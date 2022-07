Kommentti: Robert Helenius on kohtaamassa pelätyn tyrmääjän – tästä syystä se kannattaisi

Epätietoisuus Robert Heleniuksen seuraavasta vastustajasta jatkuu vielä toistaiseksi, mutta päättelemällä pääsee pitkälle, kirjoittaa Miika Wuorela.

Premier Boxing Champions -tallin (PBC) kotisivu kertoo 4. syyskuuta järjestettävästä otteluillasta, jossa vastakkain iskevät raskaan sarjan kovanaamat Luis Ortiz ja Andy Ruiz. Molemmat tallin PBC-tallin omia iskijöitä, kuten kuvaan kuuluu.

PBC:n suojatteja ovat myös Robert Helenius ja Deontay Wilder. Ja he molemmat ovat jo tovin olleet vailla tositoimia.

Helenius, 38, on uransa huippua lähestyvä nyrkkeilijä, jolle äärimmäisen kovanyrkkinen Wilder, 37, olisi mitä mainioin vastus syyskuun iltaan.

Wilderin 42 voitosta yhtä vaille kaikki on tullut tyrmäyksellä. Mies on hävinnyt vain raskaan sarjan kiistattomalle ykkösnimelle Tyson Furylle.

Deontay Wilder (oik.) hävisi Tyson Furylle Las Vegasissa lokakuussa 2021.

Helenius ja Wilder ovat tutustuneet toisiinsa jo aiemmin, kun suomalainen on vieraillut Yhdysvalloissa Wilderin harjoitusvastustajana tämän kotileirillä, Tuscaloosassa, Alabaman osavaltiossa.

Wilderin ura koki rajun inflaation, kun kaksi viimeistä kohtaamista Furyn kanssa päättyi pahannäköisiin tyrmäystappioihin. Mikäli Wilder kokee, että hänellä on vielä saavutettavaa lajin huipulla, on vauhtia haettava yrittämällä pysäyttää puolituttu suomalaisjätti.

Ottelun juoni on sikäli selkeä, että kumpikin tarvitsee voiton jatkaakseen ammattilaiskehässä. Nyrkkeilyn armottomaan luonteeseen kuuluu välillä todellisia titaanien taisteluja, joissa mestaruusvöiden sijaan on panoksena uran jatko.

Se on kortti, jonka Helenius on päättänyt katsoa. Voittamalla Wilderin MM-ottelu on sopimusteknisesti, henkisesti ja kaikin muinkin tavoin Heleniukselta enää allekirjoituksen päässä.