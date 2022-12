”Blondi pommittaja” ei hätkähtänyt vastustajan strippari-herjasta – vertasi itseään Floyd Mayweatheriin

Australian nyrkkeilylegenda Shannon O’Connell haastaa Ebanie Bridgesin kääpiösarjan tittelistä. Kaksikon sanasota sen kun kiihtyy.

Tulevana sunnuntaina otellaan Australian historian suurin naisten nyrkkeilyottelu. Ottelussa mittaa toisistaan ottavat kääpiösarjan hallitseva mestari Ebanie Bridges, 36, sekä haastaja Shannon O’Connell, 39.

Dagbladet kertoi, että sanasota naisten välillä on käynyt kuumana jo pidempään. Haastaja O’Connell viittasi aikaisemmin Bridgesiin ”likaisena stripparina”.

Hallitseva mestari Bridges ei tunnu vastustajan törkeistä heitoista liiemmin välittävän.

– Minun oli tarkoitus hankkia t-paita missä lukee ”likainen strippari”, Bridges sanoi News.comin mukaan.

Kaksikosta O’Connell on selkeästi kokeneempi. 39-vuotiaalla konkarilla on urallaan 23 voittoa ja kuusi tappiota.

– Mietin, miten hän aikoo selittää itselleen sen, kun hän häviää likaiselle stripparille, joka ei ota lajia tosissaan, ammattilaisurallaan kahdeksan voittoa ja yhden tappion ottanut Bridges jatkoi kuittailuaan.

Vaikka sanasota on kovaa, Bridges on kertonut avoimesti kunnioituksesta vastustajaansa kohtaan. Hallitseva mestari tituleerasi O’Connellia Australialaisen nyrkkeilyn pioneeriksi.

– Minä olen kuitenkin keskittynyt voittamaan. Ja se tulee sulkemaan monien suut, Bridges jatkoi uhmakkaana.

”Blondi pommittaja” -lempinimeä kantava 36-vuotias Bridges on tullut tutuksi muun muassa siitä, että hän ilmestyy punnituksiin urheiluvaatteiden sijasta seksikkäissä pitsihepeneissä.

Kovanahkainen aussitar ei välitä saamastaan kritiikistä pätkääkään. Bridges on todennut, että hänen ei tarvitse todistella kenellekään mitään, hän tahtoo vain olla paras versio itsestään.

– Saamani kritiikki on naurettavaa. Katsokaa Floyd Maywetheria – hän on uskomaton – ja silti häntä kritisoidaan. Ne jotka ymmärtävät nyrkkeilyä, eivät välitä. He näkevät kuka olen ja mitä olen saavuttanut, Bridges kommentoi kritisoijiaan.