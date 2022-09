Deontay Wilderin valmentajalta vakava varoitus Robert Heleniukselle: ”Hän tajuaa nopeasti, kun...”

Malik Scottin mielestä Heleniuksen ei kannata matkia Tyson Furya.

Suomen nyrkkeilyn kirkkain tähti Robert Helenius kohtaa Deontay Wilderin alle kolmen viikon kuluttua New Yorkissa. Kovalyöntinen Wilder lähtee raskaan sarjan mittelöön suvereenina suosikkina.

Näin uskoo myös Malik Scott , Wilderin valmentaja. Scott varoitti Heleniusta, mitä tämän ei kannattaisi tehdä hänen suojattiaan vastaan, tai muutoin jälki on rumaa.

– Hän varmasti yrittää jäljitellä Tyson Furyn taktiikkaa ja painostaa Deontayta. Tiedämme, ettei hän ole sellainen ottelija, mutta hän aikoo takuulla kokeilla sitä, koska hän on nähnyt jonkun muun saman kokoisen ottelijan menestyvän Deontayta vastaan sillä tavoin, Malik sanoi Fighthypen haastattelussa.

Furyn ja Wilderin trilogian ensimmäinen osa päättyi ratkaisemattomaan. Kahdessa viimeisessä Fury löi yhdysvaltalaisen näytöstyyliin.

Heleniukselle Scott maalailee ankeampaa lopputulemaa, jos tämä aikoo otella kuin Fury.

– Hän tajuaa nopeasti, miltä tuntuu, kun Wilder iskee kunnolla 10-unssisella hanskalla, Scott

Scott muistutti haastattelussa, että Helenius ja Wilder ovat toisilleen tuttuja vuoden takaisista sparrauksista. Valmentajavelhon mukaan suomalaiskorsto ”ei ollut hyvä” sparraajana.

12-eräinen ottelu on kuitenkin täysin eri asia, Scott huomautti.

– Juuri sen takia hän on todella vaarallinen. Emme voi vain muistella paria hyvää päivää Heleniusta vastaan, koska se ei anna oikeaa kuvaa siitä, millainen hän on nyrkkeilijänä. Hän on tosissaan. Mutta minä ja Deontay tiedämme, kuka hän on, mikä tekee meistä valmiimpia ja vaarallisempia, hän totesi.

Malik Scott ja Deontay Wilder harjoittelivat torstaina Las Vegasissa.

Myös Wilder itse tuntui ottavan suomalaisvastustajansa tosissaan, vaikka monet asiantuntijat ovat pitäneet Heleniusta pelkkänä Wilderin aistinlautana kohti MM-ottelua.

– Olemme työstäneet asioita, joita Helenius ei ole nähnyt minulta koskaan aikaisemmin. Toisaalta hänkin yrittää tehdä juttuja, joita minä en ole vielä kokenut. Yhdestä asiasta Robertissa silti pidän: hänellä on soturin sydän kuten minullakin, Wilder ylisti perjantaina.

Helenius valmistautuu uransa isoimpaan mittelöön kotimaisemissaan Ahvenanmaalla. Hän matkustaa Yhdysvaltoihin lokakuun alussa.