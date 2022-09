Urheilupamppu veljeili Putinin kanssa Moskovassa ja jakoi ylpeänä kuvia – suomalaispomo pöyristyi: ”Uskomatonta!”

Venäläinen puheenjohtaja Umar Kremlev on luotsannut Kansainvälisen nyrkkeilyliiton Venäjän syleilyyn.

Kansainvälisessä nyrkkeilyliitossa (IBA) on käynnissä itä vastaan länsi -kamppailu, joka huipentuu ensi viikon sunnuntaina käytävään puheenjohtajavaaliin istuvan puheenjohtajan, venäläisen Umar Kremlevin ja hollantilaisen haastajan Boris van der Vorstin välillä.

Amatöörinyrkkeilyn valtataistelu on saanut härskejä piirteitä, kun Kremlev on luotsannut lajiliiton väkevästi Venäjän syleilyyn.

Tuorein kohu syntyi viikko sitten, kun Kremlev poseerasi Vladimir Putinin rinnalla Moskovaan avatun nyrkkeilykeskuksen avajaisissa. Ylpeänä hän julkaisi yhteiskuvia omalla Instagram-tililläänkin.

– Uskomatonta, Suomen nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine kommentoi nähtyään kuvat.

Suomen nyrkkeilyliitto on asettunut IBA:n puheenjohtajavaaleissa Kremlevin haastajan Boris van der Vorstin taakse ja kuuluu yhdessä 19 muun kansallisen lajiliiton kanssa Common Cause Alliance -ryhmittymään, jonka tavoitteena on säilyttää nyrkkeilyn olympiastatus.

– Olemme muutoksen etujoukoissa, Laine linjaa.

Common Cause Alliance -ryhmittymän näkemys, on ettei kansainvälinen nyrkkeilyliitto voi jatkaa Kremlevin alaisuudessa mikäli se haluaa puhdistaa maineensa.

Näkemys on enemmän kuin perusteltu, sillä poseeraaminen Putinin kanssa on Kremleville vain jäävuoren huippu. Hänen vuonna 2020 alkaneen puheenjohtajakautensa aikana nyrkkeilyliitto on valunut lähemmäs ja lähemmäs Venäjää.

Jo puheenjohtajakautensa aluksi Kremlev hankki liiton yhteistyökumppaniksi venäläisen maakaasu- ja öljykonsernin Gazpromin, joka on erittäin avokätisesti sponsoroinut muitakin lajiliittoja, kuten Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa.

Yhteistyösopimus Gazpromin kanssa oli lääkettä IBA:n talousvaikeuksiin mutta sitoi kattojärjestön tiiviimmin Venäjään.

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto on ollut suurissa vaikeuksissa jo ennen tuoreimpia kohuja liian läheisistä Venäjä-kytköksistä.

Korruption, hämärän tuomaritoiminnan ja huonon taloudenpidon takia IBA ei saanut järjestää Tokion olympialaisissa nyrkkeilykisoja, vaan KOK perusti sitä varten oman organisaationsa. Sama kuvio toistunee Pariisin olympialaisissa 2024.

IBA:n pitäisi pystyä osoittamaan ratkaisseensa ongelmansa palauttaakseen maineensa KOK:n silmissä ja säilyttääkseen asemansa olympialajina Los Angelesissa 2028.

Mira Potkonen Tokion olympialaisissa. Kansainvälinen nyrkkeilyliitto ei saanut järjestää nyrkkeilykisoja, vaan KOK järjesti ne itse.

Nyt KOK on kuitenkin huolissaan siitä, että liiton rahoitus on liikaa Gazpromin varassa.

KOK on ilmaissut huolensa myös siitä, että liitossa valta on keskittynyt liikaa Kremlevin joukkojen ympärille. Kremlev on perustanut Moskovaan jonkinlaisen toimiston kansainväliselle nyrkkeilyliitolle, vaikka virallisesti liiton pääkonttori on Sveitsissä.

– Tämä tuli minullekin uutisena vähän aikaa sitten, että Moskovassa on mahdollisesti haarakonttori ja että oikea pääkonttori on vain paperilla Lausannessa. Mutta tästä minulla ei ole täyttä varmuutta, Suomen nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Laine sanoo.

Laine on varovaisen skeptinen ensi sunnuntain puheenjohtajavaalien suhteen, sillä valtakamppailu on jo ollut hämärää.

Vaalien piti alun perin olla jo toukokuussa, mutta päivää ennen vaalikokousta IBA:n nimitysvaliokunta katsoi Kremlevin vastaehdokkaan van der Vorstin rikkoneen IBA:n sisäisiä kampanjointisääntöjä ja torppasi tämän ehdokkuuden.

– Tuo haiskahti niin pahasti, Suomen nyrkkeilyliiton Laine kommentoi.

Hollantilainen valitti asiasta urheilun vetoomustuomioistuimeen CAS:iin, joka totesi rikkeen pieneksi ja linjasi, että van der Vorst saa asettua ehdolle. CAS myös totesi, että istuva puheenjohtaja Kremlev oli syyllistynyt samaan rikkeeseen kampanjoinnissa.

Sekin kaihertaa Lainetta, että puheenjohtajavaalit järjestetään Jerevanissa.

– Olimme mukana yrittämässä siirtää vaalit Sveitsiin, mutta se ei onnistunut.

– Tärkeää olisi sekin, että vaali järjestettäisiin suljettuna vaalina, ettei vain tule mitään viittausäänestystä. IBA ei ole vielä vastannut tähän asiaan mitään, Laine sanoo.

Vladimir Putin ja Umar Kremlev.

Hollantilaisen van der Vorstin taakse on jo asettunut joukko länsimaiden lajiliittoja, mutta Laineen mukaan Kremlevin takana saattaa olla esimerkiksi kehittyvien maiden lajiliittoja, jotka ovat saaneet kansainväliseltä liitolta tukea Gazpromin rahoista.

Jokaisella kansallisella lajiliitolla on vaalissa yksi ääni.

– Kehittyvien maiden nyrkkeilyliitoissa raha saattaa olla tiukalla. En nyt suoraan sano, että Kremlev on ostanut ääniä, mutta... Laine veistelee kieli keskellä suuta.

Olisi todennäköisesti suuri kolaus nyrkkeilyn olympiahaaveille, jos Kremlev saisi jatkaa lajiliiton puheenjohtajana vaalien jälkeen.

Entä miten Suomen nyrkkeilyliitto siinä tapauksessa reagoisi? Irtautuisiko se Venäjä-myönteisestä kattojärjestöstä, ja voisivatko suomalaisurheilijat enää käydä IBA:n järjestämissä tapahtumissa?

– Tämä on erittäin kiperä kysymys. Ideologisesti olisi oikea tapa irtautua IBA:n toiminnasta, mutta sitten toisaalta liitot ovat nyrkkeilijöitä varten. En henkilökohtaisesti näe suotavana, että urheilijat joutuisivat kärsijäksi.

– Väännetään me kabineteissa ja kokouksissa ja pyritään turvaamaan se, että urheilijat voivat keskittyä harjoittelemiseen ja että heillä on mahdollisuus näyttää osaamistaan, Laine sanoo.

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto on sulkenut venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tapahtumiensa ulkopuolelle.

Suomen nyrkkeilyliitto on päättänyt, ettei se ota venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilijoita Suomeen kisaamaan eikä lähetä urheilijoita kilpailuihin, joissa on venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilijoita.