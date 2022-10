Robert Heleniuksen tähtäimessä on voitto ja paikka ammattilaisnyrkkeilyn raskaan sarjan MM-ottelussa.

Robert Helenius on 38-vuotiaana elämänsä kunnossa – kertoo suorasukaisesti, mistä se johtuu

Vastakkaiset maailmankuvat ryskyvät yhteen, kun Ahvenanmaan jäyhä Robert Helenius kohtaa Amerikan showmiehen Deontay Wilderin tähtäimessään MM-ottelu.

New York

Suomalaisen kaikkien aikojen suurin nyrkkeilyottelu.

Raskaan sarjan huomioarvo tarkoittaa, että Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin kohtaaminen lauantaina New Yorkissa jättää luultavasti varjoonsa Gunnar Bärlundin ja Olli Mäen maineikkaimmat hetket viime vuosisadalta.

Silti Heleniuksen katse on vielä kauempana.

– Suunnitelma on jatkaa kirkkaammalle palkintopallille, hän sanoi HS:lle keskiviikkona New Yorkissa.

Sekä Heleniukselle että entiselle maailmanmestarille Wilderille kyse on astinlaudasta raskaan sarjan MM-tittelihaastoon Oleksandr Usykia tai Tyson Furya vastaan.

Neljän merkittävimmän ammattilaisliiton mestaruusvöistä kolme on ukrainalaisella Usykilla (WBA, WBO, IBF) ja yksi englantilaisella Furylla (WBC). Heidän välilleen kaavaillaan spektaakkelia ensi vuoden alkuun.

Voittajan looginen haastaja olisi Helenius tai Wilder, kumpi juhliikaan lauantai-iltana. Suomen aikaa ottelu alkaa aamuneljältä sunnuntaina.

– Olen tosi iloinen tästä mahdollisuudesta, koska olen nyrkkeillyt 25 vuotta ja kokenut ylä- ja alamäet. Nyt tuntuu, että asiat natsaavat, Helenius sanoi.

” ”Matsit voivat tietysti muuttaa ihmistä, mutta pidän häntä soturina.”

Heleniuksen julkistamaton ottelupalkkio on ilmeisesti yli miljoona euroa, enemmän kuin kenellekään suomalaiselle nyrkkeilijälle on maksettu aiemmin.

– Tämä vie kohti maailmanmestaruutta. Voitto tästä, niin tie MM-otteluun on varma, sanoi Heleniuksen manageri Markus Sundman torstaina.

Helenius luuli ansainneensa paikan WBA-liiton MM-ottelussa jo pari vuotta sitten, kun hän selvänä altavastaajana kukisti voittamattoman Adam Kownackin – vieläpä kahdesti, maaliskuussa 2020 ja lokakuussa 2021.

Jäyhää suomalaista ei kuitenkaan suosinut se, että ammattilaisnyrkkeilyliitoilla ja promoottoreilla on taipumus hakea aina rahakkaimpia mahdollisia otteluita valovoimaisimpien tähtien välille.

WBA ei vahvistanut Heleniuksen haastaja-asemaa vaan myönsi hänelle kultamestarin vyön, mikä ei tarkoittanut juuri mitään. Helenius taustajoukkoineen on haastanut asian oikeusteitse.

Usyk on jo ilmoittanut haluavansa kohdata seuraavaksi Heleniuksen ja Wilderin kamppailun voittajan.

– Ja kun Robert lyö Wilderin, uskon, että Tyson haluaa haastaa hänet heti, manageri Sundman sanoi.

Wilder on suursuosikki. Vedon­lyönti­toimistojen mukaan Heleniuksella on voittoon alle 20 prosentin mahdollisuus.

Deontay Wilder ja Robert Helenius tuntevat toisensa vuosien takaa ja ovat vanhoja harjoittelukavereita.

Wilder on hävinnyt urallaan vain kahdesti. Lisäksi hän on tyrmännyt vastustajansa 41 kertaa 42 voitossaan. Helenius on tyrmännyt kahdessa kolmasosassa uransa voitoista.

Toisaalta Wilderin ainoat tappiot ovat kahdesta edellisestä ottelusta, Tyson Furyn tyrmäämänä helmikuussa 2020 ja lokakuussa 2021. Heleniuksella on takanaan kolmen teknisen tyrmäyksen suora.

Helenius ei pidä tätä vertailua merkityksellisenä, koska Wilderin edellisestä ottelusta Furya vastaan on jo vuosi ja jokaisella ottelulla on omanlaisensa lähtökohdat.

– Matsit voivat tietysti muuttaa ihmistä, mutta pidän häntä soturina.

Heleniuksesta ja Wilderista huokuu keskinäinen kunnioitus. Ottelua edeltävissä puheenvuoroissa he ovat lähinnä kehuneet toisiaan.

Tunnelma varmasti muuttuu miesten noustessa kehään, mutta esimerkiksi torstain lehdistötilaisuudessa kohteliaisuus korosti vieressä istuneiden naurettavuutta: aiemmassa ottelussa kohtaavat ylemmän keskisarjan Caleb Plant ja Anthony Dirrell yrittivät ajaa toisiaan raivon valtaan lapsellisella naljailulla.

” ”Ihmiset saavat huutaa mitä huutavat.”

Toinen räikeä kontrasti on Heleniuksen kotikulmien ja tämän viikon puitteiden välillä. Hiljaisuudessa viihtyvä ”Nordic Nightmare” asuu Ahvenanmaan maaseudulla ja harjoittelee Maarianhaminan laitamilla yleensä vain valmentajansa seurassa.

Brooklynin Barclays Center vetää enemmän katsojia kuin Maarianhaminassa on asukkaita. Helenius on valmistautunut otteluun maailman ehkä tunnetuimmalla nyrkkeilysalilla Gleason’s Gymillä, jossa ovat harjoitelleet lajin suurimmat legendat, kuten Muhammad Ali ja Mike Tyson – olkoonkin, että sali on muuttanut joitain kertoja.

Nykyään se sijaitsee Manhattan Bridgen kupeessa Brooklynissa, trendikkäissä Dumbon kortteleissa. Sali on tarkoituksella pidetty askeettisena ja rosoisena, perinteisenä. Siellä ei pauhaa musiikki, vaan nyrkkeily on pääasia.

Keskiviikkonakin salilla harjoitteli junioreja ja ihan tavallisia newyorkilaisia, vaikka käytävät olivat täynnä mediaa Heleniuksen ja ennen kaikkea Wilderin perässä.

Helenius vakuutti, että New Yorkin pyöritys ja tähtiloisto eivät pilaa keskittymistä, ja häntä on helppo uskoa.

– Olen ollut niin paljon reissuissa. Viime ottelussa Las Vegasissa oli vielä enemmän mellakkaa, siellä olisi voinut herpaantua helpommin, Helenius sanoi.

Wilder on etelästä, Alabamasta, mutta ”Bronze Bomber” pitää Brooklynia toisena kotinaan ja osaa ottaa yleisönsä showmiehen elkein.

– Aina saapuessani tänne tunnen sähköistävän ilmapiirin. Tunnen ihmisten rakkauden ja tuen, Wilder ylisti Brooklynia.

– Fanejani odottaa oikea hemmottelu!

Deontay Wilder on lauantain ottelussa suursuosikki.

Barclays Centerissä koko yleisö on Amerikan pojan puolella. Mutta niin se oli myös pari vuotta sitten, kun Helenius voitti samalla areenalla brooklyninpuolalaisen Adam Kownackin.

– Ihmiset saavat huutaa mitä huutavat, Helenius kuittasi.

Helenius ja Wilder tuntevat toisensa entuudestaan, koska he ovat aiemmin sparranneet toisiaan.

– En ole silloin ollut valmistautumassa hänen kaltaiseensa vastustajaan, joten minulla oli silloin ihan eri taktiikka ja menetelmät, Helenius sanoi.

Hän siis uskoo, ettei ole paljastanut Wilderille läheskään kaikkia korttejaan. Sen sijaan hän uskoo oppineensa paljon Wilderista tämän otteluista Furya vastaan.

– En voi paljastaa liikoja, mutta Fury näytti minulle matsin avaimen.

Millä eväillä voitto siis irtoaa?

Helenius naurahti kysymykselle.

– Ihan näillä, hän vastasi osoittaen hauiksiaan.

– Meidän viikinkikulttuurin voimalla.

Heleniuksen valmentajan Johan Lindströmin arvio suojattinsa valteista oli hieman erilainen:

– Älli ja pokka.

Lindströmin mukaan kyse on oikeasta mielentilasta, joka Heleniuksen pitää saada napsaistua päälle.

– Jos me olemme parhaimmillamme ja Deontay on parhaimmillaan, me voitamme.

Helenius ja Lindström saapuivat New Yorkiin toissa torstaina. Siellä Heleniusta on sparrannut ukrainalainen Vladyslav Sirenko. Viiden edeltävän viikon aikana Ahvenanmaalla kävivät sparraamassa ukrainalaiset Volodymyr Katsuk ja Dmytro Bezus sekä puolalainen Damian Knyba.

” ”Syö enemmän lihaa ja proteiinia. Jättää hiilarit ja muut paskat muille.”

– Pitkiä, ulottuvaisia, teknisesti hyviä ottelijoita, kovin samankaltaisia kuin Wilder, Lindström perusteli.

– Toinen syy on, että Wilderin valmentaja Malik Scott sparrasi omalla urallaan paljon Oleksandr Usykin kanssa, vietti aikaa Ukrainassa ja omaksui ukrainalaisen nyrkkeilytyylin. Sitä on välittynyt myös Deantayhin.

Suurin osa nyrkkeilyväestä uskoi jo vuosia sitten, että loukkaantumisista kärsineen Heleniuksen ura oli käytännössä ohi.

Helenius löysi kuitenkin uuden kevään Ahvenanmaan rauhasta, jonne hän muutti vuonna 2014. Lindströmin kanssa asetettiin pitkäjänteinen tavoite kohti maailman­mestaruutta.

Nyt Helenius uskoo olevansa elämänsä kunnossa, vasta 38-vuotiaana. Miten se on mahdollista tällä iällä?

– Syö enemmän lihaa ja proteiinia. Jättää hiilarit ja muut paskat muille.

Helenius muutti ruokavaliotaan Lindströmin opeilla. Hän aloitti ketogeenisellä ruokavaliolla, jossa vältetään hiilihydraatteja mutta syödään proteiinin ohella kasviksia.

Sittemmin kasviksetkin ovat jääneet ja Heleniuksesta on tullut miltei puhdas lihansyöjä. Päivässä kuluu tyypillisesti kilo lihaa ja muutama kananmuna.

Kukaan muu terävimmän huipun nyrkkeilijä ei tiettävästi syö samoin opein.

– Jos se toimii hänen keholleen, olkoon Jumala hänen kanssaan. Minusta keho tarvitsee vihanneksia ja kivennäisaineita, mutta hän on näköjään todellinen lihansyöjä. Kaikkien kehot ovat erilaisia, Wilder kommentoi Heleniuksen ruokavaliota HS:lle.

– Toivon hänelle kaikkea siunausta matsi-iltaan asti. Sitten se on bam, baby, good night!

Robert Helenius vakuuttaa, ettei hän hätkähdä lauantain ottelun prameita puitteita.

