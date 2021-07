Yhdysvallat lähettää olympialaisiin suurimman joukkueen sitten 1996 kotikisojen – Saksalla vaikeuksia saada riittävästi jalkapalloilijoita miesten turnaukseen

Yhdysvaltojen olympiajoukkueessa on 613 urheilijaa.

35-vuotias Allyson Felix on USA:n olympiajoukkueen menestynein urheilija. Hän on voittanut pikajuoksumatkoilta 6 olympiakultaa ja 13 MM-kultaa.

Yhdysvaltojen joukkue ei ole koskaan lähtenyt kotimaastaan olympiakisoihin yhtä suurella joukolla kuin Tokion kesäolympialaisiin. Yhdysvallat lähettää 23. heinäkuuta alkaviin olympialaisiin 613 urheilijaa. Suurempi joukkue Yhdysvalloilla on ollut vain Atlantan olympialaisissa 1996 (648).

Yhdysvaltojen joukkueesta yli puolet on naisia (329). Kyseessä on kolmannet peräkkäiset kesäolympialaiset, joissa Yhdysvalloilla on enemmän naisurheilijoita. Edellisen kerran miehiä oli enemmän Pekingissä 2008.

Yhdysvaltalaisista 193 on ollut olympialaisissa aiemmin, loput ovat ensikertalaisia. Joukkueen kokenein on ratsastaja Phillip Dutton, jolle olympiakisat ovat seitsemännet. Joukkueen menestynein on sprintteri Allyson Felix, jolla on kuusi olympiakultaa ja kolme olympiahopeaa.

Saksan miesten jalkapallomaajoukkueen tilanne ennen heinä-elokuussa pelattavaa Tokion olympiaturnausta alkaa olla huolestuttava. Saksa matkusti tiistaina Japaniin vain 18 pelaajan ryhmällä. Kisoihin olisi saanut nimetä 22 pelaajaa, mutta seurasiirtojen ja loukkaantumisten takia Saksan ryhmä on kutistunut.

Moni seura kieltäytyi antamasta uusia pelaajiaan olympiajoukkueen käyttöön kesken harjoituskauden.

– Saksan Bundesliigan seurojen tuki oli vaihtelevaa. Jotkut isoista seuroista eivät halunneet auttaa meitä niin paljon kuin olisimme halunneet, joten muiden seurojen tuki merkitsee paljon. Meillä on hyvä joukkue ja voimme tavoitella kultamitalia, olympiajoukkueen valmentaja Stefan Kuntz sanoi maan jalkapalloliiton verkkosivuilla.

Viimeisimpänä ryhmästä jäi pois AS Monacoon sopimuksen tehnyt Ismail Jakobs. Entistäkin ohuemman Saksan kokoonpanosta tekee se, että 18 pelaajasta kolme on maalivahteja. Saksa joutuu siis viemään kisaurakan läpi vain 15 kenttäpelaajalla, koska koronavirusrajoitusten takia joukkueeseen ei voi enää nimetä korvaavia pelaajia.

Espanja on kasannut kovan olympiajoukkueen miesten jalkapalloon. Mukana EM-kisoissa pelanneista on muun muassa 18-vuotias Pedri (vas.).

Miesten olympiaturnauksessa pelataan alle 24-vuotiaiden joukkueilla sillä erotuksella, että joukkueessa saa olla kolme yli-ikäistä pelaajaa. Esimerkiksi hallitseva olympiavoittaja Brasilia nimesi joukkueeseensa 38-vuotiaan laitapuolustajan Dani Alvesin.

Miesten jalkapalloturnaus Tokion olympialaisissa alkaa 22. heinäkuuta eli päivää ennen kisojen avajaisia. Turnauksessa on mukana 16 joukkuetta, jotka on jaettu neljään alkulohkoon. Loppuottelu pelataan 7. elokuuta Jokohamassa.

Turnauksen ennakkosuosikki on Espanja, joka on ryydittänyt joukkuettaan EM-kisoissa pelanneilla Unai Simonilla, Pedrillä, Pau Torresilla, Mikel Oyarzabalilla ja Dani Olmolla.