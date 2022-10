Video kulisseista vuoti julki: pudottiko Robert Helenius jättiuutisen?

Robert Helenius vihjaa Youtubessa julkaistulla videolla lopettavansa nyrkkeilyuransa.

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Helenius antoi ymmärtää ENEWS-sivuston julkaisemalla YouTube-videolla, että sunnuntain ottelu Deontay Wilderia vastaan saattoi jäädä hänen uransa viimeiseksi.

– Minun täytyy sanoa: olen ulkona. Olen 38-vuotias, ja olen tehnyt tätä 25 vuotta. Kiitos, että annoit minulle tämän mahdollisuuden, Helenius sanoi Wilderille ottelun jälkeen hotellihuoneessa kuvatulla videolla.

Helenius pysähtyi Brooklynin Barclays Centerissä Wilderin oikeaan suoraan, kun ensimmäistä erää oli jäljellä vain kolme sekuntia. Suomalainen joutui tällin jälkeen lääkintähenkilökunnan hoidettavaksi, mutta kykeni poistumaan kehästä omin jaloin.

Helenius sai pahan osuman yhdysvaltalaisvastustajaltaan.

Helenius oli hävinnyt ennen sunnuntaita edellisen kerran yli kolme vuotta sitten, jolloin hän joutui Gerald Washingtonin tyrmäämäksi. Kolme edellistä otteluaan ”Pohjolan Painajainen” oli voittanut.

Helenius sai Wilder-matsista arvioiden mukaan jopa miljoonapotin.

Nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki arvioi IS:lle aiemmin sunnuntaina, että Heleniuksella voisi olla vielä sanansa sanottavana raskaan sarjan huipulla, vaikka häviö Wilderille olikin kivulias.

– Pitää muistaa sekin, että jos on nimeä, niin aina sieltä on tulossa nousevia tähtiä ja ”Robbellekin” saattaa vielä tulla mehukkaita tarjouksia. Se on urheilijan päätettävissä, ottaako hän näitä vastaan vai ei, Mäki sanoi pian ottelun jälkeen.

Helenius aloitti ammattilaisena toukokuussa 2008. Hän on otellut ammattikehissä 35 kertaa, joista voittoja on 31. Niistä 20 on tullut tyrmäyksellä.

Helenius ei ole vielä antanut haastatteluja ottelun jälkeen, eikä virallista ilmoitusta uran jatkamisesta ole kuultu.