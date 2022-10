Robert Helenius oli jo matkalla kehäraakiksi, mutta sitten tapahtui jotain – asiantuntijat kertovat hurjasta muutoksesta

Robert Helenius käänsi uransa suunnan viime hetkellä.

Kuka voisi unohtaa Heleniuksen lähes käsittämättömältä tuntunutta kamppailua vuonna 2016 Gonzalo Omar Basilea vastaan? Siis matsia, joka oli ohi 48 sekunnissa.

”Miksi valitset tuollaisia vastustajia, Robert Helenius”, kysyttiin Ilta-Sanomien ottelujutun otsikossa. Kamppailua kuvailtiin ”surulliseksi farssiksi”.

Alkuvuodesta 2018 Rakvere Spordihallissa Tallinnassa, reilun tuhannen katsojan edessä, Robert Heleniuksen käsi nousee ilmaan voiton merkiksi.

Helenius on juuri lyönyt vaivoin valkovenäläisen Juri Bihautson, tuomariäänin. Ja niistä käydään kova poru, vaikka Heleniuksen piti lyödä valtaosan otteluistaan hävinnyt kehäraakki mennen tullen.

Kun sama kaksikko kohtasi uusintaottelussa puoli vuotta myöhemmin Savonlinnassa Olavinlinnan nyrkkeilyillassa, yleisö buuasi kamppailun päätyttyä – vaikka Helenius voitti.

Ja kaikki aivan syystä.

Tuolloin Helenius oli uransa aiempien tappioiden jälkeen hakemassa uutta nostetta heikompia vastustajia vastaan. Se on nyrkkeilyssä täysin tavanomaista.

Nuo ajat tuntuvat nyt kovin kaukaisilta.

Trimmattu Robert Helenius takoi Adam Kownackin nurin suuryleisön edessä USA:ssa.

Robert Helenius oli tuolloin 32-vuotias ja vasta palannut kahden vuoden ottelutauolta, joka johtui rajuista riidoista Sauerland-tallin kanssa. Ura näytti olevan vailla suuntaa.

Nyt, 38-vuotiaana, Helenius valmistautuu uransa suurimpaan otteluun. Hän on aiemminkin kohdannut huippuottelijoita, mm. Dereck Chisoran, Johann Duhaupasin ja Dillian Whyten.

Hän pääsi lauantain huippukamppailuun lyömällä kahdesti kovanyrkkisen Adam Kownackin. Ne ovat Heleniuksen uran aivan kärkipäähän nousevia voittoja.

Silti koskaan aiemmin hän ei ole kohdannut Deontay Wilderin tasoista iskijää. Urallaan ammattilaisena 42 ottelua voittanut – ja 41 kertaa vastustajansa tyrmännyt – Wilder on raskaansarjan todellinen supernimi. Vain Tyson Fury on onnistunut lyömään hänet.

Vain muutama vuosi sitten Heleniukselle buuattiin Olavinlinnan nyrkkeilyillassa miniyleisön edessä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Barclays Center New Yorkissa täyttyy jälleen kerran, ja Helenius on isoimpia nimiä ottelukortilla.

Miten tähän tilanteeseen oikein päädyttiin? Miten Helenius käänsi uransa täydellisesti ympäri?

Helenius ennen Franz Rillin (vas.) kohtaamista 2015.

Helenius möyhensi Gonzalo Omar Basilen Hartwall-areenassa 2016. Mäki oli järjestämässä iltaa ja kertoi nyt, että otteluilta oli hänelle ”pettymys”.

Attila Levin ei kestänyt Heleniuksen kyydissä 2010.

Nyrkkeilyvalmentaja ja -asiantuntija Pekka Mäki uskoo, että Helenius on viime vuosina löytänyt itsensä ja itselleen oikeanlaisen tavan elää ja urheilla.

– Ennen kaikkea Robert on alkanut elää enemmän kuten huippu-urheilijan pitää. Paljon puhutaan hänen lihansyönnistään ja karppaamisesta, mutta uskon, että osittain ne ovat vähän raflaaviakin. Uskon, että perusajatus on joka tapauksessa ollut, että laitetaan tekeminen siihen suuntaan, mitä sen huipulla pitää olla, Mäki arvioi.

Huippuvuosinaankin Helenius sai moitteita fysiikastaan ja kestävyydestään, ja kritiikki vain voimistui Sauerland-eroa seuranneiden paluuottelujen myötä.

– Robert ei esimerkiksi amatööriurallaan ollut mikään himoharjoittelija. Tässä suhteessa esimerkiksi joku Edis Tatli, Eva Wahlström tai Amin Asikainen ovat aivan poikkeustapauksia. Se on näkynyt Robertin ulkoisessa habituksessa. Hän ei urheilullisesti koskaan ollut mikään ihmetys, paitsi pitkä ja ulottuva. Ja hänellä on todella kova lyönti. Mutta voimaan, kestävyyteen tai nopeuteen ei paljoa keskitytty.

Sopimus Sauerlandin kanssa määritteli pitkälti Heleniuksen ammattilaisuran ensivuosia. Hän muutti Saksaan ja pääsi harjoittelemaan huippuolosuhteisiin, mutta omalla tavallaan myös kärsi Saksan silloisesta valtavasta nyrkkeilybuumista.

Kasvavalla alalla Helenius oli vähän kuin yksi mies muiden joukossa.

– Siellä pyöri isoja nimiä, ja uskon, ettei Robert saanut kovin hyvää juuri häneen kohdennettua valmennusta. Kun muuttaa ulkomaille ja vaihtaa valmentajaa, se on aina vaikeaa. Valmennussuhde on erittäin henkilökohtainen. Pitää tuntea valmennettavan taustat ja psyyke. Ja vaikka silloin puhuttiin, että hän pääsee saksalaiseen huippuosaamiseen valmennettavaksi, ehkä se ei ollutkaan niin laadukasta kuin silloin annettiin ymmärtää.

Lue lisää: Näin valtavan summan Robert Helenius tienaa tulevasta superottelusta – Pekka Mäeltä kova arvio palkkiosta

Lue lisää: Tyson Fury latasi lohduttoman arvion Robert Heleniuksesta – nosti esiin vuosien takaisen turpasaunan

Helenius löi ”Nigerian Nightmare” Gbenga Oluokunin vuonna 2010.

Helenius on mainiossa kunnossa ennen suurottelua. Kuva syyskuulta.

Raha-asiat ovat aiemmin sotkeneet Heleniuksen kuvioita merkittävästi. Suomalainen oli ottelematta kahden vuoden ajan, kun hän yritti irti sopimuksestaan saksalaisen Sauerland-tallin kanssa.

Myöhemmin kovanyrkki kävi oikeutta entisen managerinsa ja tämän asianajajan kanssa kanssa, mistä Helenius joutui maksamaan nelinumeroisen summan.

Mäki järjesti joitain otteluiltoja, joissa Helenius oli illan kärkinimi. Hän muistaa, että raha-asiat olivat keskeisessä roolissa jo viime vuosikymmenen puolivälissä.

– Hän teki sopimuksen, joka toi hänelle suhteessa aloittelevaksi nyrkkeilijäksi isoja palkkioita, mutta siinä puhuttiin jo myös EM-otteluiden palkkioista. Kun EM-ottelun aika tuli, alkoi tällaiset hommat, ettei hän ollut koskaan tyytyväinen palkkioihinsa. Promoottorille urheilija on sijoitus, ja jossain vaiheessa sijoitukset yritetään saada maksamaan takaisin. Tämä perusajatus ehkä unohtui jossain kohtaa.

Mäki uskoo, että palkkioriidat ja raskas ero Sauerlandin kanssa vaikuttivat Robertin motivaatioon. Hänen elämänsä oli jatkuvassa myllerryksessä, kun hän pisti taustatiimiään uusiksi ja muutti Ahvenanmaalle.

– Pikku hiljaa asetuttuaan hän on alkanut saada ympärilleen enemmän ihmisiä, jotka keskittyivät häneen ja siihen, miten hänestä saadaan paras mahdollinen irti.

Lauantaina kehään astuu aivan eri Helenius kuin se, joka poistui buuausten saattelemana Savonlinnasta. Hän on fyysisesti huippukunnossa ja näyttää nauttivan nyrkkeilystä entistä enemmän.

Johan Lindström on Heleniuksen valmentaja.

Pekka Mäki on aina seurannut Heleniuksen uraa läheltä ja on ollut joskus myös mukana otteluiltojen järjestämisessä.

Myös nyrkkeilyasiantuntija Risto Meronen uskoo, että elämän saaminen tasapainoon on merkittävässä roolissa Heleniuksen nykyvireen suhteen.

– Ulospäin Robbe näyttää ihan eri tavalla urheilijalta. Muistetaan samalla kuitenkin, että hän otti aiemmin urallaan jo isoja voittoja. Nyrkkeilijä voi ihan hyvin olla huipulla vielä yli nelikymppisenäkin, jos vireys ja fysiikka ovat kunnossa. Kun kokemus ottelijana ja kokemus ihan elämästäkin karttuvat, nyrkkeilijä on koko ajan parempi, Meronen pohtii.

Merosen mielestä Sauerlandin vuodet olivat Heleniukselle ”ihan karmeaa aikaa”. Helenius otteli kamppailuissa, joilla oli valtava maailmanlaajuinen yleisö, mutta viivan alle ei jäänyt kuin riitoja ja velkaa. Vähempikin painaisi ketä hyvänsä.

– Ahvenanmaalla hän saa elää perheensä kanssa. Elämän kannalta on tärkeää, että hän saa olla perheensä lähellä. Kaikki hälinä on mahdollisimman kaukana.

Meronen ja Mäki sanovat kuin yhdestä suusta kuulleensa, että Heleniuksen harjoitteluinto on korkealla tasolla. Valmentaja Johan Lindström saa kehuja.

– Iso kiitos Johan Lindströmille. Ennen Robben valmentamista hän ei ollut nyrkkeilypiireissä tuttu, mutta hän on selvästi tuonut paljon fyysiselle puolelle. Ympärillä on toimiva porukka. Se on aina hyvä juttu, kun tiedetään mitä tehdään ja mihin ollaan menossa.

Robert Heleniuksen ja Deontay Wilderin ottelu sunnuntaiaamuna noin klo 7. Koko neljän ottelun nyrkkeilyillan voi katsoa Ruudusta erillismaksulla. Tapahtuma alkaa klo 4 Suomen aikaa.

Ilta-Sanomat ja Ruutu ovat molemmat osa Sanoma Media Finlandia.