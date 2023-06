Mika Mielonen on noussut varjoista koko suomalaisen nyrkkeilykansan huulille. Elokuussa hän haastaa Robert Heleniuksen.

Mika Mielonen on 41-vuotias perheenisä, joka astuu elokuussa kehään Suomen parasta nyrkkeilijää vastaan runsaan kahden vuoden nyrkkeilykokemuksella.

Raskas työ vaatii raskaat huvit.

Näin Mika Mielonen, 41-vuotias nyrkkeilijä ja turvallisuusalan yrityksen toimitusjohtaja selittää päätöstään otella Robert Heleniusta vastaan.

He kohtaavat raskaan sarjan kamppailussa 5. elokuuta Olavinlinnan nyrkkeilyillassa.

– Eikös nyrkkeilyn raskassarja ole aika hyvä hupi, Mielonen sanoo pilke silmäkulmassa.

– Ei kai, kyllä mä tätä tosissani teen.

Entinen raskaan sarjan Euroopan mestari Helenius, 39, on otellut vuonna 2008 alkaneella ammattilaisurallaan 35 ottelua, joista hän on voittanut 31. Voitoista 20 on tullut tyrmäyksellä.

Mielonen aloitti nyrkkeilyuransa vuonna 2021. Hän on voittanut kaikki kuusi otteluaan, mutta vastustajat eivät ole olleet kovin nimekkäitä – verrattuna Heleniukseen, jonka edellinen ottelu oli raskaan sarjan maailmanmestaria Deontay Wilderia vastaan.

Wilder-ottelun jälkeen Helenius vihjaili lopettavansa. Siksi moni hieraisi silmiään, kun toukokuussa uutisoitiin hänen ottelevan kokematonta Mielosta vastaan.

Mika Mielonen (vas.) keskittyy vielä toistaiseksi harjoittelussaan tekniikkaan. Taustalla harjoittelua seuraa valmentaja Simeon Kärkkäinen, iskuja ottaa vastaan apuvalmentaja Jari Mäntynen.

Mielonen tiedostaa lähtevänsä otteluun altavastaajana. Sen huomaa myös haastattelutilanteessa, sillä itseironisen huumorin värittämät kommentit toistuvat niin ottelijoiden tasoerosta puhuttaessa kuin Mielosen ikään viitattaessa.

Uskooko hän silti voittoon?

– Mahdollisuudet ovat aina olemassa, mutta se on eri asia, ovatko ne isommat kuin lottovoitossa, Mielonen vitsailee.

Heleniuksen päihittäminen on kuitenkin hänen tavoitteena.

– Ei sinne kukaan ehdoin tahdoin lähde häviämään.

Savonlinnalaiselle Mieloselle heräsi muutama vuosi sitten ajatus, että hän voisi kilpailla nyrkkeilyssä. Ensimmäinen ottelu oli toukokuussa 2021 serbialaista Antonio Zovakia vastaan.

Jo ennen uransa aloittamista Mielonen nyrkkeili paljon, mutta ei otellut. Hän toimi omien sanojensa mukaan ”kutsuttavana nyrkkeilysäkkinä”, eli käytännössä harjoitteluseurana silloin, kun joku tarvitsi isoa treenikaveria.

Mielonen pelasi nuorena jääkiekkoa parikymppiseksi asti. Kamppailulajit olivat ehkä veressä jo silloin, sillä hänellä on omien sanojensa mukaan epävirallinen jäähyminuuttien Suomen ennätys alle 20-vuotiaiden sarjoissa.

”Parhaimmalla” kaudella hänelle tilastoitiin 153 jäähyminuuttia 27 otteluun.

Mielosen pikkuveli Juho Mielonen eteni jääkiekossa aina ammattilaiseksi saakka.

– Veli oli siinä lajissa vähän lahjakkaampi, hän nauraa.

Jääkiekkouran jälkeen Mielonen alkoi pohtia, mitä haluaisi tehdä ammatikseen. Käytyään parissa ammattikorkeakoulussa toteamassa, etteivät ne ”oikein napanneet”, hän päätyi portsariksi.

Ura ravintoloiden ovilla johti oman firman HCS Securityn perustamiseen vuonna 2011. Yritys osti vuonna 2017 alan toisen suuren toimijan JVP Groupin. Näin muodostui Nordic Security Alliance, jonka toimitusjohtajana Mielonen nykyään toimii.

Työ turvallisuusalan yrityksen johdossa on tuonut mukanaan myös karikkoja.

MOT teki reilut viisi vuotta sitten jutun turvallisuusalan ”pimeästä puolesta”. Mielonen oli kyseisessä artikkelissa yksi monista haastateltavista, ja hän joutui vastaamaan kysymyksiin esimerkiksi Nordic Security Alliancen suhteesta niin sanottuihin liivijengeihin.

Poliisin tarkastuksissa yritys on saanut puhtaat paperit.

Turvallisuusalan mahdollinen yhteys rikollisjärjestöihin on toistunut mediassa myös muissa tapauksissa, ja Mielonen on vähän väliä esiintynyt aihetta käsitelleissä artikkeleissa.

Mielonen ei mielellään käsittele työelämäänsä nyrkkeilystä puhuttaessa. Hän tyytyy sanomaan, että hänen rikoshistoriansa on nuhteeton, mikä on myös vaatimus turvallisuusalan elinkeinoluvan pitämiseksi ja että hänellä tai hänen yrityksillään ei ole ollut suhteita rikollisjärjestöihin.

– Olen tehnyt pesäeron nyrkkeilyn ja päivätyön välille. Se on yksi työ ja nyrkkeily on toinen, hän sanoo.

Valmentaja Simeon Kärkkäinen sitoo Mika Mieloselle nyrkkeilyhanskoja käteen. Kaksikko on tuntenut toisensa kolmesta neljään vuotta, Kärkkäinen sanoo.

Mika Mielonen pitää yhtenä vahvuutenaan kovia lyöntejä. Simeon Kärkkäinen seuraa harjoituksia taustalla.

Raskaan sarjan nyrkkeilyottelua varten treenaaminen töiden ohella onnistuu, jos hallitsee oman ajankäyttönsä, Mielonen sanoo.

Mika Mielonen, 41, ja Simeon Kärkkäinen, 77, sanovat olevansa todennäköisesti Suomen vanhin nyrkkeilytiimi.

Mielosella on pituutta 190 senttimetriä ja painoa noin 113,7 kiloa, maaliskuussa käydyn edellisen ottelun punnituksen mukaan.

Helenius on tasan kaksi metriä pitkä. Painoa hänellä oli ennen Wilderin kohtaamista 114,9 kiloa. Suomenruotsalainen on isokokoinen jopa raskaan sarjan nyrkkeilijäksi.

– Heleniuksen vahvuudet ovat varmaan kokemus, taito sekä pituus, ja varmaan hän lyökin ihan lujaa. Omia vahvuuksiani ovat lyöminen, kova pää ja luonne, Mielonen analysoi.

Kovaan päähän luottaminen Heleniuksen tasoista nyrkkeilijää vastaan kuulostaa melko rajulta. Yhtään pelkoa Mielosesta ei kuitenkaan välity.

– Mitä muuta kehässä voi tapahtua kuin saada nyrkistä? Ei siellä kukaan voi minua puukottaa tai ampua, se on ihan turvallista hommaa.

Julkisessa keskustelussa on spekuloitu niin Heleniuksen kuin Mielosenkin motivaatiota ottelemiselle, koska Heleniuksen voittoa pidetään käytännössä varmana.

Mielosen motivaatioksi on epäilty rahaa tai julkisuutta. Näille puheille hän ei korviaan lotkauta.

– Jos nyrkkeilisin rahan takia, olisi pitänyt aloittaa jo 20-vuotiaana, enkä ole koskaan ollut kiinnostunut julkisuudesta.

– Varmasti jotkut myös puhuvat, että miksi Helenius lähti tähän mukaan. Aina ihmiset haukkuvat, mutta siitä ei pidä välittää, Mielonen sanoo.

Hänen mukaansa mahdollisuus haastaa itseään motivoi lähtemään otteluun.

– On kiinnostavaa päästä kokeilemaan, mihin omat rahkeet riittävät. On myös kiva olla reilussa altavastaaja-asemassa, se lisää motivaatiota treenaamiseen.

Mielosen perheeseen kuuluvat avovaimo ja 12-vuotias poika. Lähipiirin vastaanotto ottelulle oli kannustava.

– Äitihän ei ikinä varsinaisesti nyrkkeilyä hyväksy, mutta kyllä hänkin on kannustanut.

Elokuun otteluun Mielonen treenaa toistaiseksi nyrkkeilytekniikkaa noin kolmesta viiteen kertaa viikossa ja tekee yhtä usein oheisharjoituksia. Heinäkuussa alkaa sparraus.

– Tällä iällä kaikki treenit tuntuvat raskailta ja täytyy pitää vähän lepopäiviäkin välillä, mutta kovaa silti mennään.

Heleniuksen ison koon vuoksi sparrauskavereita on jouduttu haalimaan ympäri Suomea, kertoo Mielosen valmentaja Simeon Kärkkäinen.

– Ei ole mitään järkeä ottaa ketään lyhyttä sparraamaan, koska Helenius on parimetrinen, Kärkkäinen toteaa.

Kärkkäisellä on vuosikymmenien historia nyrkkeilyn parissa. Hän otteli aikoinaan ammattilaisena 1960- ja 1970-luvuilla.

Valmentajana Kärkkäinen on ollut vastaavassa paikassa ennenkin, sillä hän valmensi Tony Halmetta tämän tyrmätessä Jukka Järvisen vuonna 1997.

Robert Heleniuksen edellinen ottelu päättyi tyrmäystappioon Deontay Wilderia vastaan New Yorkissa 17. lokakuuta 2022.

– Halmeen kanssa olimme samassa tilanteessa. Hän lähti otteluun teknisesti paljon parempaa Järvistä vastaan selkeänä altavastaajana, mutta voitti tyrmäyksellä ensimmäisessä erässä, Kärkkäinen sanoo.

– Mitään muuta samaa Mikassa ja Halmeessa ei todellakaan ole. Halme oli persoonana oma lukunsa. Mika on avoin sekä rehti ja todella tunnollinen treenaaja, Kärkkäinen kehuu.

Sekä valmentaja että Mielonen tietävät, että myös Heleniusta vastaan ainoa mahdollisuus voittoon on tyrmäys.

– Pisteillä on vaikea voittaa. Veikkaan, ettei Helenius kestä täyttä aikaa, Kärkkäinen täräyttää.

Apuvalmentaja Jari Mäntynen on samoilla linjoilla.

– Tässä on vähän tällainen Rocky-elokuvan tarina rakenteilla, hän sanoo.

Ottelija itse on innoissaan päästessään nyrkkeilemään kotikaupunkiinsa. Hän lupailee katsojille ainakin paljon kovia lyöntejä.

– Ainakin yleisön silmä kestää mukana, koska siinä matsissa ei varmaan kauheasti ole liikettä. Mitä kehässä turhaan pyörimään, kovia lyöntejä vain, Mielonen ennakoi.

Mika Mielonen uskoo voivansa voittaa Robert Heleniuksen.

Ottelun järjestämisen taustalla on legendaarinen nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki. Mielosen mukaan Mäki oli kysynyt molemmilta ottelijoilta erikseen, haluaako toinen otella toista vastaan.

– Me emme olleet edes ajatelleet tällaista matsia. Jossain vaiheessa tavoitteena oli otella Heleniusta vastaan, mutta ei vielä näin aikaisin.

– Mutta kun kysyttiin, niin ei voinut pakittaakaan, Mielonen sanoo.