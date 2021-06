Uusi käänne: Janne Järvinen myi veneensä Tokioon valituille Sinem Kurtbaylle ja Akseli Keskiselle

Tokioon lähtevälle kaksikolle hankitun uuden veneen kohtalo selviää olympialaisten jälkeen.

Purjehtijat Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen ovat innoissaan lähestyvistä Tokion olympialaisista siitäkin syystä, että he pääsevät sittenkin kilpailemaan alunperin Janne Järvisen omistamalla Nacra 17 -kisaveneellä. Vene on kaksikon mukaan heille tuttu ja turvallinen.

Järvinen oli aikaisemmin keväällä ilmoittanut, ettei kyseisellä veneellä saa kilpailla olympiakisojen regatassa Enoshimassa, jos Olympiakomitea ei valitse häntä itseään kisoihin. Järvinen tuomittiin huhtikuussa 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen osallisuudestaan Katiska-nimiseen huumerikosvyyhtiin. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Nyt Kurtbay kertoo Järvisen kuitenkin muuttaneen mielensä. Suomelle maapaikan olympialaisiin hankkinut Järvinen myi kaikki veneensä Tokioon lähtevälle kaksikolle.

– Veneiden suhteen kävi juuri niin kuin toivoin ja odotin. Saamme käyttää meidän vanhoja veneitä, jotka ovat jo Japanissa, Kurtbay kertoo.

Kurtbayn uudeksi gastiksi valittu Keskinen sanoo kaksikon olevan todella kiitollisia Järviselle. Kumpikaan ei kommentoi, kuinka paljon veneistä lopulta maksettiin, mutta Kurtbay kertoo, ettei myymiseen liittynyt mitään ihmeellisempää.

– Janne oli vain sitä mieltä, että myy veneet avoimesti meille. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan.

– Saimme lainattua rahaa ja ostimme kaikki häneltä pois. Helpompaa hänellekin, Kurtbay jatkaa.

Kurtbay kertoo olleensa Järviseen yhteydessä kevään mittaan.

– Janne on ollut joukkuekaverini niin pitkään, että yhteydenpito on minulle tärkeää. Tilanne on ollut oletetusti vaikea ja arvaamaton myös Jannelle, joten olen halunnut hoitaa kaiken mahdollisimman hyvin.

Akseli Keskinen valittiin Sinem Kurtbayn uudeksi gastiksi huhtikuussa.

Kurtbay ja Keskinen joutuivat elämään keväällä hetken aikaa epävarmuudessa muun muassa siitä, millä veneellä he kilpailevat olympialaisissa.

Kun Järvinen kielsi hänen omistamansa veneen käytön, entinen kilpapurjehtija ja olympiamitalisti Georg Tallberg hankki kaksikolle uuden 35 000 euron arvoisen veneen, joka kuljetettiin vain viikoissa kaksikon luo harjoittelua varten.

Nyt Tallbergin hankkiman veneen kohtalo on epävarma.

– Uusi vene jää nyt odottamaan. Katsomme olympialaisten jälkeen, mitä tehdään, Kurtbay kertoo.

Kaksikko on siis joutunut koko kevään ajan valmistautumaan olympialaisiin suuressa epätietoisuudessa. Kurtbayn mukaan kevät on ollut kokonaisuutena vaikea. Tapahtumat ovat vaikeuttaneet harjoittelemista.

– Kun juttu alkoi, Janne ei päässyt lähtemään mukaan harjoittelemaan. Silloin jäi monta treenipäivää pois. Kun on aikaa harjoitella kolme kuukautta ja siitä lähtee yksi kuukausi pois, niin se on aika iso osa pois valmistautumisesta, Kurtbay muistuttaa.

Huhtikuussa Järvisen tilalle valittu Keskinen kertoo olevansa otettu, että hänet valittiin edustamaan Suomea, mutta kokee valinnassa olevan kuitenkin myös jotain harmillista.

– On kunnia tulla valituksi Suomen olympiatiimiin, mutta takaraivossa kuitenkin kolkuttaa ajatus, että Janne oli projektin perustaja. Hän on se, joka saavutti maapaikan, joten kaikki kunnia Jannelle. Harmi tavallaan, että kävi näin, Keskinen sanoo.

Kurtbay ja Keskinen purjehtivat viime vuonna MM-kilpailuissa yhdeksänneksi.

Keskisen mukaan he loistavat isommalla aallokolla ja heillä on ”paketti hyvin kasassa”. Kurtbay pitää kaksikon yhteispeliä todella toimivana.

– Olemme hyviä kommunikoimaan ja ennakoimaan. Meillä on hyvää tiimityötä ajon, liikkumisen ja purjeiden säädön kanssa. Kaikki toimii hienosti.

Kurtbayn mielestä kaksikko on vahvoilla myös myötätuuliosuuksilla melkein kaikilla keleillä. Ainoaksi heikkoudeksi kaksikko mainitseekin vain yhteisten vesituntien puuttumisen.

Parivaljakko palasi juuri takaisin Suomeen Santanderista Espanjasta, jossa harjoittelivat 2,5 kuukautta putkeen. Japaniin he suuntavat heti ensi viikolla.

Tavoitteista puhuttaessa Kurtbay kertoo heidän lähtevän olympialaisiin realistisin miettein.

– Tilanne on mikä on. Menemme tekemään parhaamme ja yritämme nauttia samalla.