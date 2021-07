Satu Mäkelä-Nummela, 50, teki kaksi rohkeaa muutosta Tokion olympialaisten kynnyksellä – ”Kun ihminen tulee vanhaksi...”

Trapin olympiavoittaja lyhensi kesäkuussa aseensa perää ja opetteli tähtäämään kahdella silmällä.

Ampuja Satu Mäkelä-Nummela matkusti perjantaina neljänsiin olympialaisiinsa huojentuneena. Trapin olympiavoittaja lyhensi kesäkuussa haulikkonsa perää puolellatoista sentillä ja opetteli tähtäämään kummallakin silmällä.

Muutokset olivat rohkeita, mutta Mäkelä-Nummelan mukaan niihin oli pakko ryhtyä.

– Rassaa pääkoppaa, kun ei ole ollut positiivisia tuloksia, Mäkelä-Nummela kertoi kuukausi sitten ampujien mediapäivässä Hollolassa.

– Tähtäysasento ei ollut vaivaton, vaan se piti tekemällä tehdä. En päässyt aseen päälle.

Kesäkuussa Mäkelä-Nummela mietti, riittääkö aika ennen olympialaisia, jossa naisten trapin kisapäivät ovat 28.–29. heinäkuuta. Vielä kesäkuun lopussa Mäkelä-Nummela jäi Osijekin maailmancupissa 26:nneksi tuloksella 107/125 kiekkoa, mutta viime viikonloppuna Orimattilassa rikkoontui jo 118 kiekkoa 125:stä.

– Viime aikojen harjoitukset ovat sujuneet hyvin, Mäkelä-Nummela kertoi pari päivää ennen lentoaan Japaniin.

Viime lokakuussa 50 vuotta täyttänyt Mäkelä-Nummela naurahtaa, että ikä on pakottanut muutoksiin.

– Kun ihminen tulee vanhaksi, ei pääse enää sellaisiin asentoihin kuin ennen.

Myös näkökyky muuttuu. Aiemmin hän tähtäsi vain toisella silmällä, sillä tarra peitti ampumalasien vasemman silmän puolta. Nykyään Mäkelä-Nummela tähtää kahdella silmällä ja sulkee suorituksen aikana toisen.

Vuosikymmeniä ampuneelle uuteen oppiminen kestää aikansa, mutta Mäkelä-Nummela on tottunut säätämään tekniikkaansa.

– Tämä on vähän sama kuin ottaisi koiranpennun. Minun täytyi kouluttaa itseni tämän aseen kaveriksi, Mäkelä-Nummela vertasi.

Satu Mäkelä-Nummela muutti tapaansa tähdätä.

Olympiataipaleensa vuonna 2008 Pekingissä kultamitalilla aloittanut Mäkelä-Nummela arvostaa pääsyä neljänsiin viiden renkaan kisoihin. Naisten trapissa kisaa Tokiossa 26 urheilijaa 19 maasta.

– Tässä on hienoa se, että on itse ansainnut maapaikan. Meidän lajissamme se ei tule tietyllä tuloksella, vaan sijoituksella. Useimmiten maailmancupissa pitää olla ykkönen tai kakkonen olympiapaikan saadakseen.

Hän saavutti Tokio-paikan toissa vuoden elokuussa ampumalla kakkossijalle Hollolan maailmancupissa. Saman vuoden maaliskuun maailmancupissa Meksikossa hän oli tähdännyt peruskilpailun maailmanennätyksen, mutta se ei vielä tuonut olympialippua, koska finaalissa tahti hyytyi.

– Toivottavasti tulos on Tokiossa niin hyvä, että se riittää finaaliin. Sitten voi tehdä uudet huudot.

Kuuden parhaan huipennuksessa ampujat aloittavat puhtaalta pöydältä.

Mäkelä-Nummela on tottunut kiertämään maailmaa, mutta Tokiosta tulee silti hänellekin poikkeavat kokemus. Ainakin testitikkua työnnetään nenään useammin kuin kerran.

– Aika usein on kyllä tikutettu, joten melkoinen pulloharja menee jo nenään, talvella Espanjassa kolmesti leireillyt Mäkelä-Nummela naurahti.

Haulikkoampujien porukassa Mäkelä-Nummela on nyt ainoa trapin tulenkantaja, sillä olympialaisten keltanokat Eetu Kallioinen ja Lari Pesonen ampuvat skeetiä. Lajiporukoiden välillä on ikuinen leikkimielinen kädenvääntö, kumpi haulikkolaji on mielekkäämpää.

– Malagan leirillä kokeilin poikien kanssa ensi kertaa skeetiä. Ammuin kolme sarjaa, ja ensimmäisellä osuin 14 kiekkoon, toisella 16:een ja kolmannella 15:een, Mäkelä-Nummela hämmästeli.

– Skeetin pyssy on paljon kevyempi kuin trapin ase. Oli kuin olisi sulkaa heilutellut.