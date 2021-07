Ilman alkukilpailujen karsiutujia olympialaiset olisivat tynkäkisat, valmentaja Matti Liimatainen huomauttaa.

Entinen maastohiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyrö arvosteli torstaina voimakkaasti Suomen yleisurheilijoiden valintoja Tokion olympialaisiin. Kyrön mielestä valintaperusteet ovat aivan liian löyhät, ja jopa kolmannes urheilijoista on Tokiossa ”aivan väärällä foorumilla”.

Lue lisää: Kari-Pekka Kyrö lataa suorat sanat yleisurheilun olympiavalinnoista: ”Heidät olisi voinut jättää rannalle”

– En ymmärrä, miten putoaminen alkuerissä tai karsinnoissa valtavalla erolla jatkopaikkaan palvelee heitä millään lailla, Kyrö ihmetteli.

Kokeneet yleisurheiluvaikuttajat Matti Liimatainen ja Petri Keskitalo eivät ymmärrä Kyrön ajatuksenjuoksua.

– Vähän oudolta kuulostaa. Mikä lie takaraivossa se syy, että hän on näin lähtenyt avautumaan, Liimatainen miettii.

Matti Liimatainen valmentaa seitsenottelija Maria Huntingtonia, joka selviytyi Tokion olympialaisiin rankingjärjestelmän perusteella.

Liimatainen muistuttaa, että jokainen olympialaisiin päässyt urheilija on saavuttanut erittäin kovan tulosrajan tai selviytynyt kisoihin raa’an ja joiltain osin urheilijoita eriarvoistavan rankingjärjestelmän kautta.

– Jokainen kisoissa oleva on todella kovan tason urheilija. Monessa lajissa pitää tehdä Suomen ennätys päästäkseen edes kisoihin, Liimatainen sanoo.

” Olympialaisissa on jokaisesta maasta monta urheilijaa, jotka karsiutuvat jatkokilpailuista. Ilman näitä tulisi aika tynkäkisat.

Suomesta lähtee Tokioon 22 yleisurheilijaa. Suomen olympiakomitean linjaus on, että valittavan urheilijan tulisi onnistuessaan pystyä sijoittumaan 16:n joukkoon. Nuoria urheilijoita voidaan valita mukaan muillakin kriteereillä – mutta paikka on pitänyt ansaita.

– Olympialaisissa on jokaisesta maasta monta urheilijaa, jotka karsiutuvat jatkokilpailuista. Ilman näitä tulisi aika tynkäkisat, Liimatainen huomauttaa.

Entinen kymmenottejija Petri Keskitalo muistuttaa, että Suomen yleisurheilussa näkyy nyt nuorta lahjakkuutta jopa poikkeuksellisen laajalla rintamalla.

Nykyisin Ylen yleisurheiluasiantuntijana toimiva Petri Keskitalo sijoittui Soulin vuoden 1988 kesäolympialaisissa kymmenottelussa sijalle 11. Barcelonassa 1992 hän joutui keskeyttämään.

– Taso olympialaisissa on valtavan kova. Jos taistelee sijoituksista kahdeksan tai 16 parhaan joukossa, puhutaan merkittävästä saavutuksesta suomalaisessa olympiaurheilussa. Lajeissa, joissa yli sata maata kamppailee paremmuudesta, se on kova suoritus, hän sanoo.

Maastohiihdossa huipulla kamppailevien maiden määrä on hieman rajallisempi.

– Sanotaan, että Suomi on menestyshullu maa. Jotenkin se näissä (Kyrön) lauseissa paistaa, Keskitalo lisää.

Kyrö näkee yleisurheilujoukkueen valinnassa ”aivan selviä suomalaisen urheilun sisäpoliittisia tarkoitusperiä”. Hänen mielestään Urheiluliitto ja Olympiakomitea yrittävät luoda ”illuusiota”, että Suomen yleisurheilulla menisi erinomaisesti.

” Pitkästä aikaa lähes jokaisessa lajiryhmässä on lahjakkuuksia: pika- ja kestävyysjuoksijoita, hyppääjiä, heittäjiä.

Keskitalo pyytää kiteyttämään ajatuksensa Kyrön lausunnoista termiin ”harmittaa”.

– Suomessa on tällä hetkellä poikkeuksellisen monipuolisesti lahjakas yleisurheiluperhe. Pitkästä aikaa lähes jokaisessa lajiryhmässä on lahjakkuuksia: pika- ja kestävyysjuoksijoita, hyppääjiä, heittäjiä. Tästä nuoresta polvesta on paljon iloa tulevina vuosina, hän sanoo.

– Yleisurheilu on mennyt muutamassa vuodessa valovuoden eteenpäin monella saralla: resursseissa, valmennuksessa, olosuhteissa, urheilijoiden tasossa, Keskitalo luettelee.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen on parantanut tänä kesänä Suomen ennätystä kahdesti ja lähtee Tokioon maailman rankingtilaston 8. sijalta.

Liimatainen sen sijaan ei pyydä kaunistelemaan näkemystään Kyrön kommenteista.

– Aika huuhaa-puhetta. Nykyisellä valintajärjestelmällä ei voi imagomielessä lähettää kisoihin isoa joukkuetta. Aiemmin olympialaisiin oli myös b-rajat, ja mukaan saattoi päästä aika paljon heppoisemmalla tuloksella, Liimatainen muistuttaa.

– Totta kai jokainen lajiliitto pyrkii myös näyttämään, että meillä menee hyvin. Ja yleisurheilussa on aika hyvä vaihe nyt, kisoihin lähtevän seitsenottelija Maria Huntingtonin valmentaja sanoo.

Kyrö myös arveli, että nyt luotava harhakäsitys yleisurheilun tilasta ”saattaa näkyä esimerkiksi epätasa-arvoisena resurssien jakautumisena lajien välillä”.

” Eurojen jakamiselle on aika tarkat kriteerit. Siihen eivät illuusiot vaikuta, ja sen Kyrökin tietää.

– En pysty puhumaan sataprosenttisesti faktoilla, mutta sellainen hyvin vahva käsitys minulla on, että resurssien jakamiseen ei voi vaikuttaa mielikuvilla. Eurojen jakamiselle on aika tarkat kriteerit. Siihen eivät illuusiot vaikuta, ja sen Kyrökin tietää, Liimatainen paaluttaa.

– Mikä viisaus siinä olisi, jos maailman rankingissa sijalla 32 oleva suomalainen sanoisi, että kansallisen edun takia en lähde olympialaisiin, koska en voi menestyä siellä, Keskitalo kysyy.

18-vuotias Silja Kosonen heitti moukarin Suomen ennätykseksi 73,43 ja lähtee ensimmäisiin olympialaisiinsa.

Liimatainen suostuu hieman myötäilemään Kyrön ajatusta siitä, ovatko kaikki urheilijat nyt oikealla foorumilla. Moni nuori osallistuu Tokiossa ensimmäisiin aikuisten ulkoratojen arvokilpailuihinsa.

– EM-kilpailut voisivat olla hyvä paikka lähteä rakentamaan arvokilpailu-uraa. Mutta joillekin se vaan osuu näin. Ja kisojen siirron takia nämä ovat vuoden ainoat arvokisat. Olisi aika vaikea perustella valitsematta jättämistä sillä, että nämä ovat sinulle liian isot ekoiksi arvokisoiksi, Liimatainen sanoo.

– Juuri Tokioon lähettämistä puoltaa se, että erikoisjärjestelyjen ja huimien lämpötilojen ansiosta me kaikki saamme kullanarvoista kokemusta, mitä arvokisat voivat parhaimmillaan tai pahimmillaan olla, hän lisää.

Keskitalo ei usko, että arvokisakokemuksesta voisi olla mitään haittaa, vaikka jäisikin alkukilpailuun.

– Jos urheilija tekee tuolla hyvän tuloksen, on sijoitus mikä tahansa, se on aivan varmasti motivaatioruiske, joka palvelee uraa.

Hän pitää tärkeänä, että olympialaisissa nähdään iso Suomen joukkue.

– Uskon, että suomalaisten näkeminen kisoissa innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Se taas on kansanterveydellisesti valtava voima, Keskitalo sanoo.