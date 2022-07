Mitä ihmettä? Nyrkkeilytähti pullisteli Boris Johnsoniksi naamioituneena – katso hämmentävät kuvat

Derek Chisora tunnustautui Boris Johnsonin kannattajaksi.

Raskaan sarjan tähtinyrkkeilijä Derek Chisora ilmestyi perjantaina punnitustilaisuuteen Britannian pääministerin virasta eroavan Boris Johnsonin naamariin sonnustautuneena.

Chisora kohtaa lauantaina Lontoon O2-areenassa Kubrat Pulevin.

Brittiottelija Chisora, 38, kertoi jo torstaina olevansa Johnsonin ja Brexitin kannattaja.

– Kuulkaa, koen nyt paljon isompia paineita, koska Boris Johnson on poistunut pelistä. Paineet kasvavat, sillä ihailen suuresti Johnsonia, Chisora veisteli torstaina Daily Starin mukaan.

Johnson ilmoitti erostaan torstaina. Hän kertoi jatkavansa pääministerinä siihen saakka, kun seuraaja on valittu.

Derek Chisora hauskuutti yleisöä.

Kubrat Pulev (oik.) on kukistanut Chisoran jo kertaalleen.

Chisora ja Pulev kohtasivat ensimmäisen kerran kuusi vuotta sitten. Bulgarialainen voitti tuolloin hajaäänituomiolla.

Pulev, 41, on hävinnyt Chisora-voittonsa jälkeen vain yhden ottelun, Anthony Joshualle 2020. Chisora on kolmen ottelun tappioputkessa.

– Ottelusta tulee äärimmäisen kiinnostava. Meillä on historiaa, ja nyt näemme kumpi on parempi. Tyylini on hyvin erilainen kuin Derekillä, erittäin tarkka. Minulla on viljalti voimaa ja energiaa. Derek on vaikeuksissa joka erässä, Pulev ennakoi ottelua Mirrorille.

Ottelu alkaa Suomen aikaa noin puoliltaöin.