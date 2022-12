Kova uhkaus: Suomen menestyslaji voidaan poistaa jo seuraavista olympialaisista

Nyrkkeilyä ei välttämättä nähdä Pariisin olympialaisten lajikavalkadissa.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK uhkaa poistaa nyrkkeilyn Pariisin vuoden 2024 kesäolympialaisten ohjelmasta, muun muassa Washington Post ja Reuters kertoivat torstaina.

Nyrkkeilyn asema oli vaakalaudalla jo viime vuonna järjestetyissä Tokion olympialaisissa Kansainvälisen nyrkkeilyliiton IBA:n korruptioskandaalien takia. KOK järjesti Tokion kisojen nyrkkeilyn poikkeuksellisesti itse.

Aiemmin tässä kuussa KOK ilmoitti pitävänsä IBA:n olympiasulun voimassa myös Pariisin olympialaisissa. Torstaina KOK kiristi ruuvia toteamalla, että nyrkkeily saattaa pudota Pariisin olympialaisista kokonaan.

– Hiljattain pidetty IBA:n kongressi osoitti jälleen kerran, ettei IBA:lla ole todellista kiinnostusta nyrkkeilyyn lajina tai nyrkkeilijöihin, vaan se on kiinnostunut vain vallastaan, KOK:n tiedottaja sanoi Reutersille.

IBA:n puheenjohtaja on venäläinen Umar Kremlev ja pääsponsori venäläinen maakaasu- ja öljykonserni Gazprom.

Suomi on saanut historian saatossa nyrkkeilystä 16 olympiamitalia. Viime vuosina laji on ollut suorastaan mitalisampo. Kaksista edellisistä kesäolympialaisista kaksi kolmesta suomalaismitalista on tullut nyrkkeilykehästä – kiitos Mira Potkosen.