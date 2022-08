Deontay Wilder ylisti Robert Heleniusta, mutta painotti yhtä asiaa: ”Älkää ymmärtäkö väärin”

Lokakuiseen matsiin valmistautuvat nyrkkeilijät marssivat median eteen.

Lokakuun 15. päivä on suuri päivä 38-vuotiaalle Robert Heleniukselle. Suomalainen kohtaa silloin Deontay Wilderin, 36, raskaan sarjan ottelussa. Vuosi sitten hän sparrasi Wilderiä tämän valmistautuessa Tyson Furyn kohtaamiseen.

Nyt Helenius pääsee itse ottamaan mittaa Wilderista, joka on pitänyt Fury-tappion jälkeen ottelutaukoa. Kaksikon lehdistötilaisuudessa ei nähty sähinää eikä silmiin tuijottelua, koska kumpikin ottelija esiintyi etäyhteyden välityksellä.

Ja sen lisäksi aistittavissa oli molemminpuolinen kunnioitus, joka tuli esille lähes jokaisessa vastauksessa.

Wilder ilmoitti nauttineensa harjoittelusta Heleniuksen kanssa ja pitävänsä tätä kunnian miehenä.

– Hän on hämmästyttävä ja kunnioitan Robertia ja hänen valmentajaansa, Wilder sanoi.

Suomalainen vastasi samalla mitalla.

– Tämä on minulle iso matsi ja kunnioitan isosti häntä, Helenius kehaisi tulevaa vastustajaansa.

Wilder korosti kummankin iskijän suurta sydäntä.

– Kehässä tärkeintä on sydän ja meillä molemmilla on taistelijan sydän. Kumpikaan ei lähde areenalta ennen kuin on antanut kaikkensa, Wilder sanoi.

Alabamassa kasvaneen pugilistin mukaan hän ja Helenius ovat tyyppejä, jotka tulevat hyvin toimeen keskenään. Samaan hengenvetoon Wilder muistutti, ettei kaveruus kanna kehään asti.

– Älkää ymmärtäkö väärin. Olemme treenanneet yhdessä ja tunnemme toisemme, mutta se ei tarkoita, etteikö matsista tulisi kiinnostava.

Wilder kertoi tilaisuudessa, ettei hän ole varsinaisesti kaivannut nyrkkeilyä vuoden mittaisen tauon aikana. Hän tehneensä paljon asioita, joihin ei ole aikaisemmin ollut aikaa.

Helenius sen sijaan ilmoitti pitäneensä edellisen ottelunsa (voitto puolalaisesta Adam Kownackista lokakuussa 2021) jälkeen kahden viikon tauon ja harjoitelleensa sen jälkeen kohti unelmaansa.

– Olen luvannut suomalaisille faneilleni hankkivani MM-vyön ja sen eteen olen tehnyt töitä, Helenius kertoi unelmastaan.

Myös tilaisuuden juontaja noteerasi kaksikon lämpimät välit ja keskinäisen kunnioituksen. Jutustelun lopuksi hän kysyi Heleniukselta, mitä New Yorkin ottelu merkitsee hänelle, hänen uralleen ja Suomelle.

– Jos en uskoisi pääseväni tällaiseen otteluun, olisin etsinyt helpompia hommia, Helenius sanoi ja ilmoitti tukeutuvansa kehässä viikinki-henkeen ja suomalaiseen sisuun.