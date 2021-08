Amerikkalainen poikaystävä Daniel nosti Matilda Castrenin suosta – näin nousu Alkon kassalta olympiatoivoksi ja miljoonasarjaan tapahtui

Tokion mitalitoivon Matilda Castrenin kypsymistarinan taustalta löytyy yllättäviä käänteitä.

Itkua, parkua jatkuvaa. Henkistä kipuilua toivon tuhkakupin äärellä.

Tätä kaikkea oli suomalaisgolfaaja Matilda Castrenin kausi 2018. Raju pettymys, sillä LPGA Tourin haastajakiertueella (Symetra Tour) hän pääsi viidessätoista kilpailussaan vain neljästi jatkoon ja ylsi 30 parhaan joukkoon ainoastaan kahdesti. Hänen avauksensa eivät uponneet alkuunkaan ”latuun”.

Paljon enemmän odotettiin, erityisesti odotti Castren itse, joka oli uskonut selvittävänä LPGA-kiertueen karsinnat jo vuotta, paria aiemmin.

– Olin todella kovilla, kausi 2018 oli yhtä tuskaa. Uskoni naisten ykköskiertueelle pääsystä alkoi jo horjua, ja oli mentävä töihin, jotta pystyin maksamaan vuokrani ja selviytymään muista elämiskustannuksistani, Castren, 26, kertoi Ilta-Sanomille ennen olympialaisia.

Lisätienestejä saadakseen Castren hakeutui espoolaisen Alkon kassalle töihin.

– Sieltä kassalla istuessani ei tuntunut kovin konkreettiselta unelmalta, että juhlisin LPGA-kiertueen osakilpailun voittoa kesäkuussa 2021. Jälkikäteen ajateltuna siellä menestykseni kuitenkin pohjustettiin, Castren korostaa.

Synnyinmaassaan USA:ssa tätä nykyä asuvan Castrenin kesäkuista voittoa voi kuvailla sanoilla ”sensaatio” tai ”jymypaukku”. Se vetää vertoja uransa jo lopettaneen Mikko Ilosen kirkkaimmillekin saavutuksille, ja jotkut pitävät sitä vielä niitäkin kovempana.

– Tässä vuosien 2019–2021 välissä on tapahtunut paljon. ”Madde” (Castren) on kasvanut ihmisenä niin huimasti, että itselleni hänen LPGA-voittonsa ei ollut edes kovin suuri pommi. Kyse on nimenomaan henkisestä kasvusta, ei mistään teknisestä jutusta, Castrenin valmentaja Petteri Nykky ruotii.

Lähellä se oli, mutta Castren ei tumpannut toivoaan suurimpienkaan pettymysten hetkellä. Pelastus löytyi lähempää kuin hän olisi kuunaan arvannutkaan.

Valmentaja Petteri Nykky (oik.) seurasi Matilda Castrenin valmistautumista golfkilpailuun Tokiossa.

Ensin on nähtävä ison kuvan taakse. Castren tarttui ensimmäistä kertaa golfmailaan jo pikkutyttönä Yhdysvalloissa, jossa hän asui 4,5-vuotiaaksi asti. Vanhemmat harrastivat aktiivisesti golfia, ja hyvin nopeasti siitä tuli myös Matildan suuri intohimo.

Nuori tyttö harrasti myös muita lajeja, kuten tennistä, jalkapalloa ja yleisurheilua, mutta niissä hän ei innostunut kilpailemaan. Sitä vastoin golfissa hän osoittautui jo varhain äärimmäiseksi kilpailijaluonteeksi.

– Pakko myöntää, että kilpailuviettini on ollut jotain älytöntä. Opin jo teini-iän kynnyksellä rohkeaksi pelaajaksi, koska halusin koko ajan vaan kilpailla ja kilpailla – ja tietysti olla kaikista paras, Tokion olympialaisissa suuriin suomalaistoivoihin lukeutuva Castren selvittää.

– Tappiot ja epäonnistumiset ottivat silloin koville, niiden yli oli todella vaikea päästä.

Treenaaminen oli Castrenin mielestä ”pakkopullaa”, jota oli tehtävä, jotta pystyi jälleen kilpailemaan. Kun peli oli käynnissä, eivätkä putit uponneet, välillä ärräpäitä pääsi suusta ja mailatkin saivat kyytiä.

– Madde nousi poikkeuksellisen varhain maajoukkueeseen, jo 14-vuotiaana. Heti huomasi, että hän oli pallonlyöjänä harvinaislaatuinen lahjakkuus. Kaikki lyönnit olivat hallussa, Castrenia naisten maajoukkueessa luotsannut Mikael Mustonen kertoo.

– Ja se Madden kova kilpailuluonnekin näkyi kaikessa.

Castren opiskeli ja pelasi Florida State -yliopistossa 2013–19. Kun hän voitti amatöörinä 2014 EM-joukkuehopeaa ja 2015 EM-pronssia, odotukset kasvoivat. Kunnes taantuma iski.

– En ollut vielä vuosina 2016–2018 henkisesti valmis ottamaan tarvittavaa steppiä kohti huippua. Golf oli minulle liian suuri asia. Minusta kasvoi itse itseni pahin vastustaja, Castren myöntää.

Kauden 2018 jälkeen Castren otti etäisyyttä golfiin. Tauon aikana hän paitsi työskenteli viinakaupan kassalla myös opetteli näkemään metsän puilta.

Petteri Nykky ja henkinen valmentaja Katja Pasanen olivat tuiki tärkeitä tukia, mutta se kaikkein suurin pelastaja löytyi vielä lähempää: poikaystävä Daniel Moreno.

Castren tapasi Morenon Helsingissä 2018, ja vuonna 2019 he muuttivat nykyiseen asuinpaikkaansa San Diegoon.

Matilda Castren tapasi poikaystävänsä Daniel Morenon 2018. Nyt pariskunta asuu San Diegossa.

– Lyhyt tauko golfista teki erittäin hyvää pääkopalleni. Mutta todellisen rauhan löysin vasta Danielin avulla, Castren sanoo.

– Daniel puhui minulle jatkuvasti viisaita elämästä ja sen arvoista. Erityisesti siitä, ettei sillä ollut ihmisarvoni kanssa mitään tekemistä, upposiko joku putti sisään vai ei. Daniel sai minut ymmärtämään, että golf on peli, joka ei koskaan saisi nousta mentaalisesti elämää suuremmaksi.

Castren tietää nyt hyvin omakohtaisesti, kuinka raastavaan oravanpyörään liiallinen itsekritiikki voi johtaa.

– Jos vaatii itseltään liikoja pelissä, ajautuu ennen pitkää tilanteeseen, jossa muu elämä ei enää tuo elintärkeää vastapainoa arkeen. Siinä tilanteessa alkaa herkästi nähdä uhkia mahdollisuuksien sijaan, hän linjaa.

Matilda Castren sanoo, että poikaystävä Daniel Moreno on hänelle korvaamaton henkinen valmentaja.

Uran suunta kääntyi jo heti kauden 2019 edetessä. Marraskuun alussa Castren kruunasi vuoden läpäisemällä LPGA-kiertueen karsinnat.

– Koko kausi oli sellaista ahaa-elämyksen aikaa. Kun ymmärsin kasvaneeni ihmisenä, sen jälkeen kaikki on ollut kentälläkin helpompaa, hän kertoo.

Castren on ottanut nopeasti paikkansa LPGA-kiertueelta. Hän karsiutui viime vuonna vain kahdesti yhdeksässä kilpailussa. Tuoreehkosta voitostaan hän kuittasi 225 000 dollaria eli 186 000 euroa, mikä helpotti hänen paineitaan myös taloudellisesti.

– Golfin suosio on kasvussa Suomessa, mutta en osaa sanoa, ymmärtävätkö suomalaiset penkkiurheilijat vieläkään, kuinka paljon yksittäistäkin LPGA-voittoa arvostetaan ulkomailla. Eikä sillä oikeastaan ole väliä, vaan ainoastaan sillä, että tiedän nyt itse oman paikkani, Castren summaa.

– Voitto toi onnenkyyneleet poskilleni, ja nyt palkintokaapissani on jotain, mitä kukaan ei voi viedä minulta pois. Se helpottaa peliäni jatkossa.

Naisten golfkisa alkaa Tokiossa varhain keskiviikkoaamuna.