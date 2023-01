Kommentti: Suomalaiset lähtivät Putinin puolelle – näin moka voidaan kääntää koko maailmaa järisyttäväksi voitoksi

Suomen nyrkkeilyllä on tilaisuus tehdä näyttävä ele rauhan puolesta, kirjoittaa Mikko Marttinen.

Nyrkkeilijä iskee harvoin itseään päähän, mutta sellaistakin on kehässä nähty.

Suomen nyrkkeilyliitto onnistui harvinaisessa tempussa lipeämällä ensimmäisenä suomalaisena lajiliittona Venäjän vastaisesta rintamasta.

Nyrkkeilyliiton hallitus päätti kaksi viikkoa sitten, että tästä lähtien suomalaiset nyrkkeilijät voivat osallistua arvokilpailuihin, joissa on mukana myös venäläisiä urheilijoita.

Boikottia ei voi kehua kovin kestäväksi, sillä huhtikuiset naisten MM-kilpailut Intiassa ovat ensimmäiset arvokisat, joissa venäläisurheilijat ovat mukana sen jälkeen kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan vuosi sitten.

MM-kisoissa venäläisten urheilijoiden ei edes tarvitse kätkeytyä minkään keinotekoisen ”neutraalin urheilijan” statuksen taakse. Kansainvälisen nyrkkeilyliiton Iban puheenjohtaja on venäläinen Umar Kremlev, joka on sodan aikanakin esiintynyt yhteiskuvissa Vladimir Putinin kanssa. Liiton pääsponsori on Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom.

Intiassa liehuu siis ylväästi Venäjän lippu, ja kehässä Putinin sankarit takovat vastustajia samaan tapaan kuin hänen ohjuksensa Ukrainassa lastensairaaloita.

Ukraina tuskin kisoihin osallistuu. Nuorten EM-nyrkkeilyissä syksyllä Venäjä ei ollut vielä mukana, mutta Iba kielsi siellä ukrainalaisilta oman lipun ja maatunnuksen käytön.

Tehdään asia vielä täysin selväksi: kansainvälinen nyrkkeilyliitto on Putinin merkittävin urheilupolitiikan väline ja naisten MM-nyrkkeilyt jättiloikka venäläisurheilijoiden palauttamisessa kansainvälisiin kilpailuihin täysin tasaveroisina muiden rinnalla.

Suomen nyrkkeilyliiton hallitusta nämä asiat eivät ilmeisesti paljon painaneet. Se käsitteli valmennuspäällikkö Ervin Kaden esityksen, jossa hän toivoi että ”suomalaiset urheilijat eivät kärsisi tilanteessa, jossa ollaan valmistautumassa tämän vuoden arvokilpailuihin ja ensimmäisiin Olympiakarsintoihin.”

Kai sanaa ’kärsiä’ näinkin voi käyttää. Ukrainassa kärsitään nyt hieman toisella tavalla.

Viittaus olympiakarsintoihin on melko naurettava. MM-kisoilla ei ole mitään vaikutusta olympialaisiin pääsyyn. Kansainvälinen olympiakomitea on siirtänyt korruptoituneen Iban syrjään ja järjestää karsinnat Pariisiin myöhemmin itse.

Varapuheenjohtaja Jenni Karjalaisen mukaan hallituksen päätös boikotin purkamisesta oli yksimielinen. Kovin ylpeästi liitto ei sen takana kuitenkaan seisonut. Päätös tuli julkisuuteen vasta, kun huomasin sitä koskeneen pikku-uutisen liiton verkkosivuilla.

Jos liitto kuvitteli että päätöksen hautaamalla se välttää kohun, meni arvio pahasti pieleen. Nyrkkeilyliitto on tuomittu urheiluministeriä ja Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöten.

Keskiviikkona toiminnanjohtaja Marko Laine joutui myöntämään Iltalehdelle, että liitto arvioi tilannetta uudelleen.

Nyrkkeilyliitolla on vielä mahdollisuus asettautua historian oikealla puolelle ja pelastaa maineensa.

Ensimmäinen askel on päätöksen pyörtäminen ja MM-kisoista vetäytyminen. Jos liitto on huolissaan urheilijoiden oikeusturvasta, voi se ilmoittaa että se ei kiellä urheilijoiden osallistumista mutta ei myöskään tue sitä millään tavalla: ei matkakuluja korvaamalla, ei valmentajaa lähettämällä.

Liitolla on myös mahdollisuus kääntää koko episodi tyrmääväksi pr-voitoksi. Mitä jos Suomi kutsuisikin naisten MM-kilpailujen aikaan Ukrainan nyrkkeilymaajoukkueen ystävyysotteluun Helsinkiin?

Ottelun voisi laajentaa turnaukseksi, jos muutkin maat osallistuvat boikottirintamaan. Tapahtuman nimeksi voisi antaa vaikkapa Boxing for Peace ja kutsua suojelijaksi Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon, ammattinyrkkeilyn entisen raskaan sarjan maailmanmestarin.

Klitshko on ottanut julkisesti kantaa Kremleviä ja Ibaa vastaan. Hän voisi hyvinkin saapua Suomeen tapahtuman yhteydessä. Ja jos Klitshko niin tekisi, kyseessä olisi Suomen historian merkittävin nyrkkeilytapahtuma sitten Helsingin olympialaisten.