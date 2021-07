Olympialaiset eivät ole edes alkaneet, mutta seksi puhuttaa jo – voimistelija testasi heti pahvisängyn kestävyyden

Tokion olympiakylän sängyt on valmistettu pahvista.

Olympiajoukkueet eri puolilta maailmaa saapuvat pikku hiljaa Tokion kisakylään tällä viikolla käynnistyviä olympialaisia varten. Kisakylien yksityiskohdat kiinnostavat aina, ja tällä kertaa puheenaiheeksi ovat nousseet etenkin kisakylän sängyt, jotka on valmistettu pahvista.

Virallinen selityksen mukaan materiaali on valittu siksi, että se voidaan kierrättää helposti. Muitakin villejä teorioita on noussut, sillä koronatilanteen vuoksi urheilijoita on ohjeistettu välttämään ”kaikkea tarpeetonta fyysistä kontaktia”.

Pahvisänkyjen on väitetty tukevan tavoitetta, fyysisten kontaktien välttelyä ja seksittömyyttä. Aiemmin muun muassa espanjalainen toimittaja Manuel Rodriguez julkaisi Twitterissä kuvan pahvisista sängyistä:

– Olympiakylässsä on antiseksi-sängyt. Ne ovat kierrätettäviä (tehty pahvista), jotta ne estäisivät urheilijoita harrastamasta seksiä olympialaisten aikana. Jos sänky on rikki, urheilijat jäävät kiinni, toimittaja maalaili.

EM-kultaa telinevoimistelussa voittanut irlantilailainen Rhys McClenaghan, 21, päätti ainakin ensitöikseen testata sänkyjen kestävyyden. Hän julkaisi Twitterissä videon ja ilmoitti, että ”antiseksi-sängyt” ovat ”fake news”.

– Antiseksi-sängyt. Ne on valmistettu pahvista, mutta niiden on tarkoitus murtua äkillisillä liikkeillä. Valeuutisia!

Näet McClenaghanin julkaiseman videon alta tai tästä linkistä.

Olympialaisten järjestäjät riensivätkin maanantaina vakuuttelemaan, että sängyt ovat tukevia, kertoo The Japan Times.

Jopa olympialaisten virallinen Twitter-tili jakoi irlantilaisvoimistelijan videon kiitellen ”myytin purkamisesta”.

Japan Timesin mukaan ”myytti” antiseksi-sängyistä sai alkunsa USA:n kestävyysjuoksijan Paul Chelimon twiitistä, jossa hän kieli poskessa kertoi, että pahvisänkyjen tavoite on estää urheilijoiden välinen intiimi kanssakäyminen.

Japanilaislehden mukaan ei ole ensimmäinen kerta, kun kestävään kehitykseen tähtäävät sängyt kyseenalaistetaan. Sänkyjen valmistaja Airweave on kertonut, että sängyt kestävät 200 kilon painon ja että niille on tehty tiukat testit.

– Teimme kokeita, kuten pudotimme painoja sängyn päälle. Niin kauan kuin niitä käyttää enintään kaksi ihmistä, ne ovat riittävän vahvoja, sänkyvalmistajan edustaja kertoi.

Olympialaiset ja seksi ovat kestopuheenaihe. Esimerkiksi Rion kisoissa 2016 osallistujille jaettiin 450 000 kondomia, eli noin 40 per osallistuja. Tokiossa kondomeja jaetaan 160 000, mutta järjestävät ovat sanoneet, että ”jaettuja kondomeja ei ole tarkoitettu käytettäväksi olympiakylässä”.

Muun muassa Summer Sanders, 1992 kisojen uinnin nelinkertainen olympiamitalisti ja nykyinen tv-juontaja, kertoi ennen aikoinaan ESPN:lle, että yksi mottoja on ollut: ”Mitä tapahtuu olympiakylässä, pysyy olympiakylässä”.

Kaksinkertainen olympiakävijä, saksalainen ex-pituushyppääjä Susen Tiedtke, ei myöskään usko, että Tokion kisoissa välteltäisiin ”kaikkea tarpeetonta fyysistä kontaktia” – riippumatta sänkyjen kestävyydestä. Hän kertoi näkemyksistään saksalaislehti Bildille.

– Seksikiellon yrittäminen on asia, jolle nauran paljon. Seksi on aina puheenaihe olympiakylissä, Tiedtke, 52, kertoi Expressenin mukaan.

Tiedtke totesi, että huippukunnossa ja täynnä energiaa olevat urheilijat haluavat irrotella, kun kisasuoritukset ovat ohi.

– Juhlia juhlien perään. Silloin alkoholi astuu kuvaan. Mutta tärkeää muistaa, että sitä tapahtuu vain, kun kisasuoritukset ovat ohi.