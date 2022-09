Nyrkkeily uhkaa kadota olympialaisista sunnuntain kohuäänestyksen jälkimainingeissa.

Vladimir Putinin seurassa viihtyvä Umar Kremlev on luotsannut Kansainvälisen nyrkkeilyliiton Venäjän syleilyyn – ja samalla ulos olympialaisista?

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto IBA on ajautunut syviin vesiin – tai pikemminkin Venäjän vankkaan syleilyyn.

Sunnuntaina liiton jäsenmaiden oli määrä äänestää puheenjohtajasta istuvan venäläisen Umar Kremlevin ja hollantilaisen haastajan Boris van der Vorstin välillä.

Varsinaista äänestystä ei lopulta edes syntynyt. Armenian Jerevanissa pidetyssä kokouksessa kun päätettiin äänestää ensin siitä, järjestetäänkö edes koko puheenjohtajaäänestystä.

Tuomio oli selvä. 106 jäsenliittoa äänesti vastaan ja vain 36 äänestyksen puolesta. Näin ollen Vladimir Putinin kanssa veljeilevä Kremlev jatkaa IBA:n ohjaksissa.

– Valtava pettymys, Suomen nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine huokaa.

– Toiveissa oli, että enemmistä olisi nähnyt tämän riskin. Että nyrkkeily menettää olympiastatuksen. Tässä oli mahdollisuus puuttua siihen.

Laine arvioi karkeasti, että länsimaat olivat muutoksen puolesta, kun taas Itä-Eurooppa ja ”kehittyvät maat” seisoivat Kremlevin takana.

Kremlevin vuonna 2020 alkaneen puheenjohtajakauden aikana nyrkkeilyliitto on kietoutunut vahvasti Venäjän ympärille.

Hän toi heti ensi töikseen talousvaikeuksissa olleen liiton sponsoriksi Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazpromin.

– Kun raha tulee niin vahvasti vain ja ainoastaan Gazpromilta, on taipumus ajatella, että Venäjän valtio on vahvasti ratissa kiinni, Laine ruotii kansainvälisen nyrkkeilyliiton toimintaa.

Kremlev on myös perustanut Moskovaan jonkinlaisen toimiston kansainväliselle nyrkkeilyliitolle, vaikka virallisesti liiton pääkonttori on Sveitsissä.

Umar Kremlev naureskelemassa Vladimir Putinin kanssa syyskuun alussa.

Kremlevin – ja Gazpromin – johdolla IBA alkoi pari vuotta sitten jakaa rahallista tukea eri maiden nyrkkeilyliitoille.

Laine kertoo Suomenkin hakeneen ”merkittävää” avustuspottia, mutta sitä ei kuitenkaan Suomelle myönnetty.

– Suomellekin avustus olisi ollut merkittävä, mutta jos miettii kehittyviä maita, heille sen merkitys on vielä isompi. Ymmärrän, että se hyvin helposti vaikuttaa heidän äänestyskäyttäytymiseen.

– Avoimesti ei ole edes viestitty, mitkä maat avustusta hakivat ja mitkä sitä saivat.

Myöskään sunnuntain ”puheenjohtajavaalin” äänestyspäätöksiä ei tarkemmin julkistettu.

Laine pitää pitkän tauon kysyttäessä, olivatko hänen mielestään Kremlevin äänet toisin sanoen ostettuja.

– Hirveän varovainen olen käyttämään termiä äänien ostamisesta, mutta ymmärrän, jos jotkut asian sillä tavalla näkevät, suomalaispomo muotoilee.

Kansainvälisen nyrkkeilyliiton ympärillä on jo ennestään ollut hähmäisyyttä.

Marko Laine

Jo ennen Kremlevin valtakautta IBA on ryvettynyt muun muassa valtataisteluissa, talousongelmissa ja sopupelisyytteissä.

Tokion olympialaisissa Kansainvälinen olympiakomitea ei enää edes antanut IBA:n järjestää nyrkkeilyturnausta, vaan KOK perusti sitä varten oman organisaationsa.

Saman kuvion on määrä toistua kahden vuoden päästä Pariisissa, mutta sen jälkeen nyrkkeilyä ei välttämättä enää nähdä olympialaisissa.

– Uskon, että lähipäivinä KOK antaa jonkinlaisen kannanoton. Odotan pelonsekaisin tuntein sitä, Laine sanoo.

– KOK odottaisi IBA:lta selkeitä toimenpiteitä, jotta olympiastatus voitaisiin saada takaisin. Tämä viikonlopun päätös ei ole sellainen, joka parantaa mahdollisuuksia.

Miro Potkonen iski olympiapronssia sekä Riossa että Tokiossa.

Los Angelesin olympialaisiin 2028 nyrkkeilyn mukanaoloa ei vahvistettu. Venäläisiin käsiin ajautuneen lajin yli satavuotinen olympiaperinne on vaarassa katketa.

– Se on erittäin aiheellinen pelko, Laine alleviivaa.

Suomi on saanut historian saatossa nyrkkeilystä 16 olympiamitalia. Viime vuosina se on ollut suorastaan mitalisampo. Kaksista edellisistä kesäolympialaisista kaksi kolmesta suomalaismitalista on tullut nyrkkeilykehästä – kiitos Mira Potkosen.

Olympiastatuksen menettäminen olisi kova isku myös Suomen nyrkkeilyliitolle ja sen valtiolta saamille tukirahoille.

– Ainakin Olympiakomitean kautta tulevaan julkiseen rahaan se vaikuttaisi. Mahdollisesti myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulevaan yleisavustukseen, Laine ynnäilee.