Megaotteluun valmistautuva Robert Helenius sai jo maistiaisen tyrmäyskoneesta – suomalaiselta kuumottava paljastus

Robert Helenius uskoo tietävänsä, miten Deontay Wilder kukistuu. Hän kuitenkin paljastaa, etteivät viime vuoden sparraussessiot tyrmäyskoneen kanssa luistaneet.

Suomalaisnyrkkeilijä Robert Helenius valmistautuu uransa isoimpaan otteluun. Hän kohtaa 15. lokakuuta New Yorkin Barclays Centerissä raskaan sarjan supertähden Deontay Wilderin.

Helenius, 38, ja Wilder, 36, ovat toisilleen entuudestaan tuttuja. Viime syksynä Helenius vieraili yhdysvaltalaisen leirillä Alabamassa ja otti sparrauseriä tätä vastaan.

Wilder valmistautui tuolloin kolmanteen kohtaamiseensa Tyson Furya vastaan. Helenius virittäytyi Adam Kownackia varten.

Helenius kertoi vajaan vuoden takaisesta sparrauskokemuksistaan maanantaina julkaistussa Fighthypen videohaastattelussa.

– Hän (Wilder) oli aivan erilainen ottelija kuin Kownacki, enkä ollut aina ihan valmis... En sanoisi, että sparraussessiot menivät hyvin. Mutta ne olivat hyviä sparreja meille molemmille, Helenius sanoi ja muistutti heti perään sparranneensa uransa aikana monia muitakin huippuottelijoita, muun muassa Anthony Joshuaa ja Aleksandr Povetkinia vastaan.

Helenius myönsi haastattelija Lance Pugrimelle, että hän ja Wilder tulivat viime vuonna mukavasti juttuun. Suomalainen kehui Wilderia sekä ihmisenä että nyrkkeilijänä. Nyrkkeilijöille kovin ominaista uhoamista ei ”Pohjolan Painajaisesta” irronnut.

– Kun ottelu varmistui, mietin aluksi, että ”voi veljet”. Meillä oli hyvät sessiot ja juttelimme niiden jälkeen. Jaoimme samanlaisia ajatuksia elämästä. Tietysti se on vähän vaikeaa kohdata hänet. Mutta tämä on urheilua. Minun on oltava aggressiivinen ja sulkea tunteet pois, kun astun kehään, kolmen ottelun voittoputkessa paahtava Helenius tuumi.

Wilderia pidetään painoluokkansa ehkäpä tulivoimaisimpana iskijänä. Hän on ottanut ammattilaisuransa 42 voitosta yhtä vaille kaikki tyrmäyksellä. Ainoat tappiot (2) ovat tulleet Furyn käsittelyissä.

Robert Helenius otteli edellisen kerran viime lokakuussa. Hän nuiji puolalaisen Adam Kownackin keskeytyskuntoon.

Wilder ei ole tekniikkataituri, mutta hänen oikea suoransa on harvinaisen nukuttava. Myöskään Heleniuksen heijari ei ole heppoisimmasta päästä, mistä kertoo hänen väkevähkö tyrmäysprosenttinsa 58,82.

Suomalaiskorstolla oli selvä resepti siihen, miten Wilder kaatuu.

– Minun on oltava aggressiivisempi kuin aikaisemmissa otteluissani ja puskea eteenpäin. Reaktioni on oltava paremmat kuin koskaan. Lisäksi minun täytyy olla riittävän hyvässä kunnossa, jotta pystyn pitämään keskittymiseni ja olemaan hereillä kaikki 12 erää, hän sanoi Fighthypen haastattelussa.

– Siitä tulee hurja mylly. En pidä häntä helppona vastustajana. Hän on kova nyrkkeilijä kuten on näyttänyt monissa otteluissaan. Annan kaikkeni, koska tavoitteenani on olla maailmanmestari, Helenius linjasi.

Ukrainalainen Oleksandr Usyk on WBA-, WBO-, IFB-iittojen maailmanmestari. Eläköitymispäätöksensä pyörtämisellä viime päivät vihjaillut Fury on WBC-liiton valtias.