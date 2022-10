Hurja ero! Tässä ovat Robert Heleniuksen ja vastaan asettuvan tyrmäyskoneen ottelupainot

Robert Helenius painaa yli 17 kiloa enemmän kuin Deontay Wilder.

Suomen aikaa varhain sunnuntaiaamuna New Yorkissa otellaan kaikkien aikojen suomalainen nyrkkeilyottelu.

Robert Helenius, 38, iskee raskaansarjan superottelussa yhteen yhdysvaltalaisen tyrmäyskoneen Deontay Wilderin, 36, kanssa.

Ottelijat kävivät perjantaina vaa’alla paljastamassa ottelupainonsa.

Vaikka Wilder lähtee otteluun suurena ennakkosuosikkina, vaakataistossa hän oli kuin kuivan kesän orava ”Pohjolan painajaisen” rinnalla.

Heleniuksen alla vaaka heilahti komeasti 114,9 kiloon. Se on 3,3 kiloa enemmän kuin suomalaisen edellisessä ottelussa vuosi sitten Adam Kownackia vastaan.

Wilder on sen sijaan ollut melkoisella laihdutuskuurilla. Hänen painonsa oli perjantaina vain 97,4 kiloa.

Pudotusta vuodentakaiseen edellisotteluun Tyson Furya vastaan on peräti 10,7 kiloa.

Deontay Wilder ja Robert Helenius punnitustilaisuudessa.

Ennenkuulumaton tämä ”Pronssisen pommittajan” paino ei kuitenkaan ole.

– Keräsin reilusti painoa viime otteluun. Halusin nähdä, miten kehoni toimii erilaisella painolla. Nyt olen palannut normaaliin, joka toimii paremmin, Wilder kommentoi muodonmuutostaan.

– Tunsin itseni hieman veteläksi ja raskaaksi. Pitää ymmärtää, etten ollut ikinä elämässäni painanut liki 110 kiloa. Se oli vain kokeilu, jonka halusimme tehdä.

Helenius on otellut ammattilaisurallaan 34 kertaa. Saldona on 30 voittoa, joista 20 tyrmäyksellä.

Tyrmäyskone Wilderin uratilasto on 42 voittoa, kaksi tappiota ja yksi ratkaisematon. Voitoista 41 on tullut tyrmäyksellä. Fury on ainoa nyrkkeilijä, jota Wilder ei ole urallaan voittanut.

Heleniuksen ottelupaino on 114,9 kiloa.

Wilderin 97,4.

Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin ottelu sunnuntaiaamuna noin kello 7. Koko neljän ottelun nyrkkeilyillan voi katsoa Ruudusta erillismaksulla. Tapahtuma alkaa klo 4 Suomen aikaa.

Ilta-Sanomat ja Ruutu ovat molemmat osa Sanoma Media Finlandia.