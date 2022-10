Näin Robert Helenius voi lyödä Deontay Wilderin – asiantuntijalla selvä näkemys voimasuhteista

Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat ennakoivat lauantain suurottelua.

Nyrkkeilyasiantuntija Risto Meronen, ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen ja valmentaja Pekka Mäki kertoivat IS:lle näkemyksensä Wilder–Heleniuksesta ja suomalaisen voittomahdollisuuksista.

Amin Asikainen

– Heleniuksen pitää kestää ottelun alku. Wilder on iso ennakkosuosikki, ja hän tulee matseihin aina kovaa. Viime vastustaja Kownacki oli kova, mutta Wilder on ihan eri luokkaa: iso, nopea ja kova nukuttamaan vastustajiaan.

– Pitää pitää kädet ylhäällä, suojaus kohdallaan. Ajoituksen pitää olla kunnossa. Robbe ei saa lähteä pakittelemaan, vaan hänen pitää ottaa aloite. Helppoa se ei tule olemaan, mutta Wilder pitää saada pois mukavuusalueeltaan.

Pekka Mäki

– Näkisin voimasuhteet Wilderille 60–40. Wilder on ehdottomasti Heleniuksen uran merkittävin vastustaja. Wilderin tyrmäysprosentti on murhaava. Hän on kovalyöntinen ja aggressiivinen nyrkkeilijä, raskassarjalaiseksi kohtalaisen nopea. Faktoja pitää kohdella faktoina. Silti Robertilla on mahdollisuus voittaa tämä ottelu.

– Wilder tulee otteluun kaksi tyrmäystappiota alla, Heleniuksella on kaksi voittoa. Millaisessa henkisessä tilassa Wilder on? Vaikka hän mitä esittää, niin Wilderin psyykkinen varmuus ei välttämättä ole juuri nyt korkeimmalla mahdollisella tasolla, kun taas Heleniuksella on kova usko omaan tekemiseen.

– Robert ei saa otella passiivisesti, muuten käy huonosti. Jos hän saa Wilderin taas peruuttamaan ja on itse hyökkäävä, se muuttaa tilanteen. Wilder ei osaa yhtään puolustaa. Se näkyi Fury-otteluissa. Hän tekee ihan alokasmaisia virheitä, kun joku hyökkää kohti. Wilder on tottunut olemaan hyökkääjä. Selviytyäkseen matsin alusta Robertin pitää lähettää nopeasti viesti, että täällä ollaan ja osataan lyödä.

Risto Meronen

– Robbella on kaksi merkittävää voittoa alla ja Wilderilla tappioita. Se vaikuttaa henkiseen tasoon. Mutta kaikin tavoin kun katsoo ottelulistaa, Wilder on tappaja. Hirveälyöntinen ja aivan ylivoimainen, kunnes Fury tuli vastaan. Silti: Robbe on voittanut kolme entistä mestaria, miksei voisi voittaa nytkin?

– Asetelma on vähintään 60–40 Wilderille, ehkä enemmänkin. Robbe voi silti voittaa. Pitää lyödä niin kovaa, että Wilder pysähtyy. Wilderin oikealle kädelle ei oikein voi mitään, eikä sitä ole kestänyt edes Fury, joka kävi pari kertaa lattiassa. Sitä pitää pystyä välttämään. Ajatus menee näin: jos olen niin huono, että se osuu, niin siinä on riski. Mutta jos olen niin hyvä, ettei hän pääse parhaalla aseellaan osumaan, voittomahdollisuus on olemassa.

Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin ottelu sunnuntaiaamuna noin klo 7. Koko neljän ottelun nyrkkeilyillan voi katsoa Ruudusta erillismaksulla. Tapahtuma alkaa klo 4 Suomen aikaa.

