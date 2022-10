Millaista on toipua tyrmäyksestä? Näin kertoo Amin Asikainen

Entinen ammattinyrkkeilijä kuvaa tyrmätyksi tulemista salaman välähdykseksi.

Amin Asikainen tietää, millaista on tulla tyrmätyksi. Entinen keskisarjan Euroopan mestari otteli ammattilaisena 33 kertaa.

Loistelias ura toi 29 voittoa. Häviöitä kertyi neljä, kaikki teknisellä tyrmäyksellä.

Asikainen kuitenkin korostaa, ettei hän kokenut koskaan Robert Heleniuksen kohtaloa. Deontay Wilder tyrmäsi Heleniuksen rujosti sunnuntaiaamuna New Yorkissa. Helenius menetti iskun voimasta hetkeksi tajunsa.

– Olen itse ollut lattiassa perseelläni, mutta minua ei ole koskaan nukutettu kehään. Olen aina noussut itse ylös, en ole koskaan jäänyt kanveesiin makaamaan. Minulla ei ole kokemusta, että lähtisi taju täysin. Siinä mielessä tilanteeni on eri kuin ”Robbella”, nyt 46-vuotias Asikainen sanoo.

Asikainen on puhunut kokemuksistaan myös Helsingin Sanomille maaliskuussa 2021.

Asikainen on aina ollut itse valmis jatkamaan ottelua, mutta kehätuomari on keskeyttänyt ottelut. Tällöin tuomiona on tekninen tyrmäys.

Amin Asikainen sanoo, että tyrmäyksestä on vaikeampi toipua henkisesti kuin fyysisesti.

Asikaisen mukaan lattiaanlyönti- tai tyrmäysiskuja on monta erilaista. Osa sammuttaa valot kertalaakista.

– Sitten on iskuja, että jalat vain lähtevät alta, vaikka pää pysyisi terävänä kuin partaveitsi. Isku vaikuttaa tasapainoelimeen ja se taas puolestaan jalkoihin. Jos taas tulee kova suora suoraan edestä, voi jo pelkästä iskun voimasta lentää pyllylleen, Asikainen kuvaa.

Asikainen kuvaa tyrmätyksi tulemista päässä välähtäväksi salamaksi, ja sen jälkeen näkyy vain kirkkaita valoja.

–Se on vähän sama kuin jalkapallossa tai jääkiekossa puun takaa tuleva taklaus, kun tuomari joutuu niitin jälkeen käymään kysymässä, mikä päivä tänään on, Asikainen kuvaa.

Asikaisen mukaan tyrmätyksi tulemisesta on helpompi toipua fyysisesti. Pahempi on henkinen puoli: epävarmuus ja pelko, että sama toistuu.

– Sitä voi kuvailla vähän siten, että ajaisi autolla pahasti metsään. Kun seuraavan kerran tulee samaan paikkaan, jarruttaa paljon aikaisemmin.

– Nyrkkeilyssä ei pärjää, jos jää tällainen kammo tai käsijarru päälle. Jotkut selviävät siitä paremmin, jotkut eivät ikinä, Asikainen sanoo.

Mikä on Robert Heleniuksen motivaatio jatkaa nyrkkeilyuraansa karun tappion jälkeen? Siitä kuultaneen jonkun ajan kuluttua.

Asikainen sanoo, että itse tyrmäyksen vuoksi Heleniuksen ura ei välttämättä pääty tähän. Merkittävämpi tekijä on se, että Helenius on nyt 38-vuotias, ja tappio Wilderille pudottaa Heleniuksen vääjäämättä monta sijaa eri liittojen raskaansarjan rankingeissa alaspäin.

– Hetkeen aikaan Robbella ei ole asiaa vastaavanlaisiin otteluihin. Se vaatisi uutta parin vuoden projektia. Jos tappio olisi tullut kymmenen vuotta sitten, siinä ei olisi mitään ongelmaa. Nyt Robbella on ikää jo sen verran, että vauhti vääjäämättä hidastuu. Kaikki riippuu hänen omasta nälästään, Asikainen näkee.

Kun Helenius ja Wilder tapasivat ottelun jälkeen hotellissa, Helenius vihjasi lopettavansa uransa. Asikainen sanoo, että sanat Wilderille ovat saattaneet tulla ottelun jälkeisessä tunnekuohussa.

– Tunteet olivat varmasti vielä pinnassa. Varmaan menee 1–2 viikkoa, ennen kuin pystyy tekemään punnitun ratkaisun, Asikainen sanoo.

Amin Asikaisen (kanveesissa) ura loppui kaksi päivää Piotr Wilczewskille kärsityn tappion jälkeen. Tosin päätös oli pitkälti jo ennalta mietitty.

Asikainen lopetti oman aktiiviuransa vuonna 2011 kaksi päivää Puolan Piotr Wilczewskille kärsityn teknisen tyrmäyksen jälkeen.

– Olin jo ennen matsia miettinyt lopettavani, jos häviän. Tavallaan päätös oli oikea, vaikka sitä olisi kannattanut miettiä syvällisemmin. En halunnut turhaan jäädä roikkumaan kehäraakiksi, Asikainen sanoo.

–Tekee Robbe päätöksen kumpaan suuntaan tahansa, hän on tehnyt Suomen ammattinyrkkeilylle tosi isoja juttuja, Asikainen suitsuttaa.