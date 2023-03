The Next Generation Boxing Night Kirkkonummi – katso ammattinyrkkeilyilta suorana ISTV:ssä!

Uuden Elite Boxing -tallin ensimmäinen ammattinyrkkeilyilta The Next Generation Kirkkonummella tuo kehään viisi suomalaista, jotka lähtevät tavoittelemaan Euroopan huippua. ISTV näyttää illan suorana lähetyksenä lauantaina 11.3.2023 kello 18.30.

The Next Generation otellaan Kirkkonummella uuden ja hienon Jokirinteen oppimiskeskuksen salissa. Illan avaavat Kirkkonummen Nyrkkeilykoulun ykköslupaukset, jotka iskevät olympiatyylin amatööriotteluita kansainvälisiä vastustajia vastaan kello 18.30 alkaen.

Ammattilaisottelut alkavat kello 19.30.

Illan ammattilaiskattaus on seuraava:

Ylempi keskisarja 76,2 kg

Anton Embulaev, Suomi - Cvintilian Lisii, Moldova

Alempi raskassarja 90,7 kg

Niklas Räsänen, Suomi - Radoslav Mitev, Bulgaria

Ylempi keskisarja 76,2 kg

Ilari Kujala, Suomi - Agris Pastars, Latvia

Ylempi keskisarja 78 kg

Topias Lepo, Suomi - Evghenii Shabazov, Moldova

Raskassarja +90,7 kg

Keni Aliu, Suomi - Milen Paunov, Bulgaria

Elite Boxingin riveissä nousua huipulle lähtevät tavoittelemaan Keni Aliu, 23, Ilari Kujala, 27, Anton Embulaev, 21, ja Topias Lepo, 28.

Heistä kolmea ensin mainittua valmentaa entinen Euroopan mestari ”Idi” Amin Asikainen. Lepon valmentaja on Miika Forsström.

Kirkkonummen illassa kehään palaa myös entinen EU-tittelihaastaja Niklas ”Drummer Boy” Räsänen, 36, joka on viimeksi otellut vuonna 2019.

Kaikki tallinyrkkeilijät ovat voittaneet Suomen mestaruuksia olympiatyylin nyrkkeilyssä ja osoittaneet kykynsä tavoitella kansainvälistä menestystä. EM-mitalin aikanaan nuorissa voittanut Krenar Aliu ja olympiakarsinnoissa pitkälle edennyt Ilari Kujala debytoivat ammattilaisina kotikuntansa tapahtumassa.

Lahdesta Amin Asikaisen valmennukseen muuttanut Anton Embulaev on ehtinyt nousta ammattilaiskehään jo kahdesti ja porvoolainen Topias Lepo kuudesti. Tallin kevään toinen tapahtuma nyrkkeillään Porvoossa 28. huhtikuuta.

– Tuossa on suomalaisen ammattinyrkkeilyn tulevaisuus. Uskon että kaikilla tallinyrkkeilijöillä on realistinen mahdollisuus huipulle nousemiseen, mutta ei heistä kaikista mestareita tule. Kykyjä kyllä piisaa, mutta tie on toki kivinen, sanoo Asikainen, joka voitti Euroopan mestaruuden vuonna 2006 ensimmäisenä suomalaisena 42 vuoteen.

– Totta kai huipulle nousu vaatii valtavan määrän verta, hikeä ja kyyneliä. Sekä vahvat taustajoukot ja hieman onneakin, 47-vuotias Asikainen jatkaa tallin tiedotteessa.

Tallin taustavaikuttajina toimivat Aki Jänkä, Asse Hokkanen ja Miika Forsström.

– Suomalaisessa ammattinyrkkeilyssä epäonnistuttiin kasvattaa seuraava sukupolvi Robert Heleniuksen, Eva Wahlströmin ja Edis Tatlin vanavedessä. Matka ammattinyrkkeilyn huipulle on pitkä, mutta onneksi meillä on lahjakkaita, olympiatyylin kehässä menestyneitä ottelijoita, jotka ovat valmiina kohtaamaan nopeastikin hyviä vastustajia, tallin edustaja Miika Forsström kertoo.

The Next Generation Kirkkonummi näkyy suorana ISTV:ssä artikkelin yllä olevassa videoruudussa lauantaina 11.3.2023 kello 18.30 alkaen. Lähetys päättynee noin kello 21.45.