Näin tiukka somekuri olympialaisissa on – urheilijoilta kielletään jopa onnitteluviestit

Kansainvälinen olympiakomitea on tarkka siitä, minkälaista sisältöä urheilijat saavat julkaista olympialaisista sosiaaliseen mediaan.

Ensi viikolla alkavat Tokion olympialaiset saavat runsaasti huomiota myös sosiaalisen median eri alustoilla. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on asettanut kuitenkin urheilijoille ja joukkueiden jäsenille tiukat raamit siitä, mitä ”somefeediin” on lupa postata.

Erityisesti säännöt koskevat urheilijoiden räjähdysmäisesti kasvavia sosiaalisen median kaupallisia yhteistöitä, joiden hyödyntämistä kisojen aikana KOK ei salli.

Kyseessä on KOK:n ”Rule 40 -sääntö”, joka määrittää sallitun mainonnan olympialaisissa. KOK ryhtyi valvomaan ja sanktioimaan sääntöä jo yli viikko ennen kisojen alkamista tiistaina 13. heinäkuuta ja se on voimassa kisojen loppuun saakka.

Suomen olympiakomitean viestintäjohtajan Mika Norosen mukaan KOK:n sääntö kieltää urheilijoilta kaikkien olympialaisiin edes välillisesti viittaavien kaupallisten yhteistöiden julkaisun määrättynä aikana.

Tiukka olympialaisten somekuri koskee myös urheilijoiden henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita.

Jopa onnitteluviestit, joissa kannustetaan tai onnitellaan urheilijaa tai Suomen olympiajoukkuetta liittyen olympialaisiin, ovat kiellettyjä.

– Kyse on KOK:n brändinhallinnasta. Olympialiike on maailman tunnetuimpia urheilubrändejä ja se tunnetaan käytännössä kaikkialla maailmassa. Olympialaisiin liittyvän maineen hyödyntämistä on rajoitettu, jotta virallisella kaupallisella yhteistyöllä voidaan rahoittaa kisajärjestäjien ja kansallisten olympiakomiteoiden toiminta, Noronen kertoo.

Urheilijoilla on mahdollisuus kiittää yhteistyökumppaneitaan kisa-aikana omissa kanavissaan tietyin ehdoin.

– Urheilija voi kisojen aikana kiittää omia sponsoreitaan yhdellä kiitosviestillä per sponsori. Viestien yhteydessä ei saa kuitenkaan mainostaa kumppania tai esimerkiksi tuotetta tai palvelua. Olemme käyneet läpi asiaa urheilijoiden kanssa ennakkoon infopalavereissa, enkä usko tämän suhteen tulevan yllätyksiä, Noronen kertoo.

Aktiivisesti sosiaalista mediaa hyödyntävä seitsenottelija Maria Huntington ymmärtää sääntelyn lähtökohdat.

– Säännöt ovat selvillä, enkä usko, että kukaan haluaa lähteä niitä venyttämään. Se, että rajoitus astui voimaan jo näin kauan ennen kisoja, oli toki pieni yllätys.

Maria Huntington on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Huntington korostaa, että urheilijat saavat olympialaisissakin elää varsin normaalia ”some-elämää”, kaupalliset rajoitukset huomioiden.

Kannattajat pääsevät siis rajoituksista huolimatta tutustumaan urheilijoiden olympialaistunnelmiin somen kautta.

– Aion ainakin itse postata kisoista ja niitä edeltävältä harjoitusleiriltä materiaalia, jonka uskon kiinnostavan seuraajiani, Huntington kertoo.

Kaupalliset yhteistyöt eivät kuitenkaan ole ainoa KOK:n valvoma osa-alue. Olympialiike pitää huolen tekijänoikeuksistaan.

– Kisatapahtumien striimaus tai videointi omiin somekanaviin on ehdottomasti kiellettyä. Kuten myös kaikenlainen ideologinen tai poliittinen propaganda. Sateenkaarikynsiä tai ristiä kaulassa ei kielletä, jos ne kuuluvat urheilijan identiteettiin, mutta niitä ei voi alkaa heiluttamaan kameran linssiin läpitunkevasti, Noronen kertoo.