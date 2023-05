Jymypaukku! Robert Helenius palaa nyrkkeilykehiin

Nyrkkeilijä Robert Helenius palaa kehiin elokuussa Savonlinnassa.

Viime syksynä tylysti tyrmätty Robert Helenius, 39, palaa nyrkkeilykehiin elokuussa.

Savonlinnalainen promoottori Pasi Pekkonen paljastaa, että Helenius nähdään 5. elokuuta Olavinlinnan nyrkkeilyillassa, jossa hän kohtaa Mika Mielosen.

– Olemme viime joulukuusta asti käyneet tätä asiaa läpi, mutta tietenkin annoimme ”Robbelle” itselleen mahdollisuuden tehdä omat päätöksensä, Pekkonen kertoo.

– Jos kuntoa ja intoa riittää, niin kyllä pitää tehdä sitä työtä, mitä on tottunut tekemään. Olemme todella ylpeitä, että hän tulee tänne Savonlinnaan ottelemaan.

Pekkonen kuvailee Heleniuksen vastustajaa Mielosta todella kovaksi ja vakuuttavaksi. Mielonen on otellut kuusi kertaa ammattilaisena. Jokainen matsi on päättynyt Mielosen voittoon ennen täyttä aikaa.

Mielonen, 41, aloitti ammattinyrkkeilyuransa vuonna 2021. Helsinkiläismiehellä ei ole amatöörikokemusta. Savonlinnassa syntynyt ja kasvanut Mielonen on 190-senttinen ja painoi viimeisimmän ottelunsa punnituksessa maaliskuussa 113,7 kiloa.

Helenius kohtasi lokakuussa 2022 raskaansarjan maailmanmestari Deontay Wilderin. Suomalainen jäi tyrmäyksen jälkeen maahan makaamaan tajuttomana. Hänet vietiin matsin jälkeen sairaalaan.

Mediassa on spekuloitu hurjan näköisen tyrmäyksen jälkeen, että onko Heleniuksen ura nyt ohi. Esimerkiksi kirkkonummelainen nyrkkeilylegenda Amin Asikainen sanoi viime syksynä, että Heleniuksen tilanteessa hän ainakin lopettaisi terveyssyistä.

Pekkonen uskoo Heleniuksen palautuneen lokakuisesta tappiostaan hyvin.

– Laji on tietysti urheilijaa kohtaan julma ja saattaa jättää jälkensä. Aina toivotaan, että näissä otteluissa on rehti peli, mutta joskus tietysti tapahtuu tyrmäyksiä, Pekkonen pohtii.

– Robbe on tällä hetkellä erittäin hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Hän on saanut rentoutua ja tehtyä asioita, joista on haaveillut ja joista hän tykkää.

Helenius on otellut ammattilaisena 35 kertaa. Voittoja on 31.