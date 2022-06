Anthony Joshua solmi yli 100 miljoonan euron tv-diilin – uudessa sopimuksessa erikoinen pykälä

Anthony Joshuaa odottaa tilipäivä.

Entinen nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Anthony Joshua on vaihtamassa ”tallia”, uutisoi brittisivusto The Mirror.

Joshuan sopimus Sky Sportsin kanssa päättyi, eikä sitä jatkettu. Joshua hyppää urheiluun keskittyneen suoratoistopalvelu DAZN:n riveihin.

Britti-iskijä on otellut koko tähänastisen uransa Sky Sportsilla. DAZN on tehnyt hyvää työtä urheilun viihdemarkkinoinnin rintamalla viime vuosina, ja se palkitaan Joshuan muodossa.

Promoottori Eddie Hearn – joka aikaisemmin sopi Joshuan ottelemisesta Sky Sportsilla – on solminut jättisopimukseen DAZN:n kanssa. Uusi sopimus on arvoltaan noin 117 miljoonaa euroa per vuosi.

Sopimuksen uskotaan olevan monivuotinen ja sisältävän vähintään kaksi Joshuan ottelua vuodessa.

Joshuan sopimus Sky Sportsin kanssa päättyi Oleksandr Usykia vastaan viime syyskuussa mitellyn taiston jälkeen. Joshua hävisi tuon ottelun ja menetti samalla maailmanmestaruutensa.

Usyk ja Joshua kohtaavat uusintaottelussa elokuussa, minkä jälkeen britin uskotaan loikkaavan DAZN:n tv-talliin. Jättiyhtiö aikoo järjestää ottelutapahtumia ympäri maailmaa Joshuan kanssa, mutta tämän ensisijainen tavoite on voittaa mestaruusvyönsä takaisin ukrainalaisottelijalta.