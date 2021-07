Näinkö olympiakylän pelätyt pariutumisjuhlat todella estetään? Toimittaja esitti villin teorian sängyistä

Pahvisängyt kestävät jopa kaksisataa kiloa, kisajärjestäjät sanovat.

Tokion olympialaiset alkavat ensi viikolla, mutta osa urheilijoista ja muista kisavieraista on jo saapunut ihmettelemään kisakylää. Ihmettelemistä on riittänyt varsinkin kisakylän sängyissä. Ne on nimittäin valmistettu pahvista.

Tokion virallinen selitys on, että materiaali on valittu siksi, että se pystytään helposti kierrättämään. Muunkinlaisia arvioita on esitetty.

Olympialaiset ja seksi ovat toisiinsa yhdistettävä kestopuheenaihe. Esimerkiksi Riossa viisi vuotta sitten kisojen osallistujille jaettiin noin 450 000 kondomia, eli noin 40 per osallistuja. Tokiossa kondomeja jaetaan 160 000, mutta urheilijoita on kielletty käyttämästä niitä.

The Guardianin mukaan urheilijoita ohjeistetaan välttämään ”kaikkea tarpeetonta fyysistä kontaktia”. Sääntöjen rikkojia uhataan sakoilla, hylkäyksellä kilpailusta ja jopa karkotuksella Japanista.

Pahvisänkyjen on arveltu tukevan samaa tavoitetta, siis fyysisten kontaktien välttelyä, toisin sanoen seksittömyyttä.

Sängyn alla piilotteleva kutsumaton vieras näkee sängystä tällaisen pohjan.

Espanjalainen toimittaja Manuel Rodriguez julkaisi Twitterissä kuvan olympiakylän pahvisista sängyistä.

– Olympiakylässsä on antiseksi-sängyt. Ne ovat kierrätettäviä (tehty pahvista), jotta ne estäisivät urheilijoita harrastamasta seksiä olympialaisten aikana. Jos sänky on rikki, urheilijat jäävät kiinni, Rodriguez twiittasi.

Rodriguezin näkemystä vastaan tosin sotii se, että kisakylistä vastaava Takashi Kitajima kertoi jo tammikuussa 2020 pahvisista sängyistä.

– Nämä sängyt kestävät kaksisataa kiloa. Ne ovat vahvempia kuin puiset sängyt. Mutta totta kai pahvinen ja myös puinen sänky hajoavat, jos niiden päälle hyppää, Kitajima sanoi tuolloin uutistoimisto AP:n mukaan.