään maanantaina.

Rion olympialaisista 2016 Suomen ainoan mitalin, pronssia nyrkkeilystä 60-kiloisten sarjasta, tuonut Mira Potkonen kertoi Instagramin Stories -osiossa olevansa perillä.

Muutamaa päivää aiemmin Potkonen, 40, julkaisi Instagramissa kuvan lähtötunnelmista Tampereelta yhdessä valmentajansa Maarit Teurosen kanssa.

Myös ensimmäisenä suomalaisena Tokiossa kisaava jousiampuja Antti Vikström, 28, julkaisi kuvan Instagramissa.

– Kaikki hyvin Tokiossa. Kisani alkavat 23.7. klo 13 paikallista aikaa eli klo 7 Suomen aikaa. Saan täten kunnian avata Suomen olympiajoukkueen kisamatkan Tokiossa, Vikström fiilisteli.

Seuraava ryhmä Suomen joukkueesta lentää viimeistelyleirille Sagaan tiistaina. Lähtötunnelmistaan kertoi muun muassa seiväshyppääjä Elina Lampela, 23, joka hyppää Wilma Murron, 23, kanssa seiväshypyn karsinnassa 2. elokuuta.

– Valmistelut olympialaisiin ei ole ihan joka päivä mennyt putkeen. Ensin tiputin 5 kilon levypainon suoraan jalkapöydän päälle. Kun siitä selvittiin säikähdyksellä, niin tulin koville alas epäonnistuneessa hyppy-yrityksessä, jossa askelmerkki oli noin metrin liian lähellä (ainakin juoksu kulkee). Kantapää otti tästä vähän osumaa. Nyt kuitenkin kaikki on hyvin, Lampela kirjoitti sunnuntaina.

Ensimmäiset olympialajit käynnistyvät jo keskiviikkona, jolloin ohjelmassa on jalkapalloa ja softballia.

Avajaisia juhlitaan perjantaina 23.7. Suomen aikaa kello 14–17.30.