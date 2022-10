Nyt puhuu karusti tyrmätty Robert Helenius – kertoo jättiottelun ratkaisuhetkistä ja tulevaisuudestaan: ”Hän yllätti minut”

Robert Helenius antoi ensimmäisen haastattelunsa tyrmäystappion jälkeen. Se julkaistiin Blue Blood Sports TV:n YouTube-tilillä.

Raskaansarjan nyrkkeilyn suomalaishuippu Robert Helenius puhui ensimmäistä kertaa sunnuntain tyrmäystappiostaan Deontay Wilderille Blue Blood Sports TV:n YouTube-tilillä julkaistussa haastattelussa.

New Yorkissa käyty jättiottelu loppui lyhyeen, kun Wilder iski suomalaisen pihalle ensimmäisellä kunnon osumallaan avauserän viime sekunneilla.

Ottelun jälkeen sairaalassa tarkastettavana käynyt Helenius sanoi olevansa fyysisesti kunnossa. Henkisesti isosta pettymyksestä toipumisessa kestää pitkään.

– Olisin toivonut, että ottelu olisi kestänyt vähän pidempään. Se ei edes ehtinyt alkaa. Se murskaa sydäntäni nyt, mutta pitää antaa ajan kulua, viettää aikaa perheen kanssa ja käsitellä asioita. Haavat paranevat kyllä, Helenius sanoi.

Helenius myönsi, että yhdysvaltalaisiskijä pääsi yllättämään suomalaisen varovaisella taktiikallaan.

– Hänellä oli uusi taktiikka. En ole nähnyt hänen peruuttelevan tuolla tavalla oikeastaan missään aiemmissa otteluissaan. Minun taktiikkani oli työntää häntä taaksepäin koko ajan, mutta hänen taktiikkansa toimi, ja hän yllätti minut. Hän on hyvä nyrkkeilijä. En uskonut, että hän pystyisi muokkaamaan tyyliään noin nopeasti edellisistä otteluistaan, mutta hän teki sen.

– Sain maistaa hän oikeaansa sparrauksessa, mutta silloin liikuin takaperin. Nyt olin tulossa eteenpäin, ja kyllähän se tuntui. Tyrmätyksi tulin, Helenius naurahti.

Kaksi edellistä otteluaan brittitähti Tyson Furylle hävinnyt Wilder puhui ottelun jälkeen lämpimään sävyyn Heleniuksesta. Julkisuuteen tulleella videolla kehässä kohdannut kaksikko halasi pitkään ja tunteella ottelun jälkeen hotellilla. Kaksikon välinen kunnioitus tuli kaikille selväksi.

– Se oli toki koskettavaa. Oli mahtavaa nähdä, että tässä lajissa on hyviäkin tyyppejä. Olen iloinen, että hävisin juuri Wilderille, Helenius kommentoi juttutuokiotaan vastustajansa kanssa.

Samassa keskustelussa Helenius myös vihjasi vahvasti siihen suuntaan, että hänen pitkä ja menestyksekäs uransa saattaisi olla nyt ohi.

– Minun täytyy sanoa: olen ulkona. Olen 38-vuotias, ja olen tehnyt tätä 25 vuotta. Kiitos, että annoit minulle tämän mahdollisuuden, Helenius sanoi Wilderille.

Maanantaina konkari-iskijä kommentoi jatkosuunnitelmiaan varovaisempaan sävyyn.

– En osaa sanoa vielä, mutta katsotaan. Aika näyttää, Helenius linjasi.

– Otan aikaa ja ajattelen juttuja. En luultavasti koskaan lopeta harjoittelua. Mutta nyt vietän aikaa perheeni kanssa, ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu.

HELENIUS aloitti ammattilaisena toukokuussa 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa, joista voittoja on 31. Niistä 20 on tullut tyrmäyksellä.