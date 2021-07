Naisten kolmiloikkavaltikan Suomessa napannut Senni Salminen ei tyydy ensimmäisissä olympialaisissaan pelkkään finaalipaikkaan. Valokuvauksesta urheiluun vastapainoa hakeva Salminen on myös ylpeä esikuvan roolistaan seksuaalivähemmistökeskustelussa.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen, 25, antaa haastattelun hyväntuulisena matkalaukkujen keskeltä. Timanttiliigan kisareissulta Monacosta kotiutunut Salminen ehtii hädin tuskin pestä pyykkinsä ennen kuin matka jatkuu kohti olympialaisten harjoitusleiriä.

– Monacon-kilpailu oli hyvä kansainvälinen kenraaliharjoitus ennen Tokion olympialaisia. Sain sieltä fiiliksen, että kuulun tähän joukkoon, ja pystyn kilpailemaan tasapäisesti muiden huippujen kanssa, ruhtinaskunnan klassikkokilpailussa kuudenneksi tuloksella 14,34 metriä hypännyt Salminen kertoo.

Salminen matkustaa olympialaisten kynnyksellä usean muun suomalaisyleisurheilijan tavoin valmistautumisleirille Sagan kaupunkiin vajaan 1 000 kilometrin päähän Tokiosta. Leirillä hyppääjällä on mahdollisuus viritellä kuntoaan yhdessä toisen suomalaisen kolmiloikkaajan, lajia viime vuodet vahvasti hallinneen Kristiina Mäkelän kanssa.

– En tunne Kristiinaa vielä kovin hyvin, mutta ehkä leirillä meillä on enemmän aikaa vaihtaa ajatuksia. Hän on ollut jo pitkään huipulla, ja on upeaa, että joukkueessa on myös toinen noin kovatasoinen hyppääjä.

Senni Salminen on tehnyt tänä kesänä kaksi kertaa kolmiloikan SE-tuloksen.

Salmisen tie olympialaisiin ja Timanttiliigan mittelöihin on ollut viime kaudet määrätietoinen ja nousujohteinen, mutta imatralaislähtöisen hyppääjän polulle on mahtunut myös masennusta, loukkaantumisia ja jopa lopettamispohdintoja.

Nyt karikot ovat kuitenkin voitettua kantaa, ja Salminen elää urheilu-uransa toistaiseksi loistokkainta vaihetta.

Juhannuksen kynnyksellä Romaniassa loikittu 14,63 on uusi Suomen ennätys, jolla lohkeaa kirkkaasti paikka myös tämän kauden kärkikymmenikössä maailman ykköshyppääjien seassa.

Vaikka ennätysparannukset ovat nostaneet Salmisen rytinällä valioloikkijoiden joukkoon, suhtautuu urheilija itse tekemiseensä rennolla realismilla.

– Tulokset ovat olleet kovia, mutta talven hyvien loikkien jälkeen ne eivät enää ole niin paljon yllättäneet. Ihan terävimpään kärkeen on kuitenkin vielä matkaa. Ja aina itse suorituksista löytyy parannettavaa.

Lue lisää: SE-sensaatio Senni Salminen ehti jo pohtia jopa uransa lopettamista – yksi päätös mullisti kaiken

Kolmiloikka koostuu Salmisen mukaan niin monesta eri osatekijästä, että kilpailutulosta on mahdotonta ennustaa etukäteen. Kaiken ytimessä on kuitenkin hypyn jatkumo.

Paavo Nurmi Gamesissa Turussa syntyi kesän ensimmäinen Suomen ennätys.

Salminen avaa suorituksen anatomiaa aina vauhdista hiekkakasaan:

– Kolmiloikassa kaikki lähtee hyvästä vauhdista, joka ei saa hidastua liikaa suorituksen aikana. Ensimmäinen ponnistus eli kinkka on ollut aina vahvuuteni, saan sillä hyvin luontaisesti hypyn jatkumaan loikkaan ja lopulta hyppyyn, joka vie minut hiekalla toivottavasti mahdollisimman pitkälle.

– Pituushyppyyn verrattuna lankulta ponnistetaan ikään kuin ”läpi” ja eteenpäin, jotta loikkaamisessa pysyy vauhti loppuun saakka, Salminen esittelee.

Salmisen tuoreet SE-lukemat eivät jää enää kuin vajaat 40 senttiä maagisesta 15 metrin haamurajasta. Salminen haluaa pitää tulosten suhteen kuitenkin jalat maassa ja keskittyä kehittymään pienin askelin. Vaikka kaikesta päätellen kesän superhypyt ovat vahvistaneet itseluottamusta niin, että loikkaaja uskaltaa pohtia ääneen rajojaan, jotka ovat arvokisojen mitalisenttien tuntumassa.

– En ole sitä 15 metriä ajatellut mitenkään pakonomaisesti tai edes siten, että se on joku päivä pakko rikkoa. Se tulos vaatisi suorituksen, jossa jokaisen kontaktin ja loikan osa-alue osuisi samassa hypyssä kohdalleen. Mikään mahdottomuus se ei missään nimessä ole, Salminen miettii.

Valmennussuhde Matti Monosen kanssa on ollut antoisa.

Entisen maajoukkueseiväshyppääjä Matti Monosen valmennuksessa harjoitteleva Salminen kertoo havahtuneensa vasta noin vuosi sitten täydellisesti siihen, mitä huipulle pääsy vaatii.

– En voi antaa tasoitusta millään osa-alueella kentällä tai sen ulkopuolella. Kokonaisuuteen kuuluu laadukkaan harjoittelun ohessa niin ravinto, lihashuolto kuin riittävä unikin. Toisaalta on osattava ottaa myös rennosti, enkä halua tehdä asioita liian tiukkapipoisesti. Mutta kaikkiin juhliin, mihin ystävät kutsuvat, en voi mennä, asioita on ajateltava urheilu edellä, Salminen alleviivaa.

Lue lisää: Matti Mononen, 37, innostui poikkeukselliseen tempaukseen paahtavassa helteessä – kuvat näyttävät, kuinka hurjassa kunnossa ex-huippu on

Välillä ajatuksia on kuitenkin saatava pois kolmiloikasta. Tuolloin loikkaaja jättää piikkarit treenikassiin ja tarttuu kameraan.

” Valokuvaus on minulle rentouttava tapa päästä tekemään jotain ihan muuta sekä vaalia myös luovaa puoltani.

– Valokuvaus on minulle rentouttava tapa päästä tekemään jotain ihan muuta sekä vaalia myös luovaa puoltani. Kuvaamisessa pitää keskittyä tarkasti kohteeseen sekä tekemiseen, eivätkä ajatukset saa harhailla muualle. Kuvaan mielelläni etenkin henkilökuvia.

Tulevilla viikoilla lempiharrastukset jäävät Salmiselta kuitenkin odottamaan syksyn pimeneviä iltoja. Pitkään tavoitteena olleet olympialaiset ovat huipentamassa kolmiloikkaajan nousujohteisen uran tähän mennessä.

Eikä Salminen ole lähdössä Japaniin hakemaan pelkästään kisakokemusta tai olympiapinssejä, sillä kesän vire enteilee myös realistisia menestysmahdollisuuksia.

– Karsinta on ensimmäinen kilpailu, mutta en halua tyytyä pelkkään finaalipaikkaan. Menestyminen loppukilpailussa vaatisi varmasti SE-lukemia, mutta tämän kesän tulokset ovat osoittaneet, että kovatkin lukemat ovat tehtävissä.

– Kolmiloikka on kuitenkin niin monimutkainen laji, että yllätykset suuntaan tai toiseen ovat aina mahdollisia.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen kuvattuna Imatran urheilukentällä. Hän edustaa seuratasolla Imatran Urheilijoita.

Senni Salminen on ollut viime aikoina otsikoissa huikeiden hyppyjensä lisäksi myös homoseksuaalisuudestaan. Vuodesta 2017 saakka tyttöystävänsä Piitin kanssa seurustellut Salminen kertoi asiasta avoimesti viime syksynä omalla Instagram-tilillään.

Lue lisää: Senni Salmisella, 25, oli salaisuus, jota hän ei pitkään aikaan uskaltanut paljastaa – vähän kerrallaan hän rohkaistui avautumaan

Asian julkituominen oli Salmiselle helpotus, jolla saattoi olla kauaskantoiset vaikutukset myös kehittyneisiin kisasuorituksiin.

– Se poisti tietynlaisen taakan ja ahdistuksen hartioiltani, joten uskon sen tuoneen lisäbuustia myös urheiluun. Enää ei tarvinnut peitellä tai salailla mitään.

Salmisen mukaan etenkin nuoret urheilijat ovat kiitelleet hyppääjää rohkeudesta ja avoimuudesta.

– Olen ylpeä, jos voin olla esikuvana ja esimerkkinä jollekin toiselle, joka painii näiden samojen asioiden kanssa.

Salminen kiittelee tyttöystäväänsä ja perhettään saamastaan tuesta asian ympärillä.

– On upeaa, että minulla on näin hienoja ihmisiä elämässäni tukemassa minua, olinpa sitten urheilijana tai ihan siviilissä. Turvaverkot ovat myös huippu-urheilussa tärkeitä ja niistä pitää olla superkiitollinen.

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 22.–28.7. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tokion olympialaiset 21.7.–8.8. Discovery & Yle.