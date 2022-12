Tyson Fury järjesti tyrmäävän esityksen – marssi sitten täräyttämään tylyt terveiset Oleksandr Usykille

"Sinä olet seuraava", Fury uhosi ottelua yleisössä seuranneelle ukrainalaisnyrkkeilijälle Oleksandr Usykille.

Lontoo

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan WBC-liiton hallitseva maailmanmestari Tyson Fury päihitti Derek Chisoran kaksikon välisessä ottelussa Lontoossa. Voitollaan Fury pitää kiinni mestaruustittelistään.

Fury hallitsi brittien välistä kohtaamista alusta asti, ja tuomari päätti ottelun hieman ennen kymmenennen erän päättymistä.

34-vuotias Fury on nyt ammattilaisurallaan voittanut 34 ottelusta 33, ja yksi ottelu on päättynyt tasapeliin. Hän on parhaimmillaan ollut yhtä aikaa myös WBA-, WBO-, IBF- ja IBO-liiton maailmanmestari.

Fury ja Chisora, 38, ovat kohdanneet aiemmin kahdesti. Fury voitti 2011 ylivoimaisesti, ja kolme vuotta myöhemmin Chisora luovutti kymmenennessä erässä.

Nyt huomio kiinnittyy siihen, kenet Fury kohtaa kehässä seuraavaksi. Ottelun jälkeen Fury uhosi kehän laidalla seuranneelle kolmen liiton mestarille Oleksandr Usykille sanoen, että "sinä olet seuraava" ja kutsui ukrainalaisnyrkkeilijää "jänikseksi".

Tyson Fury (vas.) kävi jututtamassa mahdollista seuraavaa vastustaan tyrmättyään Derek Chisoran.

Aiemmin on arvioitu, että Furyn ja Usykin kohtaaminen voisi toteutua ensi vuonna.

Fury julisti keväällä lopettaneensa uransa voitettuaan Dillian Whyten, mutta elokuussa hän jo puuhasi kohtaamista Chisoran kanssa.