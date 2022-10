Pekka Mäki näki heti, että Robert Heleniuksella oli jotain pielessä – sitten rysähti: ”Aivan järkyttävää”

Pekka Mäen mielestä Robert Helenius ei ollut oma itsensä ottelussa Deontay Wilderia vastaan.

Suomalainen nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki on äimän käkenä Robert Heleniuksen sunnuntaiaamun suorituksesta.

Deontay Wilder tyrmäsi Heleniuksen raskaan sarjan jättiottelun ensimmäisessä erässä. Suomalainen oli osuman jälkeen tillin tallin.

– Mä katsoin heti alusta asti, mitä Heleniukselle oli oikein tapahtunut. Hänen kehäilmeensä oli aivan järkyttävä. Hän oli kömpelö, liike oli vaikean näköistä eikä hän tehnyt mitään asioita hirveän hyvin, Mäki sanoo Ilta-Sanomille.

Mäki muistuttaa, ettei Wilder edes saanut ladattua vartaloaan tyrmäyspommin taakse, vaan isku oli ”pelkällä käsivarrella lyöty”.

Pekka Mäki on valmentanut muiden muassa Edis Tatlia ja Amin Asikaista.

– Vaikka se osui suoraan, Helenius pyörtyi yllättävän helposti. Mun mielestä Helenius ei vaikuttanut normaalilta vaan jotain vikaa siinä oli. Erittäin outo suoritus. Sen verran olen nyrkkeilyotteluita nähnyt, Mäki toteaa.

Wilder selvästi säästeli pelättyä oikeaa suoraansa erän alussa ja Heleniuksen kaatumiseen johtanut kumautus oli ensimmäinen kunnon niitti yhdysvaltalaiselta.

– Sanoisin, että se ei edes ollut kova osuma, mutta jostain syystä Robert pyörtyi siihen. Se minua ihmetyttää, koska Robbe ei mikään lasileuka ole. Toki se osui suoraan, mutta silti, Mäki kummastelee.

Mäki ei lähde spekuloimaan, mikä Heleniuksen valmistautumisessa on saattanut mennä pieleen.

– Olen nähnyt kovempiakin iskuja, niin saattaisin siinä mielessä miettiä vähän, että jossain on palaneen käryä.

Sunnuntain ottelu oli Heleniuksen uran ylivoimaisesti suurin. Wilder on yksi lajin suurimpia tähtiä ja kamppailulle oli annettu WBC-liiton mestaruusottelun karsintastatus.

38-vuotias Helenius lähti otteluun allaan kaksi vakuuttavaa voittoa Adam Kownackia vastaan. Hän oli valmistautunut Wilderin kohtaamiseen pitkään ja hartaasti. Suomalainen oli puheiden mukaan elämänsä kunnossa.

– Tosi kova henkinen takaisku. Tämä on osa lajia, mutta kun pääsee tuon tason otteluun ja joutuu tyrmätyksi heti ensimmäisessä erässä, niin toki siitä herää puhetta, että kuuluuko hän tuolle tasolle, Mäki kommentoi.

Kokenut nyrkkeilyvalmentaja myöntää, etteivät Heleniuksen tulevaisuudennäkymät ole sunnuntain selkäsaunan jälkeen kovin kirkkaat. Haaveet MM-titteliottelusta voidaan haudata viimeistään nyt.

– Pitää muistaa sekin, että jos on nimeä, niin aina sieltä on tulossa nousevia tähtiä ja Robbellekin saattaa vielä tulla mehukkaita tarjouksia. Se on urheilijan päätettävissä, ottaako hän näitä vastaan vai ei.

Kävi miten kävi, Helenius ei nouse kehään vähään aikaan. Sen verran sekaisin mies oli Wilderin nukutuspommin jälkeen.

– Tuolta ihminen näyttää, kun hän menettää tajunnan, Mäki summaa.