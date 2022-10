Robert Helenius järjesti sensaation ensimmäisellä New Yorkin -vierailullaan – nyt häntä odottaa managerin mukaan ”todella hyvä tilipäivä”

Robert Helenius on tottunut aiheuttamaan pettymyksiä Amerikan maaperällä.

Robert Helenius on New Yorkissa valmistautumassa otteluun Deontay Wilderia vastaan. Kuva on lehdistötilaisuudesta.

Robert Helenius, 38, nousee viikonloppuna kehään nyrkkeilyhistorian kovalyöntisimmän miehen, Deontay Wilderin, 36, kanssa. Raskaansarjan ottelussa ei mitellä vöistä, mutta mainetta ja kunniaa sekä molempien ottelijoiden uran jatko ammattilaiskehässä on vaakalaudalla.

Ahvenanmaalla asuvan nyrkkeilijäjätin asioita hoitava manageri Markus Sundman laskee tulevan ottelun menevän suoraan historiankirjoihin.

– Tämä on suurin matsi paitsi Robbelle, myös suomalaiselle nyrkkeilijälle, vaikka hieman tässä ehkä oma kehu haisee, Sundman arvioi.

Lyötyään kovan, puolalaisen Adam Kownackin toistamiseen viime vuoden syksynä, siirtyi Helenius ansaitusti kovempiin neuvottelupöytiin. Puheissa vilahteli jopa mahdollisuus kohdata voittamaton Tyson Fury, joka vastaavasti löi toistamiseen Wilderin samassa illassa, jossa Helenius oli voittoisa.

Ottelutauko venähti reilusti toivottua pidemmäksi, mutta lopulta oltiin pisteessä, jossa vastaan asettui nimi, jonka tilastoja tai ottelun kovuutta ei tarvitse selittää kenellekään.

– Loppuneuvottelut eivät olleet vaikeita. Wilder piti lomaa edellisen matsinsa jälkeen, ja oli epävarmaa, palaako hän lainkaan kehään. Samalla tutkailimme mahdollisuutta kohdata Fury, sillä Robbella on ymmärtääkseni edelleen WBA Mandatory -haastajan asema. Taukoa tuli kuitenkin täydet 12 kuukautta, mikä ei ole hyvä juttu.

Kupletin juoni on nyt selkeä. Helenius on hienoista voitoistaan huolimatta altavastaaja, joka on palkattu Wilderin saaliiksi yhdysvaltalaisen yrittäessä palata raskaan sarjan kärkeen.

Myös Kownackilla oli omat odotuksensa Helenius-ottelun kulusta. Ne eivät vain olleet yhtenäiset Heleniuksen päämäärän kanssa, joten Kownacki tyrmättiin kahdesti.

Deontay WIlder ja Robert Helenius kuvattiin New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Wilder ottelee tällä kertaa alle satakiloisena, Heleniuksen pysäyttäessä vaa´an oletettavasti noin 110 kilon lukemaan. Nopeusetu pysyy Wilderilla, mutta Helenius saattaa silti olla tahdin määrääjä ottelussa.

– Molemmilla on tauon puolesta sama lähtökohta, mutta viimeisin lopputulos on Robben eduksi. Wilder on nyt 10 kiloa aiempaa kevyempi, ja tulee entistä nopeampana takaisin. Räjähtävyys on meidän ongelmamme, mutta isomman painonsa vuoksi Robbe voi vastaavasti ottaa kehän hallinnan itselleen.

Sundman lensi New Yorkiin keskiviikkona ja tapasi suojattinsa leppoisissa tunnelmissa illallisella.

– Tapasin hänet keskiviikkona, ja kävimme syömällä paljon lihaa – siis, aikuisten oikeasti kunnolla. Hän on rento ja hyvillä fiiliksillä. Se on tässä vaiheessa tosi tärkeää, että Robbe lähtee matsiin oikealla fiiliksellä.

Kun Helenius asteli Kownacki-ottelussa kehään, ei kukaan hurrannut hänelle. Nyrkkeily-yleisö muuttaa kuitenkin nopeasti mielensä – etenkin, jos pyörtymään tilattu vastustaja pystyy muuttamaan ottelun lopputuloksen ratkaisevasti odotuksia erilaiseksi.

Kownackille hurrannut yleisö käänsi nopeasti takkinsa ja alkoi kannustaa suomalaista, kun Heleniuksen hanska löysi toistuvasti väylän vastustajan kasvoihin.

– Altavastaajan asema sopii hänelle todella hyvin. Ensimmäisessä illassa Barclays Centerissä meillä ei pitänyt olla mitään saumaa, mutta kun me tulimme paikan päälle, niin olimme sitä mieltä, että tämä on selvä peli ja voitto tulee.

Deontay Wilder on vahva iskijä.

Ottelu Wilderia vastaan on rankattu niin korkealle, ettei Heleniuksen tarvitse ilmaiseksi kavuta kehään. Tarkkoja lukuja Sundman ei edelleenkään paljasta, mutta myöntää tilipäivän olevan todella hyvän.

Absoluuttiselle huipulle ja huipputienesteissä kiinni pysyäkseen Heleniuksen on voitettava tuleva kamppailu.

– Aikaisempiin palkkioihin nähden tämä on hyvä. Emme ole niitä aiempiakaan palkkioita julkistaneet, mutta sen voin sanoa, että tämä on huomattavasti aiempia suurempi palkkio, kuten pitää ollakin. Voitolla tästä ottelusta on maailma auki ja voi käydä maailmanluokan staran neuvotteluita.

Maailman huipulla tähtinyrkkeilijää seuraa tavallisesti pitkä ihmisletka, mutta Heleniuksen tiimi on ja pysyy pienenä.

Valmentaja Johan Lindström kantaa päävastuun kaikesta ottelun aikana. Lindströmin hoitaessa taktiikan ja nyrkkeilijän hyvinvoinnin, avustaa Ervin Kade omalla osaamisellaan ”cut manina”, mikäli hoitoa vaativia haavoja ilmaantuu.

Sundmanille jää täten oma ja pieni, joskin tärkeä tontti hoidettavakseen.

– Me olemme kulmassa kaikki, Johan, Ervin ja minä. Se on huvittavaa, kun toisten perässä kulkee joka paikassa 25 ihmisen kulkue, ja meitä on vain neljä. Minä toimin matsin aikana vesipoikana ja lasken sekunteja Johanille. En puutu mihinkään sen enempää, mutta jos huomaan jotain, kuiskaan sen Johanille. On tärkeää, että vain Johan puhuu erätauon aikana, Sundman sanoo.

Wilder ja Helenius ottelevat klo 4.00 sunnuntain vastaisena yönä.