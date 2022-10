Kommentti: Robert Helenius sai maistaa tähtiloistoa – ruma tyrmäystappio varmisti, että toista saumaa ei tule

Tappiosta huolimatta on suorastaan uskomatonta, miten pitkälle Helenius pääsi, kirjoittaa HS:n toimittaja Tommi Hannula paikan päältä New Yorkista.

New York

Se oli siinä.

Ennen tätä viikonloppua Robert Helenius haaveili maailmanmestaruusottelusta, mutta enää hän ei sellaiseen pääse. Tuskin pääsee enää muihinkaan rahakkaisiin matseihin.

Niin ruma ja nopea oli tyrmäystappio Deontay Wilderille, joka osoitti, että titteliotteluun päästäkseen on lopulta oltava eri luokkaa.

Etukäteen arvioitiin, että kunniakas tappio sitkeän kamppailun päätteeksi olisi säilyttänyt Heleniuksen maineen niin kovana, että hänelle olisi voinut olla yhä tiedossa kiinnostavia kohtaamisia nousevia tähtiä vastaan näiden tiellä kohti MM-titteliotteluita.

Nyt se maine meni. ”Nordic Nightmaren” pelottava aura on kadonnutta.

Tapa, jolla se tapahtui, oli suuri sääli.

Heleniuksen kaksi aiempaa ottelua, yllätysvoitot brooklyninpuolalaisesta Adam Kownackista saivat spekuloimaan, josko Ahvenanmaan hiljaisella lihansyöjällä olisi yllätyksen mahdollisuus myös entistä maailmanmestaria Wilderia vastaan – etenkin, kun tällä oli takanaan kaksi kipeää tyrmäystappiota WBC-liiton nykyistä maailmanmestaria Tyson Furya vastaan.

Wilder näytti kuitenkin olevansa kuin toisesta maailmasta. Hän tanssahteli vaivattoman näköisesti, ja Helenius oli silmiinpistävällä tavalla kankeampi. Wilder kyttäsi iskun paikkaa rauhallisesti ja sai sen nopeasti.

Yksi paikka riitti, ja oli suorastaan hämmästyttävää, miten helposti Wilder mursi Heleniuksen puolustuksen niin varhain.

Helenius oli ennen ottelua WBC-liiton haastajalistan viidentenä ja WBA-liiton haastajalistan kakkosena. Ammattinyrkkeily on bisnestä, jossa nämä sijoitukset perustuvat nyrkkeilypomojen käsityksiin ottelijoiden kiinnostusarvosta. Vaikka tämä ottelu oli WBC-liiton alainen, Helenius romahtaa myös WBA-liiton listalta.

Siitä huolimatta on suorastaan uskomatonta, miten pitkälle Helenius pääsi lähtökohdistaan. Hän on harjoitellut enimmäkseen yksin, vain valmentajansa seurassa syrjäisellä salilla Ahvenanmaalla. Silti hän ponnisti sieltä maistamaan koko nyrkkeilymaailman kiinnostusta ja New Yorkin kirkkaita valoja supertähti Wilderia vastaan.

Se on mieletön saavutus.