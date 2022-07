Robert Heleniuksen managerilta jättipaljastus – seuraava ottelu on jo sovittu

Robert Helenius lataa vielä kerran kaiken peliin. Tai kaksi, sillä syksyn suuren ottelun jälkeen on vihdoin aika taistella siitä, mihin Heleniuksen koko ammattimainen nyrkkeilyura on tähdännyt.

Kiireinen Robert Helenius on juuri ennättänyt istahtaa autoonsa.

Jättikokoisen avolava-auton keula on käännetty Maarianhaminan salilta kotia kohti. Reilun 20 kilometrin automatka taittuu nopeasti – kuten aina – kun treenisessionsa päättänyt nälkäinen nyrkkeilijä suuntaa Sandra-vaimonsa kattamaan pöytään.

Puhelimeen vastaa hengitystään tasaileva urheilija, jonka äänestä kuulee, että asiat ovat hyvin juuri tällä hetkellä.

– Hyvää kuuluu. Treenattu on, eli samaa kuin aina ennenkin. Ei tässä paljon lomaa ole pidetty. Ylläpitävää treeniä on tehty ja voimatasoa nostettu, Helenius pohjustaa.

Kova fysiikkaharjoittelu on Heleniuksen päätyö silloinkin, kun nimeä ei ole vielä ottelusopimukseen raapustettu. Epäselvyyttä siitä, millaisin panoksin uran viimeiset vuodet edetään, ei ole kenelläkään Heleniuksen tiimistä.

– Kulisseissa on väännetty sopimuksista, joten ei tässä täydessä pimennossa ole oltu. Ainakin kaksi vuotta tässä vielä otellaan, vaikka en ole asettanut mitään aikarajaa. Kyllähän tässä 38-vuotiaana tuntee itsensä jo vanhaksi, mutta pystyn yhä parantamaan ottelemistani.

Edellisestä ottelusta on kulunut jo yhdeksän kuukautta. Tuolloin Helenius voitti puolalaisen Adam Kownackin toistamiseen, Las Vegasissa käydyssä ottelussa.

Nyt, vihdoin, Helenius on tilanteessa, jossa hän on jatkamassa voittokulkuaan kehässä. Viimeisimmät kolme vuotta Helenius on edennyt vain matsi per vuosi tahtia. Se on laittanut henkisen kestävyyden koetukselle, kun epätietoisuus tulevasta ja torsoksi jääneet sopimusneuvottelut ovat koetelleet.

– Kun matsi lähestyy, treenin fokus muuttuu. Silloin pystyy tsemppaamaan ne viimeiset minuutit, vaikka nyrkkeily on minulle enemmänkin elämäntapa. Koetan päivittäin parantaa omaa osaamistani.

– Treeni koostuu todella monipuolisesta tekemisestä, kuten uinnista, pyöräilystä, juoksusta, ja tietysti lajikohtaisesta harjoittelusta.

Johan Lindström (oik.) auttaa Robert Heleniukselle nyrkkeilyhanskan käteen. Miesten yhteistyö alkoi, kun Helenius palasi Saksasta kotimaahansa vaikeiden vuosien jälkeen.

Kaikki tekeminen tähtää siihen, että kun uran huippuhetki eli MM-ottelu kehässä koittaa, on Helenius valmis – eikä pelkästään ottelemaan, vaan myös voittamaan.

– Tarjouksia on tullut, mutta meillä on sopimus PBC-tallin kanssa. Jos olisimme jo saaneet paikan MM-ottelusta, niin silloin sopimus olisi purettu. Toivoin jo viime ottelun jälkeen seuraavan matsin olevan MM-ottelu, mutta se on sitten seuraavan jälkeen vasta, Helenius laskee.

Heleniuksen taustalla työskentelee manageri Markus Sundman.

Ottelusopimukset ovat nyrkkeilyssä tarkoin varjeltuja salaisuuksia siihen asti, kunnes järjestävä taho julkistaa asian.

Niinpä Sundman ei pysty puhumaan Heleniuksen tulevasta ottelusta kovinkaan vapautuneesti, mutta suostuu sanomaan muutaman faktan.

– Ottelu on valmiina. Se käydään PPV-matsina syksyllä USA:ssa.

Pay-per-view –ottelut ovat rahakkaita työtilaisuuksia ottelijoille. Rahaa tärkeämpää on kuitenkin se, että Heleniuksen matka jatkuu kohti vielä suurempia tilipäiviä ja MM-titteliä.

– Se on iso ottelu, merkittävä – sellainen, joka vie asioita eteenpäin. Vastustajan nimi kertoo kyllä, mistä on kyse, Sundman lupaa.

Uran tärkeimmän välietapin tarkoitus on hyvin yksinkertainen.

– Tämä on pakkovoitto. Sitten tulee MM-ottelu, Sundman sanoo.